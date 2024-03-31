В рамках 22-го тура российской Премьер-лиги 31 марта пройдет игра «Локомотив» — «Краснодар». Начало — 19:30 (мск). «Локомотив» — «Краснодар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: Команда ведет борьбу за высокие место в Премьер-лиге. После 20-и туров «Локомотив» занимает 5-е место в таблице с 32 очками в активе, отставая от 3-ки лидеров всего на 6 баллов.

В нынешнем сезоне «Локомотив» выступает весело — может выдать результативный матч, а также много пропустить. Команда находится среди лидеров по забитым голам — 32.

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Последние матчи: После зимней паузы игра «Локомотива» не особо впечатляет. В 2-х последних турах РПЛ «железнодорожники» проиграли «Динамо» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме.

Календарь и таблица РПЛ

К тому же, команда потеряла очки в матче с аутсайдером лиги «Сочи», сыграв вничью со счетом 2:2. «Локомотив» упустил преимущество на 51-й минуте встречи.

Состояние команды: До перерыва команда регулярно побеждала и набирала очки, а сейчас с «Локомотивом», очевидно, что-то не так. К тому же, команда вылетела из Кубка России Пути РПЛ, проиграв «Балтике» (1:1, 6:7 по пен.).

К тому же, «Локомотив» далеко не самая лучшая команда в Премьер-лиге по результатам домашних встреч. Команда Михаила Галактионова набрала 20 очков из 33-х возможных на своем поле, занимая 9-е место в лиге по этому показателю.

«Краснодар»

Турнирное положение: Команда все еще продолжает ожесточенную борьбу за 1-е место в чемпионате России. После 20-и туров «Краснодар» занимает 2-е место в лиге с 39-ю очками в активе.

«Быки» отстают от 1-й позиции лишь на 1 балл, но и другие команды тоже наступают на пятки. «Динамо» (3-е место) отстает на 1 очко, а ЦСКА на 7 пунктов.

Последние матчи: После зимней паузы игра «Краснодара» также, как и у «Локомотива» откровенно не идет. В 3-х последних матчах после перерыва «быки» ни разу не победили, дважды проиграли однажды сыграли вничью.

Сначала «Краснодар» поделил очки с «Рубином» (1:1), а затем уступил «Ростову» (1:2) и «Химкам» (0:2), завершив свое выступление в Кубке России на стадии 1/16 финала Пути регионов.

Состояние команды: После поражения в матче с «Химками» появилась неожиданная новость — главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич покинул свой пост. Неизвестно, как отреагирует команда на это событие в предстоящем матче.

В нынешнем сезоне «Локомотив» и «Краснодар» уже встречались между собой. В рамках 5-го тура РПЛ команды поделили очки (1:1). «Локомотив» избежал поражение на 90+8-й минуте.

Статистика для ставок

«Локомотив» и «Краснодар» еще не выиграли ни одного официального матча в 2024-м году

В 2-х последних очных встречах команды забивали друг другу

«Краснодар» проиграл 3 последних встречи на чужом поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:«Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.30, а победа «Краснодара» — в 2.70.

ТБ 2,5 оценивается в 2.00, а на ТМ 2,5 можно поставить также за 1.80.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Краснодар» победит на эмоциях после отставки Ивича.

Ставка: Победа «Краснодара» за 2.70.

Прогноз: Обе команды не слишком удачно играют в обороне в последнее время.

Ставка: Обе забьют за 1.75.