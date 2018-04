ЦСКА подал признаки жизни

Никитин обыграл «Ак Барс» его же оружием

«Игорю Никитину нужно было что-то менять. Как пошутили (или не пошутили?) коллеги с КХЛ ТВ, поменяли "армейцы" город. Но если переезд из Казани в Москву был плановым, то появление Мэта Робинсона – приятный подарок для главного тренера. Канадца, недавно выписанного из лазарета, критически не хватало в первых играх финала. А вот другие действия Никитина со своим безразмерным составом вызвали, признаемся, некоторое недоумение.

Было очевидно, что две шайбы за два матча – это не только следствие скрипящего большинства. ЦСКА и в равных составах создавал крайне мало моментов. Когда соперник подобно СКА не действует по принципу "сами играем и другим даем", у москвичей возникают сложности. У "армейцев" в Казани откровенно не держалась шайба. Но что делает Никитин в этой ситуации? Выпускает отдохнувшего один матч Сергея Шумакова? Достает из пыльного чулана давно восстановившегося после болезни Константина Окулова? Дает больше времени Андрею Кузьменко? Нет, нет и еще раз нет. Про первых двух наставник ЦСКА будто забыл, а Кузьменко променял на более прямолинейного Плэтта.

Никитин не стал добавлять своей команде креатива, решив обыграть "Ак Барс" его же оружием», — пишет колумнист «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

С морально-волевыми все хорошо

«Московские армейцы, прижатые к стенке, опасны вдвойне. Совсем недавно в этом убедились игроки СКА. В шестом матче полуфинальной серии даже преимущество соперника в две шайбы не смутило москвичей, они в основное время выровняли ситуацию, а в дополнительное вырвали победы.

Правда, тогда подопечные Игоря Никитина вели в армейском дерби, а сейчас, после двух поражений в Казани, ситуация для них оказалась намного сложнее. Осечка на домашней площадке могла приравниваться к вывешиванию белого флага…

Но с морально-волевыми у армейцев вновь все оказалось хорошо, встав на краю пропасти, они все-таки смогли ее перепрыгнуть», — говорится в статье Игоря Гурфинкеля на «СДЗД».

ЦСКА перевернет ход финала?

«ЦСКА начал первый период третьего матча финальной серии в режиме "за нами Москва". Шквалистое начало, владение инициативой — и гол Петрова не удивил. Удивило, что еще до первой сирены "армейцы" дважды пропустили. И — не смогли оправиться от шока. Точнее, "Ак Барс" оборонялся предельно качественно и не дал "армейцам" завладеть инициативой.

Как итог — ноль "армейских" голов во втором периоде. Зато удалось забить в третьем — Скотт сравнял счет. При этом нельзя вести речь о весомом "армейском" игровом преимуществе. Матч выполз в овертайм, в котором шла активная игра, но явно до ошибки. Ее совершили "барсы", а Петров во второй раз огорчил свою бывшую команду.

ЦСКА сократил разрыв в финальной серии — 1-2. Как знать, может, тяжелая "армейская" победа перевернет ход финала», — говорится в статье Ильи Масюка на AllHockey.Ru.

«Голов в третьем периоде болельщики не дождались, и впервые в финальной серии соперники ушли в овертайм. Одной ошибке, одному моменту и броску было суждено по большому счету решить исход серии: или 0-3, с которых "поднялась" лишь одна команда в истории российского хоккея, или перелом.

И ошибку эту допустил финский защитник "Ак Барса" Атте Охтамаа, потерявший шайбу на выходе из зоны. Александр Попов, которому в августе "стукнет" тридцать восемь, в падении перевел шайбу на Кирилла Петрова, который не оставил шансов Гарипову.

"Нет у меня никаких личных счетов, с чего вы такие вопросы задаете?" — возмущался Петров на открытой тренировке ЦСКА перед началом финала. После третьей встречи серии Петрову верится с трудом. Игру Петрова в этот вечер отметил даже Билялетдинов, сказав: "Молодец, молодец, так держать". Разве что большой палец не показал.

Четвертый матч серии до четырех побед состоится в Москве в пятницу, эта игра окончательно даст ответ на главный вопрос: случился ли перелом?» — вторит коллеге корреспондент «Р-Спорт» Семен Галькевич.

Казанцы смотря более играющей командой

«Трудно было себе представить, что казанцы будут смотреться в финале Кубка Гагарина более играющей командой, более гораздой на выдумку, но это абсолютно точно так. По всем трем матчам. Если ситуация позволяет обыграть один в один без серьезного риска общей надежности – они обыгрывают. Если можно обострить по-другому – обостряют.

Нет, в абсолютном смысле с обеих сторон все сводится к трем великим словосочетаниям, чаще всего идущим вместе и символизирующим хрестоматийный канадский "бей-беги": Get the puck deep, grind it down, put everything on net. Русский – куда менее емкий язык, чем английский. Ну, и звучит перевод не так хорошо: "Доставьте шайбу глубоко в зону, постарайтесь за нее зацепиться, при любой возможности бросайте по воротам". Но рамки у "Ак Барса" оказались куда шире. Рельсы если и проложены, то гуляют. А входы в зону с контролем шайбы встречаются почаще», — пишет автор «СЭ» Игорь Еронко.

Зарипов–Ткачев–Галиев — лучшая тройка «Ак Барса»

«Лучшая тройка "Ак Барса" в отчетном матче. Галиев забил десятый гол в текущем плей-офф и единолично возглавил гонку снайперов. Это важно, но еще более ключевой момент — взаимодействие и взаимопонимание нападающих в тройке. Подстраховка, интуитивные решения вкупе с наигрышами — и яркая игра в атаке как с куста.

Нападающие могли забить значительно больше одного гола, подвела реализация. Игра в пас, работа на пятаке, нацеленность на ворота — на высоком уровне. К игре в обороне нет вопросов и претензий. Высший балл в качестве оценки, несмотря на поражение команды», — резюмирует Илья Масюк из AllHockey.Ru.