«Алавес» — «Реал Сосьедад». Матч пройдет в рамках 30-го тура испанской Примеры 31 марта, начало — 19:30 (мск) «Алавес» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: сейчас «Алавес» идет на 10-м месте в таблице Примеры с 32 очками. Команда фактически гарантировала себе место в элите, ни на, что более серьезное уже не претендуя.

Последние матчи: в 29-м туре «Алавес» проиграл «Атлетику» на выезде со счетом 0:2. Команда не реализовала на 31-й минуте пенальти, и почти сразу пропустила два гола в ответ. Второй тайм стал пустой формальностью.

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Ранее была победа на своем поле над «Райо Вальекано» (1:0) и поражение от «Осасуны» (0:1).

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Не сыграют: травмирован сербский защитник Седлар.

Состояние команды: «Алавес» отлично выступает в этом сезоне, главный тренер Гарсия Пласа в очередной раз подтверждает свой уровень. Фактически уже можно сейчас говорить, что команда выполнила задачу на сезон.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: сейчас команда Иманоля Альгуасиля идет на шестом месте в таблице Примеры с 46 очками, но, конечно, ее амбиции простираются гораздо выше, но о попадании в зону Лиги чемпионов можно почти забыть.

Последние матчи: в предыдущей игре на своем поле был обыгран «Кадис» со счетом 2:0. Голы забивали Микель Мерино и Арсен Захарян, для которого он стал первым в Ла Лиге. Обычный будничный успех над более слабым соперником.

Ранее «Реал Сосьедад» в ярком матче в гостях обыграл «Гранаду» (2:3) и уступил в Лиге чемпионов «ПСЖ» (1:2), прекратив выступления в турнире.

Не сыграют: травмированы Карлос Фернандес, Браим Мендес, дисквалифицирован защитник Ле Норман.

Состояние команды: нынешний сезон получается довольно сложным для клуба из Басконии.Он не потянул игру на два фронта, не хватило глубины состава и качественных футболистов. К тому же пошли травмы. Но после вылета из ЛЧ ситуация должна наладиться.

Статистика для ставок

В первом круге их встреча завершилась вничью со счетом 1:1

В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» обыграл дома со счетом 1:0 и сыграл вничью 1:1

У «Реала Сосьедад» разница мячей — 42:31, а у «Алавеса» — 26:35

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Алавеса» дают 3,50, а на «Реал Сосьедад» — 2,46. Ничью букмекеры оценивают в 3,0.

Тотал меньше 2 можно взять за 1,78, а тотал больше 2,5 идет за 2,0.

Прогноз: «Алавес» почти решил задачу на сезон, команда может играть раскованно и в свое удовольствие. «Реал Сосьедад» постепенно возвращается на победный лад, команда вылетела из ЛЧ и теперь может полностью сосредоточиться на Ла Лиге. Также не забываем, что у гостей гораздо более сильный состав.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 2,46.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что гости смогут забить два и более мячей.

Ставка: индивидуальный тотал на «Реал Сосьедад» больше 1,5 за 2,90.