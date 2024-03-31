«Марсель» — «ПСЖ». Матч пройдет в рамках 27-го тура французской Лиги 1 31 марта, начало — 21:45 (мск) «Марсель» — «ПСЖ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: сейчас «Марсель» идет на седьмом месте в таблице Лиги 1. Не лучший результат, но несколько туров команда располагалась значительно ниже, а сейчас даже претендует на попадание в зону ЛЧ.

Последние матчи: в 26-м туре «Марсель» проиграл на выезде «Ренну» со счетом 0:2. Это было первое поражение команды под руководством нового главного тренера Жана-Луи Гассе, который зимой возглавил клуб.

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Ранее «Марсель» победил на своем поле «Нант» (2:0) и прошел по сумме двух встреч в Лиге Европы «Вильярреал».

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: травмированы Жиго, Ронжье и Мурилльо. Особенно чуствительна потеря первых двух, которые являются лидерами клуба.

Состояние команды: под руководством нового главного тренера команда заиграла очень свежо и результативно и сразу подтянулась в зону лидера. Снова заблистал Обамеянг, который при Гаттузо немного потух. Но противостояние с «ПСЖ» получится очень трудным.

«ПСЖ»

Турнирное положение: сейчас подопечные Луиса Энрике уверенно лидируют в таблице Лиги 1 с 59 очками, от основного преследователя в лице «Бреста» расстояние в 12 очков.

Последние матчи: в предыдущем туре «ПСЖ» вдоволь покуражился с «Монпелье», разгромив его со счетом 6:2. Команда вначале забила два гола, потом дала сравнять, а затем легко добила своего соперника. Хет-триком отметился Мбаппе.

Ранее были победы в Кубке Франции над «Ниццей» (3:1) и ничья в чемпионате против «Реймса» (2:2).

Не сыграют: травмированы Барколя, Асенсио, Шкриньяр, Маркиньос, но лавка у Луиса Энрике очень длинная, поэтому проблем не должно возникнуть.

Состояние команды: в чемпионате многое зависит от настроя и мотивации «ПСЖ». Когда она у команды имеется или ей необходимо набирать очки, то парижане легко выносят своих противников.

Статистика для ставок

В первом круге «ПСЖ» разгромил «Марсель» на своем поле со счетом 4:0

В прошлом сезоне «ПСЖ» также два раза победил в чемпионате (1:0, 3:0)

«ПСЖ» забил 62 гола в Лиге 1, тогда как «Марсель» только 40

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Марселя» дают 3,40, а на «ПСЖ» — 2,10. Ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 можно взять за 2,40, а тотал больше 2,5 за 1,61.

Прогноз: многое будет зависеть от мотивации и состава «ПСЖ». Матчей ЛЧ на следующей неделе не будет, а «Марсель» считается одним из главных и принципиальных соперников, поэтому вряд ли «ПСЖ» станет играть спустя рукава.

Ставка: победа «ПСЖ» за 2,10.

Прогноз: любители более рисковых вариантов могут взять уверенную победу гостей.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой -1 за 2,90.