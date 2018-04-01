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    Антипин был госпитализирован

    Баффало Сэйбрз НХЛ
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    Виктор Антипин
    На фото:Виктор Антипин
    Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (7:5).

    Инцидент произошел во втором периоде. Канадский форвард «Предаторз» Скотт Хартнелл провел против Антипина силовой прием, врезавшись ему в спину и толкнув на борт. В результате 25-летний россиянин остался лежать на льду, а с площадки его увезли на носилках в специальном корсете на шее.

    Хартнелл был удален до конца матча, получив штраф 5+10 минут.

    Антипин был выписан из больницы, подробности его травмы будут объявлены в воскресенье, сообщает пресс-служба «Сэйбрз».

    В текущем сезоне НХЛ Антипин провел 47 игр и сделал 10 результативных передач.


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