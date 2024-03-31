«Жирона»
Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает бороться за высокие места но уже, скорее всего, не претендует на чемпионский титул. Сейчас «бело-красные» идут на третьей позиции в турнирной таблице.
Коллектив из Жироны имеет в своем активе 62 очка и на десять баллов отстает от лидирующего «Реала»
Жирона — Бетис: коэффициенты букмекеров
«Жирона» смогла забить 59 мячей в ворота соперников, а в свои пропустила всего 34.
Последние матчи: в прошлом туре команда уступила «Хетафе» (0:1), а до этого победила «Осасуну» (2:0).
Перед этим подопечные Мичела проиграли «Мальорке» (0:1), но победили «Райо Вальекано» (3:0).
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Ранее также было два подряд поражения — от «Атлетика» (2:3) и «Реала» (0:4).
Не сыграют: не выйдут на поле в этой игре травмированные Рикард Артеро, Тони Вилья, Борха Гарсия, Давид Лопес, Янгель Эррера и Хоэль Рока, а также дисквалифицированный Савио.
Состояние команды: «Жирона» в последнее время явно сбавила обороны, но продолжает бороться за высокие места. В зоне Лиги чемпионов команда точно обязана остаться.
Зимой «жиронцы» сохранили состав и никем не усилились, поэтому у них сбалансированы все позиции. А вот наверняка будет распродажа после удачного сезона.
«Бетис»
Турнирное положение: «бетикос» является середняком текущего сезона испанской Примеры, однако все еще претендует на попадание в еврокубки.
В настоящий момент «белые» имеют в своем активе 42 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице. Они только на четыре пункта отстают от шестого «Реал Сосьедада».
«Гелиополиты» за 29 матчей забили 34 мяча, а пропустили — 33.
Последние матчи: последние три игры команда из Севильи проиграла — «Райо Вальекано» (0:2), «Вилярреалу» (2:3) и «Атлетико» (1:2).
До этого же севильцы смогли победить «Атлетик» (3:1).
Перед этим «Бетис» вылетел из Лиги конференций, по сумме двух встреч сенсационно уступив загребскому «Динамо» (0:1, 1:1).
Не сыграют: главный тренер команды Мануэль Пеллегрини не сможет рассчитывать в этой игре на травмированных Марка Бартру, Сократиса Папастатопулоса, Седрика Бакамбу, Эктора Бельерина, Марка Року и Юссуфа Сабали.
Состояние команды: «Бетис» проводит довольно средний сезон.
Команда уже вылетела из Кубка страны и Лиги конференций, поэтому спасти ситуацию сможет только попадание в еврокубки через чемпионат, хотя сделать это будет крайне сложно.
Зимой в коллектив пришли Пабло Форнальс, Чими Авилья, Седрик Бакамбу и Джонни Кардосо, но это пока что не особо помогло «Бетису».
Статистика для ставок
- «Бетис» проиграл 3 последних матча
- «Жирона» дома не проигрывает на протяжении 11 матчей
- «Жирона» не может обыграть «Бетис» на протяжении 11 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.95, а победа «Бетиса» — в 4.40.
ТБ 2,5 оценивается только в 1.72, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.12.
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Прогноз и ставка
Прогноз: обе команды в последнее время играют невыразительно, поэтому особого фаворита в этой игре выделить выделить сложно.
Думается, что результат будет близким к ничейному и команды вполне могут поделить очки.
Ставка: ничья за 3.95.
Прогноз: «Жирона» дома постоянно забивает, а «Бетис» не забил только в одном из последних пяти матчей, поэтому логично предложить, что соперники смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 1.70.