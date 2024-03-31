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    «ПСЖ» одержит уверенную победу

    «Марсель» — «ПСЖ». Ставка (к. 2,10) и прогноз на чемпионат Франции 31 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «ПСЖ»
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    Киллиан Мбаппе
    «Марсель» — «ПСЖ». Матч пройдет в рамках 27-го тура французской Лиги 1 31 марта, начало — 21:45 (мск) «Марсель» — «ПСЖ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 31 Марта 2024 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 21:45 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Марсель»

    Турнирное положение: сейчас «Марсель» идет на седьмом месте в таблице Лиги 1. Не лучший результат, но несколько туров команда располагалась значительно ниже, а сейчас даже претендует на попадание в зону ЛЧ.

    Последние матчи: в 26-м туре «Марсель» проиграл на выезде «Ренну» со счетом 0:2. Это было первое поражение команды под руководством нового главного тренера Жана-Луи Гассе, который зимой возглавил клуб.

    Марсель — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

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    Ранее «Марсель» победил на своем поле «Нант» (2:0) и прошел по сумме двух встреч в Лиге Европы «Вильярреал».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы Жиго, Ронжье и Мурилльо. Особенно чуствительна потеря первых двух, которые являются лидерами клуба.

    Состояние команды: под руководством нового главного тренера команда заиграла очень свежо и результативно и сразу подтянулась в зону лидера. Снова заблистал Обамеянг, который при Гаттузо немного потух. Но противостояние с «ПСЖ» получится очень трудным.

    «ПСЖ»

    Турнирное положение: сейчас подопечные Луиса Энрике уверенно лидируют в таблице Лиги 1 с 59 очками, от основного преследователя в лице «Бреста» расстояние в 12 очков.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре «ПСЖ» вдоволь покуражился с «Монпелье», разгромив его со счетом 6:2. Команда вначале забила два гола, потом дала сравнять, а затем легко добила своего соперника. Хет-триком отметился Мбаппе.

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    Ранее были победы в Кубке Франции над «Ниццей» (3:1) и ничья в чемпионате против «Реймса» (2:2).

    Не сыграют: травмированы Барколя, Асенсио, Шкриньяр, Маркиньос, но лавка у Луиса Энрике очень длинная, поэтому проблем не должно возникнуть.

    Состояние команды: в чемпионате многое зависит от настроя и мотивации «ПСЖ». Когда она у команды имеется или ей необходимо набирать очки, то парижане легко выносят своих противников.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «ПСЖ» разгромил «Марсель» на своем поле со счетом 4:0

    • В прошлом сезоне «ПСЖ» также два раза победил в чемпионате (1:0, 3:0)

    • «ПСЖ» забил 62 гола в Лиге 1, тогда как «Марсель» только 40

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Марселя» дают 3,40, а на «ПСЖ» — 2,10. Ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше 2,5 можно взять за 2,40, а тотал больше 2,5 за 1,61.

    Прогноз: многое будет зависеть от мотивации и состава «ПСЖ». Матчей ЛЧ на следующей неделе не будет, а «Марсель» считается одним из главных и принципиальных соперников, поэтому вряд ли «ПСЖ» станет играть спустя рукава.

    Ставка: победа «ПСЖ» за 2,10.

    Прогноз: любители более рисковых вариантов могут взять уверенную победу гостей.

    Ставка: победа «ПСЖ» с форой -1 за 2,90.

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    Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «ПСЖ» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» одержит уверенную победу
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