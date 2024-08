AEW Fight Forever: взрывной привет из прошлого в современной оболочке

AEW Fight Forever — относительный новичок в мире спортивных драк, сочетающий в себе аркадный ретро-стиль и оригинальный колорит молодого промоушена.

All Elite Wrestling переживает один из самых значимых периодов своего короткого существования. За последние пару лет конкурент WWE успел запустить три еженедельных телешоу, провести два ярких межпромоутерских pay-per-view ивента под названием Forbidden Door, а также добиться рекордной за всю историю индустрии посещаемости в рамках события All In, которое прошло на стадионе «Уэмбли» и стало первым PPV компании за пределами Северной Америки. Тогда же — в 2023 году — состоялся релиз первой крупной видеоигры.

AEW Fight Forever — это возвращение к реслинг-файтингам начала нового тысячелетия (не могу поверить, что использую это выражение всерьез) по типу легендарной WWF No Mercy. Игра обладает достаточным количеством качеств, которые запросто понравятся фанатам AEW и, возможно, тем, кто был разочарован последними проектами WWE 2K, стремящимися к реализму, отмечает автор Forbes Крис Хольт.

Несмотря на некоторые оговорки, AEW Fight Forever — это взрыв в прямом и переносном смысле. Это та самая игра, в которую я могу зайти минут на десять, чтобы поднять себе настроение в перерыве между другими делами.

Fight Forever черпает свое вдохновение из огромного багажа знаний о реслинг-играх. Ведущая креативная роль в процессе создания файтинга досталась Хидэюки Ивасите, режиссеру WWF No Mercy, а компания Yuke’s, создававшая игры WWF/WWE (включая культовые Smackdown vs. Raw) на протяжении почти двух десятилетий, была ответственной за разработку.

Аркадный стиль игры отличается высоким темпом, а система управления напоминает упомянутую несколько раз No Mercy. Скорее всего, вы знаете, как это работает: копите достаточно заряда, а затем выполняете фирменные приемы. Провоцируйте соперника, будучи в таком положении, и он сам попадется в один из ваших спецприемов. Это создает некое чувство уверенности.

Игра наполнена множеством приятных мелочей, связанных с персонажами — от возможности исполнить пару эффектных трюков Оранджа Кэссиди со спрятанными в карманы руками до использования какой-либо фирменной комбинации приемов.

Играя, например, за Максвелла Джейкоба Фридмана, можно прибегнуть к грязным хитростям, умоляя соперника не атаковать, вместо того чтобы уклоняться от ударов. Вместе с тем вы несомненно почувствуете взрывную мощь условного Кенни Омеги.

Возможность межгендерных боев — еще одна приятная изюминка, прибывшая из нулевых. Добавьте к этому коронные трюки топ-звезд и увлекательную мини-игру с цепочкой приемов, и основа AEW Fight Forever становится весьма прочной.

Путь в элиту

Крис Джерико в Fight Forever PS Store

Первое прохождение одиночного режима Road to Elite побудило меня насладиться этим моментом. Вероятно, спустя время я захочу вернуться туда снова. Во многом это обусловлено разветвленной историей, которая развивается в зависимости от того, выигрываете вы или проигрываете матчи.

Вначале, когда ваш созданный персонаж еще недостаточно силен (вы можете зарабатывать улучшения для кастомных рестлеров, играя в этом режиме), вероятность поражения выше, чем победы, что делает завоевание титула чемпиона мира в конце кампании еще более приятным.

Действие Road to Elite разворачивается в период первого года существования AEW. Игровой процесс вашего героя основывается на дружбе и вражде, а также на серии трудных вызовов, которые характерны для судьбы спортсменов этой категории.

В одном из одиночных матчей два приятеля моего соперника практически не покидали ринг. Побороть оппонента в таких условиях можно за счет формирования некой дистанции и схватке с каждым из них поодиночке, пока они не ослабнут настолько, что для победы соперника хватило бы простой подсечки. С точки зрения эстетики я бы предпочел использовать один из коронных завершающих приемов, но и такая победа приносит удовольствие.

Зачастую меня сильно утомляют RPG-механики, которые проникают почти в каждую игру, однако в Road to Elite данная система реализована лишь схематически. В перерывах между матчами вы можете отточить мастерство с помощью тренировок. Они снижают уровень энергии, но в то же время повышают опыт.

В качестве альтернативы игрокам доступны второстепенные занятия: ваш персонаж может пообедать в ресторане (можно выбрать даже специальный рацион для спортсмена) для восстановления энергии, проверить навыки в нехитрых мини-играх, позволяющих заработать дополнительные деньги, или провести пресс-конференцию, чтобы повысить уровень здоровья и заряженности. Участие же в дополнительных матчах среди недели принесет бойцу больше опыта.

