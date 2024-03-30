«Челси» — «Бернли»: счет матча 2:2, обзор голов

Коул Палмер Фото: globallookpress.com
На дубль Коула Палмера гости ответили точными ударами Джошуа Каллена и Дары О'Ши.
Отметим, что «Бернли» с 40-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Лоренца Ассинона.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Челси — Бёрнли 2:2
Голы: 1:0 Коул Палмер (пенальти) (44'), 1:1 Джош Каллен (47'), 2:1 Коул Палмер (78'), 2:2 Dara O'Shea (81') Челси: Джордже Петрович, Мало Гюсто (Алфи Гилкрист, 87'), Аксель Дисаси, Бенуа Бадьяшиль, Марк Кукурелья, Мойсес Кайседо (Рахим Стерлинг, 73'), Энцо Фернандес, Коул Палмер, Конор Галлахер (Чуквунонсо Мадуэке, 62'), Михаил Мудрик, Николас Джексон Бёрнли: Арьянет Мурич, Витиньо Силва, Максим Эстеве, Лоранс Ассиньон, Сандер Берге, Джош Каллен, Лайл Фостер (Ник Поуп, 70'), Зеки Мохамед Амдуни (Чарли Тейлор, 45'), Вильсон Одобер (Йоханн Гудмундссон, 70'), Якоб Бруун Ларсен (Джош Браунхилл, 46'), Dara O'Shea Предупреждения: Лоранс Ассиньон (16'), Марк Кукурелья (35'), Лоранс Ассиньон (40'), Конор Галлахер (45 + 1'), Джош Каллен (45 + 3'), Максим Эстеве (90 + 2') Удаление: Венсан Компани (43')
Позиции команд остались прежними: «Челси» (40 очков) — одиннадцатый, «Бернли» (18) — восемнадцатый.