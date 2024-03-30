«Спартак» — «Урал»: счет матча 0:0, обзор

«Спартак» Фото: globallookpress.com
Команды из Москвы и Екатеринбурга так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак — Урал 0:0
Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Роман Зобнин, Даниил Хлусевич, Антон Зиньковский, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Михаил Игнатов, Тео Бонгонда, Александр Соболев, Babic S. Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Силвие Бегич, Егор Филипенко, Итало, Кики, Даниэль Мишкич, Ибраима Сиссе, Илья Ишков, Алексей Ионов, Алексей Каштанов Предупреждения: Даниэль Мишкич (35'), Денис Кулаков (72'), Кики (77'), Егор Филипенко (83'), Ugalde M. (83')
Таким образом, «Спартак» набрал 32 очка и идет на пятом месте в турнирной таблице. У «Урала» 20 баллов и 13-я строчка.