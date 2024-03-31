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    Команда Захаряна должна брать три очка

    «Алавес» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2,46) и прогноз на чемпионат Испании 31 марта 2024 года

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    Арсен Захарян и Микел Оярсабаль
    «Алавес» — «Реал Сосьедад». Матч пройдет в рамках 30-го тура испанской Примеры 31 марта, начало — 19:30 (мск) «Алавес» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 31 Марта 2024 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 19:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Алавес»

    Турнирное положение: сейчас «Алавес» идет на 10-м месте в таблице Примеры с 32 очками. Команда фактически гарантировала себе место в элите, ни на, что более серьезное уже не претендуя.

    Последние матчи: в 29-м туре «Алавес» проиграл «Атлетику» на выезде со счетом 0:2. Команда не реализовала на 31-й минуте пенальти, и почти сразу пропустила два гола в ответ. Второй тайм стал пустой формальностью.

    Алавес — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

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    Ранее была победа на своем поле над «Райо Вальекано» (1:0) и поражение от «Осасуны» (0:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмирован сербский защитник Седлар.

    Состояние команды: «Алавес» отлично выступает в этом сезоне, главный тренер Гарсия Пласа в очередной раз подтверждает свой уровень. Фактически уже можно сейчас говорить, что команда выполнила задачу на сезон.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: сейчас команда Иманоля Альгуасиля идет на шестом месте в таблице Примеры с 46 очками, но, конечно, ее амбиции простираются гораздо выше, но о попадании в зону Лиги чемпионов можно почти забыть.

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    • Последние матчи: в предыдущей игре на своем поле был обыгран «Кадис» со счетом 2:0. Голы забивали Микель Мерино и Арсен Захарян, для которого он стал первым в Ла Лиге. Обычный будничный успех над более слабым соперником.

    Ранее «Реал Сосьедад» в ярком матче в гостях обыграл «Гранаду» (2:3) и уступил в Лиге чемпионов «ПСЖ» (1:2), прекратив выступления в турнире.

    Не сыграют: травмированы Карлос Фернандес, Браим Мендес, дисквалифицирован защитник Ле Норман.

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    Состояние команды: нынешний сезон получается довольно сложным для клуба из Басконии.Он не потянул игру на два фронта, не хватило глубины состава и качественных футболистов. К тому же пошли травмы. Но после вылета из ЛЧ ситуация должна наладиться.

    Статистика для ставок

    • В первом круге их встреча завершилась вничью со счетом 1:1

    • В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» обыграл дома со счетом 1:0 и сыграл вничью 1:1

    • У «Реала Сосьедад» разница мячей — 42:31, а у «Алавеса» — 26:35

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Алавеса» дают 3,50, а на «Реал Сосьедад» — 2,46. Ничью букмекеры оценивают в 3,0.

    Тотал меньше 2 можно взять за 1,78, а тотал больше 2,5 идет за 2,0.

    Прогноз: «Алавес» почти решил задачу на сезон, команда может играть раскованно и в свое удовольствие. «Реал Сосьедад» постепенно возвращается на победный лад, команда вылетела из ЛЧ и теперь может полностью сосредоточиться на Ла Лиге. Также не забываем, что у гостей гораздо более сильный состав.

    Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 2,46.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что гости смогут забить два и более мячей.

    Ставка: индивидуальный тотал на «Реал Сосьедад» больше 1,5 за 2,90.

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    Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 2.46. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на футбол. Команда Захаряна должна брать три очка
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