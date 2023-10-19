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    Ubisoft показала геймплей Assassin's Creed Nexus VR

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    Студия Ubisoft перешла на новый этап развития одной из самых популярных своих франшиз, презентовав Assassin's Creed Nexus — проект для виртуальной реальности.

    Assassin's Creed Nexus
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    Assassin's Creed Nexus

    На днях компания показала геймплей, а творческий директор Дэвид Вотыпка раскрыл некоторые детали. В частности, фанатам будет предложен сюжет за трех разных персонажей.

    Assassin's Creed Nexus VR

    Среди механик в Ubisoft предлагает обратить внимание на бои и стелс, а также подчеркивает, что в новой игре будет доступна свобода перемещения между локациями и поддерживаемая функция бега.

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    • Полная версия Assassin's Creed Nexus VR ожидается 16 ноября. На старте релиза игра станет эксклюзивом для Quest 2, Quest 3 и Quest Pro.

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