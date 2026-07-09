Grand Theft Auto 6 может столкнуться с дополнительными требованиями в Австралии. Если игре присвоят возрастной рейтинг Restricted, разработчикам придется внедрить систему проверки возраста пользователей.

GTA 6 PS Store

Согласно местному законодательству, такая процедура является обязательной для всех игр с данным рейтингом. В противном случае Rockstar Games может грозить многомиллионный штраф.

Примечательно, что проверка возраста потребуется не только для GTA 6 Online, но и для одиночной кампании. При этом сама Rockstar Games пока никак не комментировала возможное внедрение подобной системы.

Вероятность получения Grand Theft Auto 6 рейтинга Restricted считается высокой. Аналогичную возрастную маркировку ранее получила Grand Theft Auto V.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года.