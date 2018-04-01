НХЛ. Четыре передачи Панарина, 95-е очко Малкина

«Бостон» — «Флорида» 5:1

«Бостон» на своем льду разгромил «Флориду» — 5:1 (2:1, 3:0, 0:0).

На гол Джейми Макгинна «Брюинз» ответили шайбами Ника Холдена, Джейка Дебрюска, Райана Донато и Патриса Бержерона.

Российские нападающие «Пантерз» Евгений Дадонов и Максим Мамин результативными действиями не отметились.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Флорида» — 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) Голы: 0:1 – Макгинн (Яндл, Трочек) – 04:59 (5x5), 1:1 – Холден (Крейчи, Дебраск) – 11:15 (5x5), 2:1 – Дебраск (Донато, Крейчи) – 14:06 (5x5), 3:1 – Донато (Крейчи) – 21:32 (5x5), 4:1 – Бержерон (Бэйкс, Пастрняк) – 33:40 (5x4), 5:1 – Дебраск (Миллер, Грзелчик) – 36:32 (5x5)Вратари: Раск — Раймер (Луонго, 36:32).Штраф: 16 — 14.Броски: 33 (12+12+9) — 31 (7+9+15).

«Бостон» — «Флорида» 5:1

«Детройт» — «Оттава» 2:0

«Детройт» нанес поражение «Оттаве» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Шайбы забросили Дилан Ларкин и Андреас Атанасиу.

Форвард «Ред Уингз» Евгений Свечников провел на льду 11 минут 8 секунд и заработал показатель полезности «+2».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» – «Оттава» – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: 1:0 – Ларкин (Манта, Дженсен) – 24:10 (5x5), 2:0 – Атанасиу (Кронвалль, Свечников) – 44:29 (5x5)Вратари: Ховард – Кондон (58:13 – 58:19).Штраф: 10 – 8.Броски: 27 (5+11+11) – 31 (10+9+12).

«Детройт» — «Оттава» 2:0

«Ванкувер» — «Коламбус» 5:4 ОТ

«Ванкувер» в овертайме победил «Коламбус» — 5:4 ОТ (0:1, 2:0, 2:3, 1:0).

Во всех четырех голах гостей поучаствовал россиянин Артемий Панарин, который записал на свой счет четыре результативные передачи и был признан третьей звездой матча. Теперь на его счету 77 (26+51) очков в 79 встречах.

У хозяев шайбу забросил Николай Голдобин. Всего в его активе 12 (6+6) очков в 35 матчах «регулярки»-2017/18.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Коламбус» — 5:4 ОТ (0:1, 2:0, 2:3, 1:0) Голы: 0:1 – Джонс (Аткинсон, Панарин) – 13:55 (5x4), 1:1 – Арчибальд (Саутнер) – 31:53 (5x5), 2:1 – Голдобин (Йокинен) – 33:37 (5x5), 3:1 – Йокинен (Виртанен, Хорват) – 45:14 (5x5), 4:1 – Хорват (Йокинен, Пульо) – 54:03 (5x5), 4:2 – Дюбуа (Панарин, Джонс) – 56:02 (5x4), 4:3 – Веренски (Панарин, Джонс) – 58:23 (6x5), 4:4 – Аткинсон (Джонс, Панарин) – 58:39 (6x5), 5:4 – Эдлер (Саттер) – 61:21 (3x3)Вратари: Демко — Корписало (57:25 — 58:23, 58:37 — 58:39).Штраф: 6 — 2.Броски: 29 (12+11+5+1) — 30 (7+10+12+1).

«Ванкувер» — «Коламбус» 5:4 ОТ

«Каролина» — «Рейнджерс» 1:2

«Каролина» на домашней площадке уступила «Рейнджерс» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

Российский нападающий «Харрикейнз» Валентин Зыков провел на льду чуть меньше 12 минут и очков не набрал.

Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников отыграл 10 минут 41 секунду и отдал голевую передачу, прервав серию из восьми матчей без очков. Павел Бучневич за 14 минут 40 секунд заработал коэффициент полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Рейнджерс» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Голы: 0:1 – Спроул (Кэри, Наместников) – 23:01 (5x5), 0:2 – Хейз (Фаст) – 33:23 (4x5), 1:2 – Скиннер (Райан, Дальбек) – 48:07 (5x5)Вратари: Уорд (57:18) — Лундквист.Штраф: 2 — 6.Броски: 41 (13+12+16) — 20 (11+5+4).

«Каролина» — «Рейнджерс» 1:2

«Нью-Джерси» — «Айлендерс» 4:3

«Нью-Джерси» на своем льду одержал победу над «Айлендерс» — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1).

