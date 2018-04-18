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    ЦСКА сократил отставание в финальной серии КХЛ с «Ак Барсом»

    КХЛ ЦСКА Ак Барс
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    ЦСКА — «Ак Барс»
    На фото:ЦСКА — «Ак Барс»
    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» (3:2) в овертайме в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

    У армейцев дублем отметился Кирилл Петров, один гол на счету Грега Скотта.

    В составе казанцев отличились Антон Ландер и Станислав Галиев.

    Армейцы сократили отставание в счете и проигрывают в серии 1-2. Следующий матч состоится 20 апреля в Москве.

    Кубок Гагарина. Финал
    ЦСКА (Москва) – «Ак Барс» (Казань) – 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Петров — 3 (Григоренко, Попов), 14:03 — 1:0. Ландер — 6 (Манухов, Секач), 16:37 — 1:1. Галиев — 10 (бол., Ткачев), 18:12 — 1:2. Скотт — 2 (Марченко, Жарков), 38:21 — 2:2. Петров — 4 (Попов), 72:25 — 3:2.Вратари: Сорокин — Гарипов.Броски: 38 (14+12+6+6) — 19 (6+4+4+5).Штраф: 4 — 8.
    Продолжит ли «Ак Барс» побеждать ЦСКА?ЦСКА – «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 18 апреля
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