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    «Лацио» вырвал победу у «Ювентуса»

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    В матче 30-го тура итальянской Серии «Лацио» на своем поле победил «Ювентус» — 1:0.

    Адам Марушич
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    Адам Марушич

    Единственный мяч был забит на 90+3 минуте крайним защитником «орлов» Адамом Марушичем.

    Это первая победа «Лацио» под началом нового главного тренера Игора Тудора, который лучшие годы игровой карьеры провел в «Ювентусе».

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Ювентус 1:0
    Гол: 1:0 Адам Марушич (90 + 3') Лацио: Марио Хила, Алессио Романьоли, Николо Казале, Адам Марушич, Даити Камада (Маттео Гюэндузи, 80'), Данило Катальди (Матиас Весино, 80'), Фелипе Андерсон, Маттиа Цаканьи (Луис Альберто, 84'), Валентин Кастеллано (Чиро Иммобиле, 58'), Педро Родригес (Густав Исаксен, 57'), Christos Mandas Ювентус: Войцех Щенсны, Андреа Камбьязо (Тимоти Уэа, 63'), Маттиа Де Шильо (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 46'), Данило, Бремер, Даниэле Ругани, Федерико Кьеза (Кенан Йылдыз, 68'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Фабио Миретти (Уэстон Маккенни, 46'), Мойзе Кин (Nikola Sekulov, 80') Предупреждения: Massimiliano Allegri (29'), Сэмюэл Айлинг Джуниор (71'), Тимоти Уэа (75'), Чиро Иммобиле (90 + 1')

    «Лацио» в следующем туре сыграет с «Ромой» в гостях.

    Календарь и таблица Серии А

    «Ювентус» примет «Фиорентину».

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