Дубль в составе «дьяволов» оформил Тейлор Холл.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1) Голы: 0:1 – Фриц (Дэвидсон, Таварес) – 01:15 (5x5), 1:1 – Ноэсен (Коулман, Батчер) – 07:54 (5x5), 2:1 – Холл (Батчер, Палмьери) – 20:41 (5x4), 3:1 – Холл (Ноэсен) – 29:08 (5x5), 3:2 – Бовилье (Барзал, Нельсон) – 33:19 (5x4), 4:2 – Коулман (Мюллер, Грабнер) – 38:58 (4x5), 4:3 – Вагнер (Бойчак, Ледди) – 56:21 (5x5)Вратари: Кинкейд — Грайсс (58:28).Штраф: 4 — 4.Броски: 35 (15+10+10) — 30 (12+11+7).

«Нью-Джерси» — «Айлендерс» 4:3

«Питтсбург» — «Монреаль» 5:2

«Питтсбург» переиграл «Монреаль» со счетом 5:2 (3:2, 0:0, 2:0).

Российский центрфорвард «Пингвинз» Евгений Малкин отыграл 21 минуту и отметился двумя голевыми передачами. Всего в активе Малкина стало 95 (42+53) очков.

Нападающий «Канадиенс» Никита Щербак провел на льду почти 13 минут и заработал показатель полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Монреаль» — 5:2 (3:2, 0:0, 2:0) Голы: 0:1 – Питри (Галлахер, Байрон) – 08:42 (5x5), 1:1 – Шири (Шихэн, Ханвик) – 09:41 (5x5), 2:1 – Хёрнквист (Шульц, Кессел) – 10:18 (5x4), 3:1 – Хагелин (Малкин) – 14:36 (5x5), 3:2 – Друен (Гальченюк, Галлахер) – 19:49 (5x4), 4:2 – Кессел (Кросби, Малкин) – 47:18 (5x4), 5:2 – Шихэн (Мяяття, Летанг) – 49:07 (5x4)Вратари: Мюррей — Ниеми.Штраф: 2 — 10.Броски: 33 (16+7+10) — 26 (11+4+11).

«Питтсбург» — «Монреаль» 5:2

«Торонто» — «Виннипег» 1:3

«Торонто» дома уступил «Виннипегу» — 1:3 (0:0, 1:3, 0:0).

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев за 18 минут 32 секунды нанес 2 броска в створ и заработал «-1» за полезность.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Виннипег» — 1:3 (0:0, 1:3, 0:0) Голы: 1:0 – Марло (Мэттьюс, Гардинер) – 22:02 (5x4), 1:1 – Моррисси (Элерс, Троуба) – 28:30 (5x5), 1:2 – Бафлин (Уилер, Штястны) – 29:40 (5x4), 1:3 – Копп (Лаури, Танев) – 37:24 (5x5)Вратари: Макэлхинни (57:14 — 58:53) — Хеллебайк.Штраф: 6 — 8.Броски: 29 (10+9+10) — 29 (10+12+7).

«Торонто» — «Виннипег» 1:3

«Даллас» — «Миннесота» 4:1

«Даллас» нанес поражение «Миннесоте» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Российский форвард «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей и заработал показатель полезности «+3». Всего на счету Радулова 68 (27+41) очков в 78 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» – «Миннесота» – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: 1:0 – Спецца (А. Радулов, Клингберг) – 12:49 (5x5), 2:0 – Клингберг (Бенн, Сегин) – 28:00 (5x5), 3:0 – Факса (Питлик) – 40:19 (4x5), 3:1 – Паризе (Гранлунд, Бродин) – 41:29 (5x4), 4:1 – Сегин – 59:13 (en)Вратари: Лехтонен — Дубник (57:51 — 59:13).Штраф: 6 — 6.Броски: 36 (13+15+8) — 34 (10+11+13).

«Даллас» — «Миннесота» 4:1

«Нэшвилл» — «Баффало» 4:7

«Нэшвилл» и «Баффало» забросили 11 шайб на двоих — 4:7 (2:1, 2:5, 0:1).

У гостей хет-трик оформил Сэм Райнхарт, Джек Айкел отметился пятью результативными передачами, а Расмус Ристолайнен — тремя.

Защитник «Сэйбрз» Виктор Антипин получил травму после столкновения с соперником — россиянин влетел в борт и остался лежать на льду, с площадки его унесли на носилках. Всего он провел на льду чуть больше 9 минут.

