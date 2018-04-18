ЦСКА сократил отставание в финальной серии КХЛ с «Ак Барсом»

У армейцев дублем отметился Кирилл Петров, один гол на счету Грега Скотта.
В составе казанцев отличились Антон Ландер и Станислав Галиев.
Армейцы сократили отставание в счете и проигрывают в серии 1-2. Следующий матч состоится 20 апреля в Москве.
Кубок Гагарина. Финал
ЦСКА (Москва) – «Ак Барс» (Казань) – 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Петров — 3 (Григоренко, Попов), 14:03 — 1:0. Ландер — 6 (Манухов, Секач), 16:37 — 1:1. Галиев — 10 (бол., Ткачев), 18:12 — 1:2. Скотт — 2 (Марченко, Жарков), 38:21 — 2:2. Петров — 4 (Попов), 72:25 — 3:2.Вратари: Сорокин — Гарипов.Броски: 38 (14+12+6+6) — 19 (6+4+4+5).Штраф: 4 — 8.