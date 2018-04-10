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    Казанский: Знарок был эмоционально опустошён после Олимпиады

    СКА ЦСКА КХЛ Сборная России
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    Олег Знарок
    На фото:Олег Знарок
    Известный комментатор Денис Казанский поделился мнением о причинах поражения СКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (2-4).

    «СКА подсел физически? Здесь есть объективная причина – участие в Олимпийских играх.

    Да, ЦСКА также отправлял своих игроков в Корею, но всё-таки СКА стал базовым клубом сборной России на Играх, весь тренерских штаб отправился на Олимпиаду.

    На мой взгляд, петербуржцы выглядели гораздо тяжелее, потому что участие в олимпийском турнире забрало много сил.

    Если мы сравним то, что творилось со СКА на льду и за его пределами в прошлом и нынешнем сезонах, то это две большие разницы.

    Тот же Знарок очень ярко вёл себя на скамейке год назад, а сейчас он был спокоен, потому что наступило эмоциональное опустошение. Давление на него, на его игроков было колоссальным.

    Знарок и хоккеисты СКА решили главную задачу для российского хоккея в этом сезоне. Пусть и Илья Ковальчук говорил, что Олимпиада не является фактором, повлиявшим на поражение "армейцев" из Петербурга, я бы здесь обращал внимание на слова тренеров.

    Знарок подчеркнул, что сложно было найти необходимые эмоции. Тем интереснее посмотреть, что нас ждёт на чемпионате мира», — цитирует Казанского официальный сайт КХЛ.

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