Брагин назвал расширенный состав«молодежки» на Турнир четырех наций

28 хоккеистов под руководством Валерия Брагина приступили к подготовке к первому турниру сезона – Турнир четырех наций (Годонин, Чехия, 6-8 апреля).
Состав молодежной сборной России:
Вратари: Данил Тарасов («Толпар»), Кирилл Устименко («Динамо» Спб), Шамиль Шмаков («Сибирские Снайперы»);
Защитники: Вениамин Баранов, Иван Васин (оба – «Динамо» Спб), Артем Волков, Аким Тришин (оба – МХК «Спартак»), Богдан Денисевич («Мамонты Югры»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Стальные Лисы»), Семен Переляев («Ладья»), Вадим Шепелев («Чайка»), Глеб Шутов («Омские Ястребы»);
Нападающие: Михаил Бицадзе («Динамо» Бшх), Артем Галимов («Барс»), Герман Грачев («Алмаз»), Евгений Каницкий («Кузнецкие Медведи»), Максим Марушев («Ирбис»), Максим Мельников («Омские Ястребы»), Иван Муранов (МХК «Динамо»), Александр Оськин, Даниил Скориков (оба – «Толпар»), Степан Старков («Сочи»), Егор Филин («Красная Армия»), Михаил Шалагин (МХК «Спартак»), Никита Шашков («Сибирские Снайперы»), Павел Шэн, Александр Яремчук (оба – «Мамонты Югры»).
По итогам краткосрочного сбора будут определены 23 хоккеиста, которые 5 апреля отправятся на турнир в Чехию.
Расписание матчей молодежной сборной России:
6 апреля. Россия – Финляндия, 13.00 (мск).
7 апреля. Чехия – Росссия, 16.30.
8 апреля. Словакия – Россия, 13.00.