Алексей Емелин из «Нэшвилла» отыграл 14 минут 39 секунд и заработал показатель «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Баффало» — 4:7 (2:1, 2:5, 0:1) Голы: 0:1 – Поменвиль (Гиргенсонс, Айкел) – 00:43 (5x5), 1:1 – Суббэн (Йози, Джохансен) – 02:59 (5x4), 2:1 – Уотсон (Экхольм, Бонино) – 17:00 (5x5), 3:1 – Туррис (Смит, Фиала) – 22:00 (5x5), 3:2 – О'Райлли (Айкел, Ристолайнен) – 25:45 (5x4), 3:3 – Окпосо (Родригес, Миттельштадт) – 27:20 (5x5), 4:3 – Бонино (Эллис, Уотсон) – 32:50 (5x5), 4:4 – Райнхарт (Ристолайнен, Айкел) – 35:04 (5x4), 4:5 – Райнхарт (О'Райлли, Айкел) – 37:18 (5x4), 4:6 – Окпосо (Ристолайнен, Айкел) – 39:00 (5x4), 4:7 – Райнхарт (О'Райлли) – 48:17 (5x5)Вратари: Ринне (Сарос, 40:00, 55:36 — 58:24) — Джонсон.Штраф: 37 — 8.Броски: 36 (9+9+18) — 36 (14+15+7).

«Нэшвилл» — «Баффало» 4:7

«Аризона» — «Сент-Луис» 6:0

«Аризона» «уничтожила» «Сент-Луис» — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0).

Нападающие «Койотс» Дилан Строум и Макс Доми сделали по три результативные передачи.

Российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко отыграл 15 минут 43 секунды, нанес 6 бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Иван Барбашев провел на льду 17 минут и результативными действиями не отметился, заработав «0».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сент-Луис» — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) Голы: 1:0 – Шенн (Строум, Доми) – 14:59 (5x5), 2:0 – Паник (Келлер, Степан) – 23:51 (5x5), 3:0 – Экман-Ларссон (Паник, Степан) – 35:09 (5x4), 4:0 – Чикран (Ричардсон, Экман-Ларссон) – 39:40 (4x4), 5:0 – Голигоски (Доми, Строум) – 51:59 (5x5), 6:0 – Риналдо (Доми, Строум) – 57:40 (5x5)Вратари: Раанта — Аллен (Хаттон, 23:51).Штраф: 9 — 11.Броски: 33 (12+11+10) — 34 (11+8+15).

«Аризона» — «Сент-Луис» 6:0

«Калгари» — «Эдмонтон» 3:2

«Калгари» взял верх над «Эдмонтоном» и прервал свою семиматчевую серию поражений — 3:2 (3:1, 0:1, 0:0).

В составе победителей по 2 балла за результативность набрали Микаэль Баклунд (1+1) и Михаэль Фролик (0+2).

У гостей голом отметился российский нападающий Антон Слепышев, забросивший свою шестую шайбу в сезоне. Всего на счету Антона 12 (6+6) очков в 47 матчах регулярного чемпионата-2017/18.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Эдмонтон» — 3:2 (3:1, 0:1, 0:0) Голы: 0:1 – Слепышев (Кассиан) – 02:41 (5x5), 1:1 – Хэмилтон (Баклунд, Фролик) – 06:43 (5x5), 2:1 – Хэтэуэй – 11:54 (4x5), 3:1 – Баклунд (Стоун, Фролик) – 15:28 (5x5), 3:2 – Каммальери (Секера, Кассиан) – 32:41 (5x5)Вратари: Смит — Тэлбот (Монтойя, 15:28, 58:42).Штраф: 24 — 22.Броски: 20 (7+5+8) — 36 (9+12+15).

«Калгари» — «Эдмонтон» 3:2

«Вегас» — «Сан-Хосе» 3:2

«Сан-Хосе» проиграл «Вегасу», потерпев третье поражение подряд, — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

В составе «рыцарей» шайбы забросили Ши Теодор, Оскар Линдберг и Вильям Карлссон. У «Шаркс» отличились Джо Павелски и Марк-Эдуард Власич.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» – «Сан-Хосе» – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) Голы: 1:0 – Теодор (Карлссон, Энгелланд) – 02:21 (5x5), 1:1 – Павелски (Майер, Донской) – 07:14 (5x5), 2:1 – Линдберг (Теодор) – 23:03 (5x5), 2:2 – Власич (Павелски, Браун) – 29:50 (6x5), 3:2 – Карлссон – 48:35 (4x5)Вратари: Флери – Джонс (29:42 – 29:50, 58:49).Штраф: 4 – 18.Броски: 38 (10+16+12) – 31 (14+10+7).

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com