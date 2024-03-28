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    «Барселона» — «Лас-Пальмас». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 30-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом»

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    «Барселона»
    Действующий чемпион Испании «Барселона» дома сыграет с «Лас-Пальмасом». За ходом встречи 30-го тура Ла Лиги приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Барселона»

    «Барселона» с отставанием в 8 очков идет вслед за лидирующим мадридским «Реалом». На данный момент у каталонцев 64 балла в 29-ти матчах: 19 побед, 7 ничьих и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 60:34.

    Беспроигрышная серия «Барселоны» во всех турнирах достигла 10-ти матчей. За этот период каталонцы одержали 7 побед и трижды сыграли вничью.

    Также подопечные Хави не пропускают уже четыре матча кряду. «Барселона» оставила свои ворота в неприкосновенности в играх против «Хетафе» (4:0), «Атлетика» (0:0) и «Мальорки» (1:0), а в крайнем туре забила три безответных мяча «Атлетико» (3:0).

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    «Лас-Пальмас»

    Команда из одноименного города находится в середине турнирной таблицы. Сейчас «Лас-Пальмас» занимает 11-е место, записав в свой актив 37 очков в 29-ти матчах: 10 побед, 7 ничьих и 12 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 29:32.

    Подопечные Хавьера Гарсии Пимьенты проиграли в двух крайних турах, не сумев поразить ворота «Атлетика» (0:2) и «Альмерии» (0:1) соответственно.

    Таким образом, «Лас-Пальмас» продлил свою безвыигрышную серию в Ла Лиге до пяти матчей. Ранее команда из одноименного города сыграла вничью с «Хетафе» (3:3) и «Осасуной» (1:1), а также крупно проиграла «Атлетико» (0:5).

    Личные встречи

    В матче первого круга «Барселона» одержала волевую победу со счетом 2:1. Всего в 10-ти последних встречах на счету каталонской команды 7 побед, еще 3 матча завершились вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» с коэффициентом 2.08.

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