Стал известен состав сборной России на Шведские игры

Тренерский штабво главе сназвал состав команды на четвертый этап Евротура – «Шведские хоккейные игры».

Состав российской сборной объявил официальный сайт ФХР.

В состав команды вошли следующие хоккеисты:

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо» М);

Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Никита Трямкин («Автомобилист»), Алексей Марченко, Никита Нестеров (оба — ЦСКА);

Нападающие: Станислав Галиев, Владимир Ткачев (оба — «Ак Барс»), Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов (все – ЦСКА), Виктор Тихонов, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Алексей Кручинин («Трактор»), Алексей Бывальцев («Амур»), Максим Мамин, Евгений Дадонов (оба — «Флорида»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Илья Михеев, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»).

Также отмечается, что вратарь Илья Сорокин (ЦСКА), защитники Василий Токранов, Альберт Яруллин (оба – «Ак Барс»), Михаил Науменков, Богдан Киселевич, нападающие Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все – ЦСКА), Никита Гусев и Павел Дацюк (оба – СКА) останутся в Москве для прохождения реабилитации и будут тренироваться по индивидуальной программе.

В ходе четвертого этапа Евротура Россия сыграет с Финляндией (26 апреля), Швецией (28 апреля) и Чехией (29 апреля).