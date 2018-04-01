ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Четыре передачи Панарина, 95-е очко Малкина

    Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля

    НХЛ Бостон Брюинз Флорида Пантерз Детройт Ред Уингз Оттава Сенаторз Ванкувер Кэнакс Коламбус Блю Джекетс Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Джерси Дэвилз Нью-Йорк Айлендерс Питтсбург Пингвинз Монреаль Канадиенс Торонто Мэйпл Лифс Виннипег Джетс Даллас Старз Миннесота Уайлд Нэшвилл Предаторз Баффало Сэйбрз Аризона Койотс Сент-Луис Блюз Калгари Флэймз Эдмонтон Ойлерз Вегас Голден Найтс Сан-Хосе Шаркс
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Хоккеисты «Питтсбурга»
    Хоккеисты «Питтсбурга»
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 20:00 мск
    Артемий Панарин сделал четыре передачи и повторил личный рекорд результативности за сезон, Евгений Малкин сделал две передачи и на расстояние двух очков приблизился к Никите Кучерову.

    «Бостон» — «Флорида» 5:1

    «Бостон» на своем льду разгромил «Флориду» — 5:1 (2:1, 3:0, 0:0).

    На гол Джейми Макгинна «Брюинз» ответили шайбами Ника Холдена, Джейка Дебрюска, Райана Донато и Патриса Бержерона.

    Российские нападающие «Пантерз» Евгений Дадонов и Максим Мамин результативными действиями не отметились.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Флорида» — 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)
    Голы: 0:1 – Макгинн (Яндл, Трочек) – 04:59 (5x5), 1:1 – Холден (Крейчи, Дебраск) – 11:15 (5x5), 2:1 – Дебраск (Донато, Крейчи) – 14:06 (5x5), 3:1 – Донато (Крейчи) – 21:32 (5x5), 4:1 – Бержерон (Бэйкс, Пастрняк) – 33:40 (5x4), 5:1 – Дебраск (Миллер, Грзелчик) – 36:32 (5x5)Вратари: Раск — Раймер (Луонго, 36:32).Штраф: 16 — 14.Броски: 33 (12+12+9) — 31 (7+9+15).
    «Бостон» — «Флорида» 5:1

    «Детройт» — «Оттава» 2:0

    «Детройт» нанес поражение «Оттаве» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

    Шайбы забросили Дилан Ларкин и Андреас Атанасиу.

    Форвард «Ред Уингз» Евгений Свечников провел на льду 11 минут 8 секунд и заработал показатель полезности «+2».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» – «Оттава» – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Ларкин (Манта, Дженсен) – 24:10 (5x5), 2:0 – Атанасиу (Кронвалль, Свечников) – 44:29 (5x5)Вратари: Ховард – Кондон (58:13 – 58:19).Штраф: 10 – 8.Броски: 27 (5+11+11) – 31 (10+9+12).
    «Детройт» — «Оттава» 2:0

    «Ванкувер» — «Коламбус» 5:4 ОТ

    «Ванкувер» в овертайме победил «Коламбус» — 5:4 ОТ (0:1, 2:0, 2:3, 1:0).

    Во всех четырех голах гостей поучаствовал россиянин Артемий Панарин, который записал на свой счет четыре результативные передачи и был признан третьей звездой матча. Теперь на его счету 77 (26+51) очков в 79 встречах.

    У хозяев шайбу забросил Николай Голдобин. Всего в его активе 12 (6+6) очков в 35 матчах «регулярки»-2017/18.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Коламбус» — 5:4 ОТ (0:1, 2:0, 2:3, 1:0)
    Голы: 0:1 – Джонс (Аткинсон, Панарин) – 13:55 (5x4), 1:1 – Арчибальд (Саутнер) – 31:53 (5x5), 2:1 – Голдобин (Йокинен) – 33:37 (5x5), 3:1 – Йокинен (Виртанен, Хорват) – 45:14 (5x5), 4:1 – Хорват (Йокинен, Пульо) – 54:03 (5x5), 4:2 – Дюбуа (Панарин, Джонс) – 56:02 (5x4), 4:3 – Веренски (Панарин, Джонс) – 58:23 (6x5), 4:4 – Аткинсон (Джонс, Панарин) – 58:39 (6x5), 5:4 – Эдлер (Саттер) – 61:21 (3x3)Вратари: Демко — Корписало (57:25 — 58:23, 58:37 — 58:39).Штраф: 6 — 2.Броски: 29 (12+11+5+1) — 30 (7+10+12+1).
    «Ванкувер» — «Коламбус» 5:4 ОТ

    «Каролина» — «Рейнджерс» 1:2

    «Каролина» на домашней площадке уступила «Рейнджерс» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

    Российский нападающий «Харрикейнз» Валентин Зыков провел на льду чуть меньше 12 минут и очков не набрал.

    Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников отыграл 10 минут 41 секунду и отдал голевую передачу, прервав серию из восьми матчей без очков. Павел Бучневич за 14 минут 40 секунд заработал коэффициент полезности «-1».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Рейнджерс» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
    Голы: 0:1 – Спроул (Кэри, Наместников) – 23:01 (5x5), 0:2 – Хейз (Фаст) – 33:23 (4x5), 1:2 – Скиннер (Райан, Дальбек) – 48:07 (5x5)Вратари: Уорд (57:18) — Лундквист.Штраф: 2 — 6.Броски: 41 (13+12+16) — 20 (11+5+4).
    «Каролина» — «Рейнджерс» 1:2

    «Нью-Джерси» — «Айлендерс» 4:3

    «Нью-Джерси» на своем льду одержал победу над «Айлендерс» — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1).

    Дубль в составе «дьяволов» оформил Тейлор Холл.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)
    Голы: 0:1 – Фриц (Дэвидсон, Таварес) – 01:15 (5x5), 1:1 – Ноэсен (Коулман, Батчер) – 07:54 (5x5), 2:1 – Холл (Батчер, Палмьери) – 20:41 (5x4), 3:1 – Холл (Ноэсен) – 29:08 (5x5), 3:2 – Бовилье (Барзал, Нельсон) – 33:19 (5x4), 4:2 – Коулман (Мюллер, Грабнер) – 38:58 (4x5), 4:3 – Вагнер (Бойчак, Ледди) – 56:21 (5x5)Вратари: Кинкейд — Грайсс (58:28).Штраф: 4 — 4.Броски: 35 (15+10+10) — 30 (12+11+7).
    «Нью-Джерси» — «Айлендерс» 4:3

    «Питтсбург» — «Монреаль» 5:2

    «Питтсбург» переиграл «Монреаль» со счетом 5:2 (3:2, 0:0, 2:0).

    Российский центрфорвард «Пингвинз» Евгений Малкин отыграл 21 минуту и отметился двумя голевыми передачами. Всего в активе Малкина стало 95 (42+53) очков.

    Нападающий «Канадиенс» Никита Щербак провел на льду почти 13 минут и заработал показатель полезности «-1».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Монреаль» — 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)
    Голы: 0:1 – Питри (Галлахер, Байрон) – 08:42 (5x5), 1:1 – Шири (Шихэн, Ханвик) – 09:41 (5x5), 2:1 – Хёрнквист (Шульц, Кессел) – 10:18 (5x4), 3:1 – Хагелин (Малкин) – 14:36 (5x5), 3:2 – Друен (Гальченюк, Галлахер) – 19:49 (5x4), 4:2 – Кессел (Кросби, Малкин) – 47:18 (5x4), 5:2 – Шихэн (Мяяття, Летанг) – 49:07 (5x4)Вратари: Мюррей — Ниеми.Штраф: 2 — 10.Броски: 33 (16+7+10) — 26 (11+4+11).
    «Питтсбург» — «Монреаль» 5:2

    «Торонто» — «Виннипег» 1:3

    «Торонто» дома уступил «Виннипегу» — 1:3 (0:0, 1:3, 0:0).

    Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев за 18 минут 32 секунды нанес 2 броска в створ и заработал «-1» за полезность.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Виннипег» — 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)
    Голы: 1:0 – Марло (Мэттьюс, Гардинер) – 22:02 (5x4), 1:1 – Моррисси (Элерс, Троуба) – 28:30 (5x5), 1:2 – Бафлин (Уилер, Штястны) – 29:40 (5x4), 1:3 – Копп (Лаури, Танев) – 37:24 (5x5)Вратари: Макэлхинни (57:14 — 58:53) — Хеллебайк.Штраф: 6 — 8.Броски: 29 (10+9+10) — 29 (10+12+7).
    «Торонто» — «Виннипег» 1:3

    «Даллас» — «Миннесота» 4:1

    «Даллас» нанес поражение «Миннесоте» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

    Российский форвард «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей и заработал показатель полезности «+3». Всего на счету Радулова 68 (27+41) очков в 78 матчах.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» – «Миннесота» – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
    Голы: 1:0 – Спецца (А. Радулов, Клингберг) – 12:49 (5x5), 2:0 – Клингберг (Бенн, Сегин) – 28:00 (5x5), 3:0 – Факса (Питлик) – 40:19 (4x5), 3:1 – Паризе (Гранлунд, Бродин) – 41:29 (5x4), 4:1 – Сегин – 59:13 (en)Вратари: Лехтонен — Дубник (57:51 — 59:13).Штраф: 6 — 6.Броски: 36 (13+15+8) — 34 (10+11+13).
    «Даллас» — «Миннесота» 4:1

    «Нэшвилл» — «Баффало» 4:7

    «Нэшвилл» и «Баффало» забросили 11 шайб на двоих — 4:7 (2:1, 2:5, 0:1).

    У гостей хет-трик оформил Сэм Райнхарт, Джек Айкел отметился пятью результативными передачами, а Расмус Ристолайнен — тремя.

    Защитник «Сэйбрз» Виктор Антипин получил травму после столкновения с соперником — россиянин влетел в борт и остался лежать на льду, с площадки его унесли на носилках. Всего он провел на льду чуть больше 9 минут.

    Алексей Емелин из «Нэшвилла» отыграл 14 минут 39 секунд и заработал показатель «-1».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Баффало» — 4:7 (2:1, 2:5, 0:1)
    Голы: 0:1 – Поменвиль (Гиргенсонс, Айкел) – 00:43 (5x5), 1:1 – Суббэн (Йози, Джохансен) – 02:59 (5x4), 2:1 – Уотсон (Экхольм, Бонино) – 17:00 (5x5), 3:1 – Туррис (Смит, Фиала) – 22:00 (5x5), 3:2 – О'Райлли (Айкел, Ристолайнен) – 25:45 (5x4), 3:3 – Окпосо (Родригес, Миттельштадт) – 27:20 (5x5), 4:3 – Бонино (Эллис, Уотсон) – 32:50 (5x5), 4:4 – Райнхарт (Ристолайнен, Айкел) – 35:04 (5x4), 4:5 – Райнхарт (О'Райлли, Айкел) – 37:18 (5x4), 4:6 – Окпосо (Ристолайнен, Айкел) – 39:00 (5x4), 4:7 – Райнхарт (О'Райлли) – 48:17 (5x5)Вратари: Ринне (Сарос, 40:00, 55:36 — 58:24) — Джонсон.Штраф: 37 — 8.Броски: 36 (9+9+18) — 36 (14+15+7).
    «Нэшвилл» — «Баффало» 4:7

    «Аризона» — «Сент-Луис» 6:0

    «Аризона» «уничтожила» «Сент-Луис» — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0).

    Нападающие «Койотс» Дилан Строум и Макс Доми сделали по три результативные передачи.

    Российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко отыграл 15 минут 43 секунды, нанес 6 бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Иван Барбашев провел на льду 17 минут и результативными действиями не отметился, заработав «0».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Сент-Луис» — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
    Голы: 1:0 – Шенн (Строум, Доми) – 14:59 (5x5), 2:0 – Паник (Келлер, Степан) – 23:51 (5x5), 3:0 – Экман-Ларссон (Паник, Степан) – 35:09 (5x4), 4:0 – Чикран (Ричардсон, Экман-Ларссон) – 39:40 (4x4), 5:0 – Голигоски (Доми, Строум) – 51:59 (5x5), 6:0 – Риналдо (Доми, Строум) – 57:40 (5x5)Вратари: Раанта — Аллен (Хаттон, 23:51).Штраф: 9 — 11.Броски: 33 (12+11+10) — 34 (11+8+15).
    «Аризона» — «Сент-Луис» 6:0

    «Калгари» — «Эдмонтон» 3:2

    «Калгари» взял верх над «Эдмонтоном» и прервал свою семиматчевую серию поражений — 3:2 (3:1, 0:1, 0:0).

