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    «Жирона» и «Бетис» поразят ворота друг друга

    «Жирона» — «Бетис». Ставка (к. 3.95) и прогноз на футбол, Примера, 31 марта 2024 года

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    «Жирона»
    В рамках 30-го тура чемпионата Испании 31 марта пройдет матч «Жирона» — «Бетис». Начало — 17:15 (мск). «Жирона» — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 31 Марта 2024 года
    Жирона
  • Жирона
    •  Жирона 17:15 Бетис Бетис
  • Севилья
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    «Жирона»

    Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает бороться за высокие места но уже, скорее всего, не претендует на чемпионский титул. Сейчас «бело-красные» идут на третьей позиции в турнирной таблице.

    Коллектив из Жироны имеет в своем активе 62 очка и на десять баллов отстает от лидирующего «Реала»

    Жирона — Бетис: коэффициенты букмекеров

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    «Жирона» смогла забить 59 мячей в ворота соперников, а в свои пропустила всего 34.

    Последние матчи: в прошлом туре команда уступила «Хетафе» (0:1), а до этого победила «Осасуну» (2:0).

    Перед этим подопечные Мичела проиграли «Мальорке» (0:1), но победили «Райо Вальекано» (3:0).

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    Ранее также было два подряд поражения — от «Атлетика» (2:3) и «Реала» (0:4).

    Не сыграют: не выйдут на поле в этой игре травмированные Рикард Артеро, Тони Вилья, Борха Гарсия, Давид Лопес, Янгель Эррера и Хоэль Рока, а также дисквалифицированный Савио.

    Состояние команды: «Жирона» в последнее время явно сбавила обороны, но продолжает бороться за высокие места. В зоне Лиги чемпионов команда точно обязана остаться.

    Зимой «жиронцы» сохранили состав и никем не усилились, поэтому у них сбалансированы все позиции. А вот наверняка будет распродажа после удачного сезона.

    «Бетис»

    Турнирное положение: «бетикос» является середняком текущего сезона испанской Примеры, однако все еще претендует на попадание в еврокубки.

    В настоящий момент «белые» имеют в своем активе 42 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице. Они только на четыре пункта отстают от шестого «Реал Сосьедада».

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  • 27/03/2024

    • «Гелиополиты» за 29 матчей забили 34 мяча, а пропустили — 33.

    Последние матчи: последние три игры команда из Севильи проиграла — «Райо Вальекано» (0:2), «Вилярреалу» (2:3) и «Атлетико» (1:2).

    До этого же севильцы смогли победить «Атлетик» (3:1).

    Перед этим «Бетис» вылетел из Лиги конференций, по сумме двух встреч сенсационно уступив загребскому «Динамо» (0:1, 1:1).

    Не сыграют: главный тренер команды Мануэль Пеллегрини не сможет рассчитывать в этой игре на травмированных Марка Бартру, Сократиса Папастатопулоса, Седрика Бакамбу, Эктора Бельерина, Марка Року и Юссуфа Сабали.

    Состояние команды: «Бетис» проводит довольно средний сезон.

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    Команда уже вылетела из Кубка страны и Лиги конференций, поэтому спасти ситуацию сможет только попадание в еврокубки через чемпионат, хотя сделать это будет крайне сложно.

    Зимой в коллектив пришли Пабло Форнальс, Чими Авилья, Седрик Бакамбу и Джонни Кардосо, но это пока что не особо помогло «Бетису».

    Статистика для ставок

    • «Бетис» проиграл 3 последних матча

    • «Жирона» дома не проигрывает на протяжении 11 матчей

    • «Жирона» не может обыграть «Бетис» на протяжении 11 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.95, а победа «Бетиса» — в 4.40.

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.72, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.12.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: обе команды в последнее время играют невыразительно, поэтому особого фаворита в этой игре выделить выделить сложно.

    Думается, что результат будет близким к ничейному и команды вполне могут поделить очки.

    Ставка: ничья за 3.95.

    Прогноз: «Жирона» дома постоянно забивает, а «Бетис» не забил только в одном из последних пяти матчей, поэтому логично предложить, что соперники смогут поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 1.70.

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    Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Бетис» с коэффициентом 3.95. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на футбол. «Жирона» и «Бетис» поразят ворота друг друга
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