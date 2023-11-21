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    Bethesda представила первый крупный патч для Starfield

    Игры Игры для ПК Игры для Xbox Series X/S Starfield
    С момента выхода одного из самых успешных Xbox-эксклюзивов последних лет — Starfield — прошло более двух месяцев. Но первый крупный патч улучшений игра получила лишь сейчас.

    Starfield
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    Starfield

    Отныне космический экшен поддерживает генерацию кадров и множитель производительности DLSS. Соответствующую информацию разработчики представили на своем сайте и на обновленной странице Starfield в Steam.

    Среди игровых особенностей в Bethesda выделяют возможность принимать пищу без перекладывания ее в инвентарь, улучшенные лица героев и оптимизированную работу камер во время перелетов. Также была исправлена ошибка, из-за которой нельзя было пройти несколько миссий.

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