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    «Реал» и «Атлетик» много не забьют

    «Реал» Мадрид — «Атлетик». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Примера, 31 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Атлетик»
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    Тони Кроос («Реал»)
    В рамках 30-го тура чемпионата Испании 31 марта пройдет матч «Реал» — «Атлетик». Начало — 22:00 (мск). «Реал» Мадрид — «Атлетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 31 Марта 2024 года
    Реал Мадрид
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    •  Реал Мадрид 22:00 Атлетик Атлетик
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    «Реал»

    Турнирное положение: мадридский коллектив продолжает быть главным претендентом на чемпионский титул. После 29 туров в активе мадридцев 72 очка и первая строчка в турнирной таблице.

    «Реал» на восемь баллов опережает вторую «Барселону» и на десять — третью «Жирону».

    Реал Мадрид — Атлетик: коэффициенты букмекеров

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    «Королевский клуб» смог 64 раза поразить ворота соперника и только 20 мячей пропустил.

    Последние матчи: в последних играх Примеры «Реал» переиграл «Осасуну» (4:2) и «Сельту» (4:0), а до этого сыграл вничью с «Валенсией» (2:2).

    Перед этим «сливочные» победили «Севилью» (1:0) и поделили очки с «Райо Вальекано» (1:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Также подопечные Карло Анчелотти смогли пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря победе по сумме двух встреч над «Лейпцигом» (1:0, 1:1).

    Не сыграют: не выйдут на поле в этой игре травмированные Тибо Куртуа, Давид Алаба и Дани Себальос, а также дисквалифицированный Винисиус Жуниор.

    Состояние команды: «Реал» пока что проводит отличный сезон. Команда уже выиграла Суперкубок страны и претендует на победу еще в двух турнирах. Только из Кубка страны коллектив уже вылетел.

    В чемпионате золотые медали для «королевского клуба» очень вероятны, а вот в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити» будет крайне тяжело.

    Во время зимнего трансферного окна состав не претерпел никаких изменений.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: команда из Бильбао в этом сезоне борется за место в зоне Лиги чемпионов.

    «Красно-белые» сейчас располагаются на четвертом месте в турнирной таблице. «Львы» смогли набрать 56 пунктов. Они на 1 балл опережают пятый «Атлетико», с которым и поведут борьбу за топ-4.

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    • «Баски» в 29 матчах смогли 50 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Атлетик» победил «Алавес» (2:0), а до этого переиграл «Лас-Пальмас» (2:0) и сыграл вничью с «Барселоной» (0:0).

    Перед этим же подопечные Эрнесто Вальверде уступили «Бетису» (1:3) и одолели«Жирону» (3:2).

    Также коллектив из Бильбао разгромил «Атлетико» (3:0) и пробился в финал Кубка Испании, где сыграет против «Мальорки».

    Не сыграют:не смогут выйти на поле травмированные Андер Эррера и Юрий Бершиш.

    Состояние команды: в настоящий момент сезон для команды складывается как нельзя лучше.

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    Команда борется за попадание в зону Лиги чемпионов, поэтому идеальным раскладом для «Атлтика» будет попасть в топ-4 Примеры и выиграть Кубок страны.

    Зимой «Атлетик» пополнился только Адамой Бойро, а вот покинули коллектив Перу Ноласкоайн, Нико Серрано и Мартон Хавьер.

    Статистика для ставок

    • «Реал» имеет серию из 23 матчей без поражений в Примере

    • «Реал» забивает в родных стенах на протяжении 14 матчей подряд

    • «Атлетик» не проигрывает 4 матча подряд во всех турнирах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.30, а победа «Атлетика» — в 5.90.

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: обе команды в последнее время качественно играют в обороне, поэтому логично будет предположить, что соперники не смогут пробить тотал и забить 3 мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.55.

    Прогноз: «Реал» все же сильнее соперника и играет дома, поэтому может выиграть уверенно, но мы немного перестрахуемся.

    Ставка: победа «Реала» с форой-1 за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Атлетик» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на футбол. «Реал» и «Атлетик» много не забьют
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