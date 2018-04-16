Старт финала Кубка Гагарина, Знарок покидает СКА и сборную России, КХЛ проведет матчи в Европе

«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

Главным событием прошедшей недели в КХЛ стал, конечно же, старт финала Кубка Гагарина. Неожиданный победитель Запада ЦСКА отправился в гости к ожидаемому победителю Востока «Ак Барсу» и… проиграл.

Хотя именно ЦСКА считается фаворитом противостояния, но после вылета СКА, шансы «Ак Барса» на победу в плей-офф заметно выросли, в том числе благодаря старту серии на своем льду. И казанцы сполна воспользовались своим первым шансом, обыграв ЦСКА в первом матче 2:1.

Конечно, по одной игре рано определять фаворитов и аутсайдеров, но уже очевидно, что тренерский штаб «Ак Барса» во главе с Зинетулой Билялетдиновым хорошо изучил соперника, его сильные и слабые стороны. Не зря Билялетдинов считается одним из сильнейших тренеров в КХЛ, и ЦСКА во главе с Игорем Никитиым придется приложить немало усилий, чтобы обыграть казанцев.

При этом важно отметить, что у ЦСКА снова проблемы с составом. Если старт серии со СКА пропустили Шалунов и Шумаков, то в первой игре с «Ак Барсом» отсутствовали Кирилл Капризов и Мэтт Робинсон, что сказалось на игре москвичей. Отметим и тот факт, что после шикарной концовки серии против СКА место первого номера занял швед Ларс Йоханссон, тогда как Илья Сорокин остался в запасе. Надолго ли? Все зависит, в том числе, от «Ак Барса», в составе которого в плей-офф разыгрался нападающий Станислав Галиев, которого нещадно критиковали в регулярном чемпионате. Зато теперь Галиев лучший снайпер плей-офф благодаря дублю в первом матче финала.

СКА уволил Олега Знарка, сборная России уволила Олега Знарка

Больше увольнять Олега Знарка некому. В хоккее все решают секунды, а в случае с тренерами, моменты. Еще недавно Знарок был героем (даже несмотря на неоднозначную победу в финале ОИ), а на этой неделе потерял обе занимаемые должности.

Впрочем, увольнение с поста главного тренера СКА читалось, если учесть, какие задачи ставились руководством перед командой. Но увольнять, или как будет правильнее сказать «убирать» Знарка со сборной за месяц до чемпионата мира – это интересный шаг. Хотя версий много и одна из них говорит, что сам Олег Валерьевич не хотел работать на ЧМ. Но какой-то уж слишком резкой вышла тренерская рокировка, в ходе которой пост исполняющего обязанности главного тренера России занял ассистент Знарка Илья Воробьев. Тем более, что всего неделю назад его сватали на должность главного тренера «Авангарда».

Все это очень напоминает ситуацию со сборной Казахстана и клубом «Барыс», которую (ситуацию)меньше всего хотелось бы видеть в такой сборной, как Россия. Ведь в этом случае можно говорить о том, что СКА – это полноценный базовый клуб сборной. Также, как «Барыс», базовый клуб сборной Казахстана. Но одно дело, когда это сборная первого дивизиона чемпионата мира, и совсем другое – одна из сильнейших сборных планеты.

Остается верить в лучшее и в тренерский талант Ильи Воробьева, которого, похоже, ведет счастливая звезда. Сначала неожиданное назначение в «Магнитку» три года назад, а теперь не менее неожиданный взлет до уровня главного тренера национальной сборной и, по слухам, главного тренера СКА. В первый же сезон с «Металлургом» Воробьев выиграл Кубок Гагарина. Может, именно на фарт 43-летнего специалиста надеются в ФХР? В любом случае следует отдать должное тренерскому таланту Воробьева, который действительно показывает хорошие результаты, даже несмотря не неудачный сезон в «Магнитке».

КХЛ проведет матчи в Вене, Цюрихе, Таллине, «Газпром» поддержит «Слован»

КХЛ, несмотря на сокращение, продолжает смотреть на Запад. Хотя, быть может, это происходит именно благодаря сокращению?

На этой неделе стало известно, что Лига собирается провести сразу четыре матча в Европе в сезоне 2018/2019. Речь идет о двух поединках в столице Эстонии Таллине в сентябре, матче в столице Австрии Вене в октябре, и матче в швейцарском Цюрихе в ноябре. Новость действительно крутая с точки зрения маркетинга и рекламы КХЛ в Европе, но есть одно «но» — речь идет о том, что во всех матчах сыграет финский «Йокерит». Такая себя европейская домашняя серия финнов против других клубов КХЛ. Это немного смазывает впечатление, ведь, казалось бы, более имиджевым было бы проведение игр с участием разных команд.

Тем временем компания «Газпром Экспорт» станет одним из спонсоров словацкого «Слована» в сезоне 2018/2019. Клуб из Братиславы испытывал финансовые проблемы. Ходили слухи, о возможном скором закрытии проекта по примеру пражского «Льва», но в итоге спасать словаков будет российская компания. В принципе, ничего плохого в этом нет, но осадок остается. Ведь буквально несколько дней назад из КХЛ исключили две российские команды – «Ладу» и «Югру». Расширение на Запад и реклама КХЛ – это прекрасно. Но кто поддержит российские клубы?