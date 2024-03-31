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    Справится ли «Ливерпуль» с неудобным для себя соперником?

    «Ливерпуль» — «Брайтон». Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, АПЛ, 31 марта 2024 года

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    Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
    В рамках 30-го тура чемпионата Англии 31 марта пройдет матч «Ливерпуль» — «Брайтон». «Ливерпуль» — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Марта 2024 года
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    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: мерсисайдская команда продолжает быть одним из главных фаворитов сезона АПЛ и пока что идет на второй строчке в турнирной таблице.

    В настоящий момент мерсисайдцы имеют в своем активе 64 очка и только по дополнительным показателям уступают «Арсеналу», а также на один пункт опережают «Манчестер Сити».

    Ливерпуль — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

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    «Красные» смогли 65 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из Ливерпуля сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1), но переиграла «Ноттингем Форест» (1:0), «Лутон Таун» (4:1), «Брентфорд» (4:1) и «Бернли» (3:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    Последним же результатом команды был вылет из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед» (3:4).

    Также коллектив из одноименного города смог выиграть у «Челси» (1:0) в финале Кубка английской лиги и пробился в четвертьфинал Лиги Европы.

    Не сыграют: за «Ливерпуль» не смогут выйти на поле в этой игре травмированные Трент Александр-Арнольд, Алиссон Бекер, Стефан Байчетич, Кертис Джонс, Диогу Жота, Жоэль Матип и Тьяго Алькантара.

    Состояние команды: до вылета из Кубка Англии сезон для подопечных Юргена Клоппа проходил отлично, поскольку команда претендовала на квадрупл.

    «Ливерпуль» уже выиграл Кубок английской лиги, а впереди борьба за АПЛ и Лигу Европы. Победы в этих турнирах будет отличным подарком для Юргена Клоппа, который принял решение покинуть коллектив по окончании сезона.

    Во время зимнего трансферного окна состав «Ливерпуля» никак не изменился.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: команда из муниципалитета Брайтон-энд-Хов, Восточный Суссекс является середняком АПЛ, но еще может претендовать на место в еврокубках.

    В настоящий момент в активе «Альбиона» 42 очка и восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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    • «Чайки» смогли 50 раз поразить ворота соперника и 44 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Брайтон» смог победить «Ноттингем Форест» (1:0), а до этого крупно уступил «Фулхэму» (0:3).

    Последним же матчем подопечных Роберто Де Дзерби стал вылет из Лиги Европы от «Ромы» (0:4, 1:0).

    Также недавно команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Вулверхэмптону» (0:1).

    Не сыграют: в лазарете находятся Жоао Педро, Соломон Марч, Джеймс Милнер, Каору Митома и Джек Хиншелвуд.

    Состояние команды: у команды остался только чемпионат, поскольку «Брайтон» уже вылетел из Лиги Европы и Кубков.

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    Главной задачей коллектива является попадание в еврокубковую зону, однако сделать это будет крайне сложно.

    Зимой в «Брайтон» пришел Валентин Барко, а покинули коллектив ряд игроков, которые отправились в аренду.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» не может обыграть «Брайтон» на протяжении 4 матчей

    • «Ливерпуль» проиграл только 1 матч в основное время из последних 22 во всех турнирах

    • «Ливерпуль» забивает хоть 1 мяч на протяжении 21 матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.50, а победа «Брайтона» — в 7.40.

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.40, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.00.

    Прогноз: «Ливерпуль» в последнее время много забивает, но при этом практически всегда пропускает, поэтому предположим, что обе команды забьют.

    Ставка: обе забьют за 1.70.

    Прогноз: «Брайтон» является неудобным соперником для «Ливерпулю», но мерсисайдцам просто необходима победа в плане борьбы за чемпионство. Думается, если «красные» и выиграют, то сделают это минимально.

    Ставка: победа «Брайтона» с форой+1,5 за 1.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Брайтон» с коэффициентом 1.70. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на футбол. Справится ли «Ливерпуль» с неудобным для себя соперником?
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