«Реал»
Турнирное положение: мадридский коллектив продолжает быть главным претендентом на чемпионский титул. После 29 туров в активе мадридцев 72 очка и первая строчка в турнирной таблице.
«Реал» на восемь баллов опережает вторую «Барселону» и на десять — третью «Жирону».
Реал Мадрид — Атлетик: коэффициенты букмекеров
«Королевский клуб» смог 64 раза поразить ворота соперника и только 20 мячей пропустил.
Последние матчи: в последних играх Примеры «Реал» переиграл «Осасуну» (4:2) и «Сельту» (4:0), а до этого сыграл вничью с «Валенсией» (2:2).
Перед этим «сливочные» победили «Севилью» (1:0) и поделили очки с «Райо Вальекано» (1:1).
Календарь и таблица испанской Примеры
Также подопечные Карло Анчелотти смогли пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря победе по сумме двух встреч над «Лейпцигом» (1:0, 1:1).
Не сыграют: не выйдут на поле в этой игре травмированные Тибо Куртуа, Давид Алаба и Дани Себальос, а также дисквалифицированный Винисиус Жуниор.
Состояние команды: «Реал» пока что проводит отличный сезон. Команда уже выиграла Суперкубок страны и претендует на победу еще в двух турнирах. Только из Кубка страны коллектив уже вылетел.
В чемпионате золотые медали для «королевского клуба» очень вероятны, а вот в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити» будет крайне тяжело.
Во время зимнего трансферного окна состав не претерпел никаких изменений.
«Атлетик»
Турнирное положение: команда из Бильбао в этом сезоне борется за место в зоне Лиги чемпионов.
«Красно-белые» сейчас располагаются на четвертом месте в турнирной таблице. «Львы» смогли набрать 56 пунктов. Они на 1 балл опережают пятый «Атлетико», с которым и поведут борьбу за топ-4.
«Баски» в 29 матчах смогли 50 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «Атлетик» победил «Алавес» (2:0), а до этого переиграл «Лас-Пальмас» (2:0) и сыграл вничью с «Барселоной» (0:0).
Перед этим же подопечные Эрнесто Вальверде уступили «Бетису» (1:3) и одолели«Жирону» (3:2).
Также коллектив из Бильбао разгромил «Атлетико» (3:0) и пробился в финал Кубка Испании, где сыграет против «Мальорки».
Не сыграют:не смогут выйти на поле травмированные Андер Эррера и Юрий Бершиш.
Состояние команды: в настоящий момент сезон для команды складывается как нельзя лучше.
Команда борется за попадание в зону Лиги чемпионов, поэтому идеальным раскладом для «Атлтика» будет попасть в топ-4 Примеры и выиграть Кубок страны.
Зимой «Атлетик» пополнился только Адамой Бойро, а вот покинули коллектив Перу Ноласкоайн, Нико Серрано и Мартон Хавьер.
Статистика для ставок
- «Реал» имеет серию из 23 матчей без поражений в Примере
- «Реал» забивает в родных стенах на протяжении 14 матчей подряд
- «Атлетик» не проигрывает 4 матча подряд во всех турнирах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.30, а победа «Атлетика» — в 5.90.
ТБ 2,5 оценивается только в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.
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Прогноз и ставка
Прогноз: обе команды в последнее время качественно играют в обороне, поэтому логично будет предположить, что соперники не смогут пробить тотал и забить 3 мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.55.
Прогноз: «Реал» все же сильнее соперника и играет дома, поэтому может выиграть уверенно, но мы немного перестрахуемся.
Ставка: победа «Реала» с форой-1 за 1.88.