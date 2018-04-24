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    Стал известен состав сборной России на Шведские игры

    Сборная России Шведские хоккейные игры Евротур
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    Илья Воробьев
    На фото:Илья Воробьев
    Тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым назвал состав команды на четвертый этап Евротура – «Шведские хоккейные игры».

    Состав российской сборной объявил официальный сайт ФХР.

    В состав команды вошли следующие хоккеисты:

    Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо» М);

    Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Никита Трямкин («Автомобилист»), Алексей Марченко, Никита Нестеров (оба — ЦСКА);

    Нападающие: Станислав Галиев, Владимир Ткачев (оба — «Ак Барс»), Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов (все – ЦСКА), Виктор Тихонов, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Алексей Кручинин («Трактор»), Алексей Бывальцев («Амур»), Максим Мамин, Евгений Дадонов (оба — «Флорида»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Илья Михеев, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»).

    Также отмечается, что вратарь Илья Сорокин (ЦСКА), защитники Василий Токранов, Альберт Яруллин (оба – «Ак Барс»), Михаил Науменков, Богдан Киселевич, нападающие Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все – ЦСКА), Никита Гусев и Павел Дацюк (оба – СКА) останутся в Москве для прохождения реабилитации и будут тренироваться по индивидуальной программе.

    В ходе четвертого этапа Евротура Россия сыграет с Финляндией (26 апреля), Швецией (28 апреля) и Чехией (29 апреля).

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