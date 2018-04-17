Дубль два. «Ак Барс» повторил победу над ЦСКА

Дотерпели

«Казанский "Ак Барс" великолепно провел большую часть первого периода второго матча финальной серии, но забил лишь один гол. И — не смог удержать хлипкое преимущество, пропустил в раздевалку. Однако во второй трети матча, уже не имея колоссального игрового преимущества, казанцы потерпели и вновь вышли вперед. Доработать до победы, удержать удобный счет стало делом техники. И — громадного опыта Билялетдинова.

"Барсы", как и в первом матче серии, не упустили своего. "Ак Барс" извлек максимум из спаренных домашних матчей финальной серии, второй раз победил при равной в целом игре. 2-0 в серии — весомое преимущество», — констатирует Илья Масюк из Allhockey.ru.

Капризов сыграл, Сорокин вернулся в ворота

«Мне клялись всеми богами, что Кирилл Капризов во втором матче за ЦСКА не сыграет. Что его даже нет в Казани, и коварная свинка свалила с ног автора золотого гола на Олимпиаде.

Я еще сомневался, потому что помощник главного тренера ЦСКА Альберт Лещев в интервью Дарье Мироновой на "Матч ТВ" сказал, что Капризов во втором матче вероятен. И что? Представляете, Кирилл прилетел в Казань и попал в основу. Да и что там лететь? 75 минут в воздухе, одна нога здесь – другая там.

Капризова заявили, как 13-го форварда, хотя в итоге нередко выпускали даже в большинстве. А из состава ЦСКА исчез Сергей Шумаков, игравший в первом матче в третьем звене. И что важно, в ворота армейцев был возвращен Илья Сорокин. И это правильно. Ларс Юханссон выпрыгивал в серии со СКА, как чертик из шкатулки. Но он проиграл первый матч финала. А значит, можно и вернуть номинально стартового вратаря армейцев», — подчеркивает автор «Советского спорта» Павел Лысенков.

Великолепный Зарипов, ужасное большинство ЦСКА

«Похоронить ЦСКА мог великолепный Зарипов. Пользуясь гибридным пробросом, казанцы запустили Даниса к лицевому борту, словно ему не 37 лет, а эдак на десяток меньше. Ветеран казанцев первым успел к шайбе и затолкал её в ворота. Как показал первый же повтор – сделал это коньком, оттого судьи и не засчитали третий гол 'Ак Барса'. Но каков Зарипов! Глядя на его игру, в голове не укладывается, что в первом раунде плей-офф Билялетдинов держал его в запасе.

У ЦСКА было полно времени, чтобы спастись, но как и в первом матче финальной серии, они не сподобились более, чем на одну шайбу. С таким большинством как у команды Никитина на что-то большее рассчитывать и не приходится. Москвичам не помог ни Сорокин, вернувшийся в раму, ни Капризов, оказавшийся на острие. В столице главному тренеру ЦСКА придётся выложить на стол все козыри, иначе этот день сурка приведёт его команду к 0-4 в главной серии сезона», — уверен обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Альберт Яруллин защитник «Ак Барса» Был такой же тяжелый матч. Команда у соперника быстрая. Стоит только ошибиться, как получаешь удаления. Еще ничего неясно в этой серии. Бывало ведь, что и с 0-3 отыгрывались. Расслабляться нельзя, мы будем выходить на каждый матч и играть в свой хоккей.

Почти идентичная победа

«Дубль два. Почти идентичная победа "Ак Барса" с разницей в два дня, с тем же счетом, с тем же сюжетом, которая отличается от первой лишь мельчайшими деталями вроде голов в большинстве. А что тактически, что визуально – все вчера было под копирку субботней встречи. Как и должно быть у прекрасных шахматистов, которые умеют раз за разом использовать одни и те же проблемы и ошибки соперника.

Почему еще несколько дней мы называли ЦСКА фаворитом? Потому что у москвичей действительно более мощный и глубокий состав. Потому что у ЦСКА восемь олимпийских чемпионов и полтора десятка кандидатов в сборную, а у "Ак Барса" таковых – ноль и в лучшем случае три-четыре. Потому что команда Никитина убрала с пути всемогущий СКА.

Легкий путь казанского клуба на "Востоке" выглядел исключительно показателем слабости этой конференции. Но Биллу и его команде только на руку, что их недооценили. Что на них не настроились, как на чемпионов», — пишет автор «Спорт-Экспресса» Павел Климовицкий.

Игорь Никитин главный тренер ЦСКА Тяжелая игра. Мы только сильнее от этого будем. Не буду комментировать удаление Нестерова в третьем периоде и то, что я после этого говорил судье. А по Капризову что комментировать? Вышел, сыграл, молодец. СКА был более удобным соперником для нас? Удобных соперников вообще не бывает. Как это — удобный соперник? Нужно реализовывать свои шансы. Мы играем против организованной команды, это финал Кубка Гагарина. Думаю, ошибки в первом периоде были вызваны нервозностью, потому что они действительно были детскими. Потом ребята перестроились и уже нормально играли.

«Ак Барс» играет в свой хоккей

«В финале Кубка Гагарина пока интриги-то никакой и нет. Я очень надеялся, что она будет, правда, с другой стороны и немного другого плана. А тут "Ак Барс" простенько и незатейливо разбирается с ЦСКА. Ничего особенного для этого не делая. Пусть и при поддержке жен хоккеистов, которые в каждой коммерческой паузе появляются на кубе с песней Елки "Все зависит от нас самих". Чуть переделанной, понятно. С упоминанием казанского клуба.

И ведь действительно все только от "Ак Барса" и зависит, как показали два матча в Казани. Команда Билялетдинова играет в свойственный себе хоккей. Агрессивнее чем обычно. Со здоровой такой агрессией. Видимо, Зинэтула Хайдарович понимает, что стоит откатиться – закатают в лед.

Единственное, что могло забеспокоить Билялетдинова – неожиданное появление Капризова. Прилетевшего в Казань регулярным рейсом в день игры. Свинка так быстро не лечится. Разве что вакцина помогла. Кирилл слишком уж легок на ногах», — отмечает Игорь Еронко из «Спорт-Экспресса».

Александр Пашков олимпийский чемпион «Ак Барс» — тренерская команда, которая хочет побеждать и которая знает как побеждать данного соперника. Про ЦСКА этого сказать пока не могу: «армейцы» хотят выигрывать, но не знают как. В принципе, это итог той работы, которая была проделана именно в командном плане на протяжении всего сезона. Грамотный, строгий, с крепким оборонительным фундаментом «Ак Барс» — и ЦСКА, который ушёл от агрессивно-тотального хоккея Квартальнова, но пока не нашел свой стиль и своё лицо. Хотя потенциал, особенно кадровый, у ЦСКА очень серьезный, все возможности для формирования игрового рисунка есть. Пока со стороны ЦСКА в финале мы не видим адекватной оценки своих возможностей.

ЦСКА нужно переписать историю

«После двух игр финала остается только продолжать удивляться, как хоккеисты СКА упустили армейское дерби, если даже "барсы" играют с ЦСКА в кошки-мышки. Старый седой лис Билл, уже давно прошедший весь огонь и всю воду, пока за явным преимуществом переигрывает своего молодого коллегу Игоря Никитина.

Серия переезжает в Москву, где армейцам придется любой ценой "брать Казань". И менять историю. Ведь в четырех случаях из четырех, когда одна из команд вела в финале Кубка Гагарина со счетом 20 в серии, она выигрывала трофей», — резюмирует редактор «Спорта День за Днем» Игорь Гурфинкель.