    В составе победителей по 2 балла за результативность набрали Микаэль Баклунд (1+1) и Михаэль Фролик (0+2).

    У гостей голом отметился российский нападающий Антон Слепышев, забросивший свою шестую шайбу в сезоне. Всего на счету Антона 12 (6+6) очков в 47 матчах регулярного чемпионата-2017/18.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Эдмонтон» — 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)
    Голы: 0:1 – Слепышев (Кассиан) – 02:41 (5x5), 1:1 – Хэмилтон (Баклунд, Фролик) – 06:43 (5x5), 2:1 – Хэтэуэй – 11:54 (4x5), 3:1 – Баклунд (Стоун, Фролик) – 15:28 (5x5), 3:2 – Каммальери (Секера, Кассиан) – 32:41 (5x5)Вратари: Смит — Тэлбот (Монтойя, 15:28, 58:42).Штраф: 24 — 22.Броски: 20 (7+5+8) — 36 (9+12+15).
    «Калгари» — «Эдмонтон» 3:2

    «Вегас» — «Сан-Хосе» 3:2

    «Сан-Хосе» проиграл «Вегасу», потерпев третье поражение подряд, — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

    В составе «рыцарей» шайбы забросили Ши Теодор, Оскар Линдберг и Вильям Карлссон. У «Шаркс» отличились Джо Павелски и Марк-Эдуард Власич.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» – «Сан-Хосе» – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: 1:0 – Теодор (Карлссон, Энгелланд) – 02:21 (5x5), 1:1 – Павелски (Майер, Донской) – 07:14 (5x5), 2:1 – Линдберг (Теодор) – 23:03 (5x5), 2:2 – Власич (Павелски, Браун) – 29:50 (6x5), 3:2 – Карлссон – 48:35 (4x5)Вратари: Флери – Джонс (29:42 – 29:50, 58:49).Штраф: 4 – 18.Броски: 38 (10+16+12) – 31 (14+10+7).
    Турнирная таблица Восточной конференции
    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
    «Нью-Джерси» должен обыграть «Айлендерс»«Нью-Джерси» — «Айлендерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. 30 сэйвов и травма Варламова, поражение «Вашингтона»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 марта
    •
  • НХЛ. «Вашингтон» и «Торонто» вышли в плей-офф
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 марта
    •
  • 28/03
    • Тарасенко — третья звезда дня в НХЛ
  • 25/03
    • Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Филадельфию»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Богдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Юниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛ
    Подробный разбор
  • Парень из четвертого звена уложил чемпиона хет-триком
  • Реакция прессы на победу ЦСКА в стартовом матче полуфинала Кубка Гагарина
    •
  • Изгнание «Лады» и «Югры», и другие изменения в КХЛ
  • Итоги совета директоров Континентальной хоккейной лиги
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Порадуют ли ЦСКА и «Ростов» результативным футболом?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 апреля
  • 1,60
    •
  • Потери помешают «аристократам»
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на центральный матч 32-го тура английского чемпионата по футболу 1 апреля
  • 3,85
    •
    Хоккей. Главное
  • НХЛ. 30 сэйвов и травма Варламова, поражение «Вашингтона»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 марта
    •
  • НХЛ. «Вашингтон» и «Торонто» вышли в плей-офф
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 марта
    •
  • Парень из четвертого звена уложил чемпиона хет-триком
  • Реакция прессы на победу ЦСКА в стартовом матче полуфинала Кубка Гагарина
    •
  • 09:38
    • Семен Варламов выбыл до конца сезона
  • 09:15
    • Овечкин: Если бы мог вернуться назад, подписал бы контракт на 16 лет
  • 19:38
    • СКА сравнял счет в финальной серии Запада с ЦСКА
  • 11:26
    • Экс-президент «Адмирала» задержан в рамках дела о хищении 752 млн рублей
  • 10:56
    • Глава IIHF доволен сокращением КХЛ
  • 10:15
    • Варламов признан второй звездой дня в НХЛ
  • 30/03
    • «Ак Барс» одолел «Трактор» в первом матче финала Востока
  • 30/03
    • «Торпедо» переведут в Восточную конференцию КХЛ
  • 30/03
    • Овечкин: Устали, что «Вашингтон» считают неспособным добиться успеха в плей-офф
  • 29/03
    • ЦСКА начал с победы над СКА финальную серию Запада
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон