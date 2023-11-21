Bethesda представила первый крупный патч для Starfield

С момента выхода одного из самых успешных Xbox-эксклюзивов последних лет —— прошло более двух месяцев. Но первый крупный патч улучшений игра получила лишь сейчас.

Отныне космический экшен поддерживает генерацию кадров и множитель производительности DLSS. Соответствующую информацию разработчики представили на своем сайте и на обновленной странице Starfield в Steam.

Среди игровых особенностей в Bethesda выделяют возможность принимать пищу без перекладывания ее в инвентарь, улучшенные лица героев и оптимизированную работу камер во время перелетов. Также была исправлена ошибка, из-за которой нельзя было пройти несколько миссий.

Релиз Starfield состоялся 6 сентября. Игра доступна на ПК и Xbox, включая сервис Game Pass.