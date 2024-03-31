В рамках 30-го тура чемпионата Англии 31 марта пройдет матч «Ливерпуль» — «Брайтон». «Ливерпуль» — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: мерсисайдская команда продолжает быть одним из главных фаворитов сезона АПЛ и пока что идет на второй строчке в турнирной таблице.

В настоящий момент мерсисайдцы имеют в своем активе 64 очка и только по дополнительным показателям уступают «Арсеналу», а также на один пункт опережают «Манчестер Сити».

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«Красные» смогли 65 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Ливерпуля сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1), но переиграла «Ноттингем Форест» (1:0), «Лутон Таун» (4:1), «Брентфорд» (4:1) и «Бернли» (3:1).

Календарь и таблица АПЛ

Последним же результатом команды был вылет из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед» (3:4).

Также коллектив из одноименного города смог выиграть у «Челси» (1:0) в финале Кубка английской лиги и пробился в четвертьфинал Лиги Европы.

Не сыграют: за «Ливерпуль» не смогут выйти на поле в этой игре травмированные Трент Александр-Арнольд, Алиссон Бекер, Стефан Байчетич, Кертис Джонс, Диогу Жота, Жоэль Матип и Тьяго Алькантара.

Состояние команды: до вылета из Кубка Англии сезон для подопечных Юргена Клоппа проходил отлично, поскольку команда претендовала на квадрупл.

«Ливерпуль» уже выиграл Кубок английской лиги, а впереди борьба за АПЛ и Лигу Европы. Победы в этих турнирах будет отличным подарком для Юргена Клоппа, который принял решение покинуть коллектив по окончании сезона.

Во время зимнего трансферного окна состав «Ливерпуля» никак не изменился.

«Брайтон»

Турнирное положение: команда из муниципалитета Брайтон-энд-Хов, Восточный Суссекс является середняком АПЛ, но еще может претендовать на место в еврокубках.

В настоящий момент в активе «Альбиона» 42 очка и восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Чайки» смогли 50 раз поразить ворота соперника и 44 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Брайтон» смог победить «Ноттингем Форест» (1:0), а до этого крупно уступил «Фулхэму» (0:3).

Последним же матчем подопечных Роберто Де Дзерби стал вылет из Лиги Европы от «Ромы» (0:4, 1:0).

Также недавно команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Вулверхэмптону» (0:1).

Не сыграют: в лазарете находятся Жоао Педро, Соломон Марч, Джеймс Милнер, Каору Митома и Джек Хиншелвуд.

Состояние команды: у команды остался только чемпионат, поскольку «Брайтон» уже вылетел из Лиги Европы и Кубков.

Главной задачей коллектива является попадание в еврокубковую зону, однако сделать это будет крайне сложно.

Зимой в «Брайтон» пришел Валентин Барко, а покинули коллектив ряд игроков, которые отправились в аренду.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» не может обыграть «Брайтон» на протяжении 4 матчей

«Ливерпуль» проиграл только 1 матч в основное время из последних 22 во всех турнирах

«Ливерпуль» забивает хоть 1 мяч на протяжении 21 матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.50, а победа «Брайтона» — в 7.40.

ТБ 2,5 оценивается только в 1.40, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.00.

Прогноз: «Ливерпуль» в последнее время много забивает, но при этом практически всегда пропускает, поэтому предположим, что обе команды забьют.

Ставка: обе забьют за 1.70.

Прогноз: «Брайтон» является неудобным соперником для «Ливерпулю», но мерсисайдцам просто необходима победа в плане борьбы за чемпионство. Думается, если «красные» и выиграют, то сделают это минимально.

Ставка: победа «Брайтона» с форой+1,5 за 1.85.