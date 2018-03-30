Брагин назвал расширенный состав«молодежки» на Турнир четырех наций

По итогам краткосрочного сбора будут определены 23 хоккеиста, которые 5 апреля отправятся на турнир в Чехию.

Нападающие: Михаил Бицадзе («Динамо» Бшх), Артем Галимов («Барс»), Герман Грачев («Алмаз»), Евгений Каницкий («Кузнецкие Медведи»), Максим Марушев («Ирбис»), Максим Мельников («Омские Ястребы»), Иван Муранов (МХК «Динамо»), Александр Оськин, Даниил Скориков (оба – «Толпар»), Степан Старков («Сочи»), Егор Филин («Красная Армия»), Михаил Шалагин (МХК «Спартак»), Никита Шашков («Сибирские Снайперы»), Павел Шэн, Александр Яремчук (оба – «Мамонты Югры»).

Защитники: Вениамин Баранов, Иван Васин (оба – «Динамо» Спб), Артем Волков, Аким Тришин (оба – МХК «Спартак»), Богдан Денисевич («Мамонты Югры»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Стальные Лисы»), Семен Переляев («Ладья»), Вадим Шепелев («Чайка»), Глеб Шутов («Омские Ястребы»);

28 хоккеистов под руководством Валерия Брагина приступили к подготовке к первому турниру сезона – Турнир четырех наций (Годонин, Чехия, 6-8 апреля).

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