Обзор F1 24: за гранью фирменной инертности EA

Зачастую сезонные спортивные симуляторы от EA ассоциируются с ленивыми косметическими изменениями в минимальной дозировке, однако F1 24 вышла за рамки устоявшегося стереотипа.

В последнем по хронологии симуляторе автогонки от EA команда Codemasters в качестве стержневой изюминки превозносит инновационную систему «Динамичное управление». Это именно та «киллер-фича», которая годами ранее непременно была бы напечатана огромными буквами на задней стороне коробки с диском.

Возможно, на тот момент это выглядело бы настолько захватывающе, что вам сразу захотелось бы схватить игру и направиться к кассе, а затем поспешить домой, чтобы запустить ее на своей консоли, пишет автор Xboxachievements Ричард Уокер.

И вот, в 2024 году, эта информация по-прежнему указана где-то на задней стороне коробки с F1 24, однако в контексте последней автогонки важно, то, что она подразумевает на самом деле. Если говорить коротко, то эта технология обеспечивает самый естественный и чистый опыт Формулы-1, который когда-либо создавала британская студия.

И хотя многим может показаться, что игра F1 этого года в некотором смысле избыточна, учитывая, что в сезоне 2024-го ни один гонщик не сменил команду, а новые названия и дизайн презентовали всего лишь две из них (даже звезды обложки остались прежними), сбрасывать F1 24 со счетов явно не стоит.

Переработанная физика и подвеска в вышедшей несколько месяцев назад игре доводят модель вождения практически до совершенства, если сравнивать ее с тем, что нам предлагали в предыдущих тайтлах Формулы-1. Вероятно, такого рода риторику кто-то назовет банальной, но меня еще никогда так сильно не тянуло в гонку обратно. Еще раз: управление в F1 24 бесподобно.

F1 24 Steam

Если раньше вам казалось, что преодоление всех двадцати четырех гонок в рамках полного сезона — это шаблонная рутина, то в последнем автосиме серии вы вряд ли почувствуете что-нибудь в этом духе. Плавное прохождение поворотов на трассах Монцы, Сильверстоуна, Майами или Монако — это чистый восторг, и возможностей испытать нечто подобное здесь более чем достаточно, будь то в режиме карьеры или в F1 World.

Режим карьеры включает в себя однопользовательские разделы «Карьера гонщика» и «Моя команда», а также категорию «Карьера гонщика», рассчитанную на двоих, в то время как F1 World в этом году расширили за счет Fanzone. Последнее предусматривает выбор любимой команды и гонщика с дальнейшим участием в соревнованиях под их знаменем, благодаря чему игрок зарабатывает очки болельщика для достижения общих целей сообщества. Небольшой штрих, расширяющий целый режим, стал довольно привлекательной новинкой.

Даже если отойти от цельного режима карьеры, Fanzone — это занимательный опыт, в который хочется возвращаться. В нем всегда найдутся цели и варианты улучшения прогресса с использованием быстрых сетевых или офлайновых гонок. В погоне за острыми ощущениями от быстрой езды можно заглянуть в раздел Challenge Career, в котором игрокам предстоит пройти через серию соревновательных испытаний с общей таблицей лидеров.

Конечно, базовый режим карьеры остается фундаментальным. Традиционно он состоит из полноценного сезона, в котором игроку достается роль выбранного им гонщика (с заметно улучшенной графикой), среди которых можно встретить культовых персон Формулы-1, включая Айртона Сенну, Найджела Мэнселла, Михаэля Шумахера, Джеймса Ханта и Хуана Пабло Монтойю. В формате более сложного вызова автогонка предлагает начать путь с Формулы-2, чтобы поэтапно продвигаться к высшей лиге.

В последнем автосиме вновь отказались от режима Braking Point, который присутствовал в F1 21 и F1 23 (скорее всего, он вернется в F1 25), в то время как режим карьеры украсили несколькими сюжетными вставками под видом организованных агентом секретных встреч с другими командами.

F1 24 Steam

Надо признаться, подобные интеграции на практике оказались бесполезными. Например, в прохождении карьеры за Ландо Норриса игра предлагает посетить тайную встречу с «Уильямс Рейсинг», что попросту бессмысленно. Почему молодого восходящего гонщика должен заинтересовать переход из McLaren? Более того, зачем агент вообще все это затевает? Это глупость. Проще говоря, все эти кат-сцены не делают режим карьеры каким-то особенным.

Тем не менее основные возможности режима выглядят неплохо, хотя отсутствие классических автомобилей, на которых можно было бы погонять по выбранной трассе, остается трагическим недостатком и личным недовольством.

Бесспорно, в игру этого года впихнули много контента, но я никогда не перестану тосковать по McLaren MP4/4 или легендарному Williams FW14 Мэнселла. Может быть, в те годы, когда у нас не будет сюжетного режима, мы сможем рассчитывать на классический контент?

Однако благодаря тому, что каждая трасса сезона 2024 выполнена с первоклассной детализацией (Спа-Франкоршам, Лусаил и Джидда претерпели значительные улучшения) и борьбе на суперплавной скорости (она ощущается просто идеально), Codemasters снова задрали планку.

Как и водится в этой серии, F1 24 изобилует настраиваемыми инструментами, опциями доступности (флешбэки по-прежнему на месте, к счастью) и другими настройками, которые позволяют полностью адаптировать игру под свои предпочтения: сделать каждую гонку легкой прогулкой или превратить заезд в ожесточенный замес от старта до клетчатого флага.

Функциональный спектр симулятора позволяет задать длину каждого Гран-при — будь то пять кругов или полноценная гонка с тактикой по шинам, управлением системой рекуперации энергии (ERS) и пит-стопами — а также поэкспериментировать с уровнем ИИ соперников, чтобы тот соответствовал желаемой шкале сложности. При любом выбранном варианте модель вождения остается исключительной — я начал проходить тренировки и квалификацию (хотя до этого чаще пропускал большинство шагов перед гонкой) и стремиться к совершенству во время каждого этапа Гран-при.

Анализ и разработка раскрывают новые грани улучшения болида, одновременно усиливая соперничество как с напарником, так и с другими командами, а выполнение инженерных задач обеспечивает бонусы к развитию. В F1 24 реализован самый глубокий и детализированный режим карьеры за всю историю франшизы.

В разгар сезона Формулы-1 EA Sports представила достойный симулятор автогонки. И хотя F1 24 может показаться очередным косметическим расширением серии, управление и физика в игре отточены до такой степени, что на это невозможно не обратить внимание.

Теперь остается только гадать, как Codemasters сможет превзойти столь высокие стандарты в F1 25? Перед нами, без сомнения, самый отзывчивый и приятный опыт Формулы-1, существующий на сегодня, что уже является подвигом, учитывая критерии, заданные в последние годы. F1 24 — это триумфальный гоночный симулятор, который находится в одном ряду с лучшими представителями жанра. И от этого никуда не деться.