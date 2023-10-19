Ubisoft показала геймплей Assassin's Creed Nexus VR

Студия Ubisoft перешла на новый этап развития одной из самых популярных своих франшиз, презентовав— проект для виртуальной реальности.

На днях компания показала геймплей, а творческий директор Дэвид Вотыпка раскрыл некоторые детали. В частности, фанатам будет предложен сюжет за трех разных персонажей.

Assassin's Creed Nexus VR

Среди механик в Ubisoft предлагает обратить внимание на бои и стелс, а также подчеркивает, что в новой игре будет доступна свобода перемещения между локациями и поддерживаемая функция бега.

Полная версия Assassin's Creed Nexus VR ожидается 16 ноября. На старте релиза игра станет эксклюзивом для Quest 2, Quest 3 и Quest Pro.