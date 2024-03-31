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    «Локомотив» — «Краснодар». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 31 марта 2024 года

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    «Краснодар»
    В рамках 22-го тура российской Премьер-лиги 31 марта пройдет игра «Локомотив» — «Краснодар». Начало — 19:30 (мск). «Локомотив» — «Краснодар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 31 Марта 2024 года
    Локомотив
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    •  Локомотив 19:30 Краснодар Краснодар
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    «Локомотив»

    Турнирное положение: Команда ведет борьбу за высокие место в Премьер-лиге. После 20-и туров «Локомотив» занимает 5-е место в таблице с 32 очками в активе, отставая от 3-ки лидеров всего на 6 баллов.

    В нынешнем сезоне «Локомотив» выступает весело — может выдать результативный матч, а также много пропустить. Команда находится среди лидеров по забитым голам — 32.

    Локомотив — Краснодар: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: После зимней паузы игра «Локомотива» не особо впечатляет. В 2-х последних турах РПЛ «железнодорожники» проиграли «Динамо» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме.

    Календарь и таблица РПЛ

    К тому же, команда потеряла очки в матче с аутсайдером лиги «Сочи», сыграв вничью со счетом 2:2. «Локомотив» упустил преимущество на 51-й минуте встречи.

    Состояние команды: До перерыва команда регулярно побеждала и набирала очки, а сейчас с «Локомотивом», очевидно, что-то не так. К тому же, команда вылетела из Кубка России Пути РПЛ, проиграв «Балтике» (1:1, 6:7 по пен.).

    К тому же, «Локомотив» далеко не самая лучшая команда в Премьер-лиге по результатам домашних встреч. Команда Михаила Галактионова набрала 20 очков из 33-х возможных на своем поле, занимая 9-е место в лиге по этому показателю.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: Команда все еще продолжает ожесточенную борьбу за 1-е место в чемпионате России. После 20-и туров «Краснодар» занимает 2-е место в лиге с 39-ю очками в активе.

    «Быки» отстают от 1-й позиции лишь на 1 балл, но и другие команды тоже наступают на пятки. «Динамо» (3-е место) отстает на 1 очко, а ЦСКА на 7 пунктов.

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    • Последние матчи: После зимней паузы игра «Краснодара» также, как и у «Локомотива» откровенно не идет. В 3-х последних матчах после перерыва «быки» ни разу не победили, дважды проиграли однажды сыграли вничью.

    Сначала «Краснодар» поделил очки с «Рубином» (1:1), а затем уступил «Ростову» (1:2) и «Химкам» (0:2), завершив свое выступление в Кубке России на стадии 1/16 финала Пути регионов.

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    Состояние команды: После поражения в матче с «Химками» появилась неожиданная новость — главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич покинул свой пост. Неизвестно, как отреагирует команда на это событие в предстоящем матче.

    В нынешнем сезоне «Локомотив» и «Краснодар» уже встречались между собой. В рамках 5-го тура РПЛ команды поделили очки (1:1). «Локомотив» избежал поражение на 90+8-й минуте.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» и «Краснодар» еще не выиграли ни одного официального матча в 2024-м году

    • В 2-х последних очных встречах команды забивали друг другу

    • «Краснодар» проиграл 3 последних встречи на чужом поле

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:«Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.30, а победа «Краснодара» — в 2.70.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.00, а на ТМ 2,5 можно поставить также за 1.80.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Краснодар» победит на эмоциях после отставки Ивича.

    Ставка: Победа «Краснодара» за 2.70.

    Прогноз: Обе команды не слишком удачно играют в обороне в последнее время.

    Ставка: Обе забьют за 1.75.

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    Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Краснодар» с коэффициентом 2.70. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Краснодар» преобразиться после отставки Ивича?
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