Еще одна примечательная деталь, которая подкупает, заключается в умении файтинга посмеяться над собой и даже над самим промоушеном AEW. От ироничных замечаний о бедной озвучке до насмешек над неудачной концовкой «смертельного матча» — Fight Forever преподносит себя с легким юмором.

Недостаток глубины

Игровой процесс Fight Forever PS Store

Главное, в чем остро нуждается игра — это вариативность. Относительно небольшое количество типов матчей и мини-игр может негативно сказаться на долговечности Fight Forever, несмотря на то что разработчики периодически расширяют ростер суперзвезд с помощью DLC. Еще одним ощутимым минусом является отсутствие разнообразия арен.

Кроме того, Fight Forever не помешал бы более широкий набор инструментов для кастомизации персонажей, чтобы дать игрокам больше возможностей сделать своих рестлеров такими, какими они хотят их видеть.

Выбор комбинации приемов также оказался немного раздражающим, поскольку финишеры и фирменные приемы собраны в одну категорию. К сожалению, в игре нет возможности фильтровать их по положению противника, например, захват лицом к лицу или лежа. Это не столь значимая претензия, но она дает о себе знать снова и снова по мере того, как открываются новые слоты в списке трюков.

Как было отмечено ранее, в Road to Elite нередко приходится сражаться с несколькими противниками в одном матче. Попытки переключаться между оппонентами и следить за тем, чтобы кто-то другой не одержал победу, моментами превращаются в настоящий квест.

В будущих обновлениях — или даже в сиквеле — неплохо было бы уделить больше внимания командным поединкам. В ростер AEW входят одни из лучших команд планеты, но играть «два на два» в одиночку в Road to Elite — это та еще морока. Игровой процесс, в рамках которого второй противник безнаказанно бьет вашего напарника, в то время как вас выгоняют за пределы ринга после одного подобного действия, вызывает раздражение.

Многие элементы, присущие реальным командным матчам AEW, в файтинге просто проигнорированы. Конечно, нам выкатили несколько двойных приемов, но игре явно не хватает той бурной динамики и изобретательных трюков, которые можно увидеть в матчах между Lucha Bros и The Young Bucks по ТВ.

В плане механики огорчает и проработка классического матча «Casino Battle Royale», когда после долгой и изнурительной борьбы каждый следующий участник поединка практически сразу готов применить свой фирменный прием, из-за чего ваш рестлер находится в шаге от вылета.

Fight Forever PS Store

Помимо придирок к тому, как AEW Fight Forever справляется с командными и прочими многопользовательскими матчами, я был немного раздосадован тем фактом, что игра поддерживает только четырех активных участников. AEW хорошо известна своими хаотичными замесами с большим количеством рестлеров, и отсутствие возможности провести матчи «три на три» — это, конечно, печально.

Игровому процессу не повредила бы более гибкая система контратак, но это одна из тех функций, которые обычно урезаются для снижения затрат на разработку. То же самое можно сказать и о выходах рестлеров на ринг, которые свели к минимуму, чтобы дополнительно уменьшить финансовую нагрузку.

Наряду с этим мне понравилась возможность запускать пиротехнику во время коротких выходов. Это доставляет удовольствие буквально каждый раз, когда рестлер находится на пути к рингу, создавая ощущение, будто я спускаю значительную часть бюджета AEW на фейерверки. Именно такие мелочи придают игре особую притягательность.

Я готов простить некоторые шероховатости, такие как модели персонажей, которые порой не соответствуют своим реальным прототипам. Физика предметов в определенных моментах также может выглядеть немного неуклюже, особенно когда дело касается столов или катания на скейтборде внутри и за пределами ринга.

Но в конечном счете это аркадная игра. Несмотря на наличие соревновательных элементов, она не стремится к реализму. Уверен, что в реальной жизни бросок взрывающегося пропанового баллона в соперника привел бы к 20 годам тюрьмы или даже пожизненному заключению.

Своя для фанатов

Fight Forever PS Store

Когда игра настолько увлекательна, ей легко можно простить многие недостатки. Сражаться с оппонентами по большей части весело, а возможность уложить раздражающего противника его собственным завершающим приемом — это доподлинное наслаждение.

Для молодого промоушена AEW и компании Yuke’s это отличный первый шаг. Фанатам остается надеяться, что некоторые проблемы будут исправлены со временем. Fight Forever обладает прочным фундаментом для создания отличной игры про рестлинг, но в текущей версии она еще не заработала статус таковой.