Антипин был госпитализирован

Российский защитник «Баффало»получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» ( 7:5 ).

Инцидент произошел во втором периоде. Канадский форвард «Предаторз» Скотт Хартнелл провел против Антипина силовой прием, врезавшись ему в спину и толкнув на борт. В результате 25-летний россиянин остался лежать на льду, а с площадки его увезли на носилках в специальном корсете на шее.

Хартнелл был удален до конца матча, получив штраф 5+10 минут.

Антипин был выписан из больницы, подробности его травмы будут объявлены в воскресенье, сообщает пресс-служба «Сэйбрз».

В текущем сезоне НХЛ Антипин провел 47 игр и сделал 10 результативных передач.

#Sabres defenseman Victor Antipin has been released from the hospital in Nashville. A further update on Antipin's status will be available tomorrow.