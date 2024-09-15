Star Wars Outlaws: послание любви к мифологии, Лукасу и лазерным пушкам

Новый главный герой, вызывающий искреннюю симпатию, и глубокое внимание к мифологии фильмов «Звёздные войны» делают это путешествие по-настоящему ностальгическим.

Ностальгия — штука забавная: иногда она появляется из ниоткуда и бьет прямо в сердце, оставляя тебя в недоумении и смятении.

Примерно через час игры в Star Wars Outlaws я никак не ожидал, что меня накроет волна эмоций во время незначительного задания, связанного с покупкой запчастей у группы джав. Но вот я выехал на своем гравицикле в Дюнное море и увидел их транспорт — черный и монолитный, под лучами заката, а вокруг мельтешили эти маленькие ребята, ремонтируя дроидов…

И тут я снова почувствовал себя 12-летним, сидящим в гостиной и смотрящим «Звездные войны» на VHS, — пишет автор The Guardian Кит Стюарт. В эпическом приключении от Ubisoft таких моментов достаточно много, и каждый спасал эту игру не один раз.

Несмотря на все заявления перед релизом о том, что это не типичная Ubisoft-игра с открытым миром, Star Wars Outlaws ощущается как очень даже типичная Ubisoft-игра с открытым миром.

В новом экшене вы играете за Кэй Весс, уличную воровку, спокойно живущую за счет своей изобретательности, пока перспективное ограбление не идет наперекосяк, в результате чего она крадет космический корабль и терпит крушение на отдаленной луне Тошара.

С этого момента ей предстоит выживать, работая на многочисленные преступные группировки галактики, натравливая их друг на друга и зарабатывая репутацию искусной наемницы.

Star Wars Outlaws PS Store

Именно здесь начинается нечто знакомое. Вам сразу предлагают выполнить основные квесты, десятки дополнительных мелких заданий, а также взять подработку у различных контрабандистов и головорезов, где обычно нужно куда-то отправиться, что-то достать или взорвать — прямо как в Assassin’s Creed, Far Cry или Watch Dogs. Это «Звездные войны: ответственные за рутину возвращаются».

Но ключевые отличия здесь также имеются. В Outlaws вашим самым верным и близким другом является питомец Никс, которому можно поручить разные задачи, невыполнимые человеком. Например, он способен отвлечь охрану, отыскать полезные предметы или пробраться через узкие проходы, чтобы открыть двери, что в некотором смысле даже мило. Это наделяет игру дополнительной эмоциональной глубиной и позволяет спасти главную героиню от одиночества.

Но что еще важнее, игра мастерски вплетает сюда историю «Звездных войн», превращая здания, в которые вы погружаетесь, в детально проработанные имперские исследовательские станции, разрушенные республиканские корабли и захудалые убежища хаттов, наполненные визуальными и сюжетными элементами, взятыми из оригинальной трилогии. Куда бы вы ни отправились, везде встречаются приятные сюрпризы — будь то знакомые дроиды, фрагменты истории или любимые космические корабли. По улицам Мос Айсли патрулируют штурмовики верхом на монструозных рососпинниках.

Планеты, которые вы посещаете, не представляют собой огромные пустынные территории для исследования. У большинства имеется один крупный город и несколько квадратных километров открытых ландшафтов. Этого вполне достаточно, чтобы найти сокровища хаттов в долинах Татуина или лагерь пиратов в болотистых лесах Акивы.

А вот управление гравициклами в игре выполнено до боли ужасно. Его процесс напоминает попытки пересечь чужие планеты на старом раздолбанном мотоцикле Honda 125. Не менее громоздким является и раздел космических полетов, напоминающий No Man's Sky: планетарные орбиты полны звездных истребителей TIE и заброшенных кораблей, которые можно разграбить. Конечно, вы можете помогать терпящим бедствие кораблям или брать миссии по захвату грузов, но симуляция полетов в игре определенно не дотягивает до классических космических боевиков от LucasArts.

Star Wars Outlaws PS Store

В большинстве наземных заданий вас ждет привычная комбинация паркура и стелса, когда вы пробираетесь через стальные коридоры мимо стен с мигающими кнопками и пиликающими экранами, саботируя панели тревоги и тихо вырубая врагов.

Это все базовые вещи, иногда они напоминают миссии с Мэри Джейн в Spider-Man, а не сложные системы Dishonored. Кроме того, процесс их выполнения может показаться удручающие медленным. Однако по мере прохождения ты встречаешь разных мастеров, которые позволяют разблокировать новые навыки, включая более тихое передвижение или крутые стелс-приспособления вроде дымовых гранат, поэтому постепенно эти квесты становятся интереснее.

По ходу сюжета одним из основных неотъемлемых «аксессуаров» героини является настраиваемый лазерный пистолет с множеством разблокируемых режимов. И хотя игровая механика предусматривает использование других видов оружия, мне нравится, что Кэй остается верна своему выбору в стиле Хана Соло. Как говорил один герой: «Ничто не сравнится с хорошим бластером».

Под всем этим скрывается типичное захватывающее повествование, которое начинается с мифа о том, как уличное дитя выбирается из нижних социальных слоев и перерастает во что-то более значимое. По мере того как Кэй набирает команду для своих рейдов, включая боевого дроида ND-5, покрытого шрамами от лазеров, она формирует дружеские отношения, которые как усиливают сюжет, так и контрастируют с ним.

Столкновения с силами повстанцев поднимают вопросы о морали их войны и методах борьбы. В Outlaws есть крутые наглядные доказательства того, что дизайнеры вдохновлялись не только «Звездными войнами», но и режиссерами, которыми восхищается Джордж Лукас — Джоном Фордом и Акирой Куросавой.

Кому-то может не хватить джедайской мифологии или характерных особенностей Fallen Order и Jedi Survivor, но Outlaws — это однозначно история для поклонников Соло, а не для мечтателей о Скайуокере. И при этом в ней представлен действительно обаятельный новый главный герой.

Игра предлагает именно то, чего ждут многие фанаты киновселенной, и дарит массу удовольствия тем, кто любит выискивать EG-6 дроидов, лендспидеры X-34 или… а это что, Чадра-фан сидит у стойки в кантине? Я и сам часами блуждал в поисках подобных деталей и редко оставался разочарованным.

Если бы мы говорили об Assassin’s Creed или Far Cry, эта игра была бы одной из «неплохих», вполне занятной, местами раздражающей и полной избитых клише жанра открытого мира. Но раз за разом лицензия Star Wars хватает проект за кореллианские штаны и затаскивает его в волнующие дали. На протяжении многих из 40 с лишним часов, что я провел в игре, я чувствовал себя 12-летним ребенком, несколько озадаченным, но счастливым, наслаждаясь каждым знакомым моментом.