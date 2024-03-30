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    «Флорида» была точнее «Детройта» в серии буллитов

    «Флорида» — «Детройт»: счет матча 3:2 Б, обзор голов

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    «Флорида» победила «Детройт» в игре регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 в серии буллитов.

    Александр Барков
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    Александр Барков

    Дублем в составе «пантер» отметился Александр Барков. За гостей шайбы забрасывали Робби Фаббри и Дилан Ларкин.

    Решающий буллит точным броском исполнил форвард «Флориды» Сэм Райнхарт. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 21 сэйв.

    Сейчас «Флорида» занимает третью строчку на «Востоке» с 99 очками в 74-м матче и уже обеспечила себе место в плей-офф.

    «Детройт» идет серией из четырех поражений кряду, он на 9-м месте с 80 очками.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Детройт» — 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Фаббри — 18 (бол., Перрон, Гостисбеер), 10:31 — 0:1. Барков — 19 (Экблад, Миккола), 52:21 — 1:1. Барков — 20 (Райнхарт, Экман-Ларссон), 55:04 — 2:1. Ларкин — 29 (бол., Кейн, Гостисбеер), 56:00 — 2:2Победный буллит: РайнхартВратари: Бобровский — ЛайонБроски: 38 (10+13+13+2) — 23 (8+9+5+1)Штраф: 16 — 6Наши: Куликов (14.23/2/0), Тарасенко (12.07/0/0) — —

    «Флорида» — «Детройт» — 3:2 Б
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