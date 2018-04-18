ЦСКА сократил отставание в финальной серии КХЛ с «Ак Барсом»

Московскийодержал домашнюю победу над казанским(3:2) в овертайме в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

У армейцев дублем отметился Кирилл Петров, один гол на счету Грега Скотта.

В составе казанцев отличились Антон Ландер и Станислав Галиев.

Армейцы сократили отставание в счете и проигрывают в серии 1-2. Следующий матч состоится 20 апреля в Москве.