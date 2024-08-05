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    Обзор F1 24: за гранью фирменной инертности EA

    Фестиваль автогоночных амбиций Codemasters

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    F1 24
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    F1 24
    Зачастую сезонные спортивные симуляторы от EA ассоциируются с ленивыми косметическими изменениями в минимальной дозировке, однако F1 24 вышла за рамки устоявшегося стереотипа.
    В последнем по хронологии симуляторе автогонки от EA команда Codemasters в качестве стержневой изюминки превозносит инновационную систему «Динамичное управление». Это именно та «киллер-фича», которая годами ранее непременно была бы напечатана огромными буквами на задней стороне коробки с диском.

    Возможно, на тот момент это выглядело бы настолько захватывающе, что вам сразу захотелось бы схватить игру и направиться к кассе, а затем поспешить домой, чтобы запустить ее на своей консоли, пишет автор Xboxachievements Ричард Уокер.

    И вот, в 2024 году, эта информация по-прежнему указана где-то на задней стороне коробки с F1 24, однако в контексте последней автогонки важно, то, что она подразумевает на самом деле. Если говорить коротко, то эта технология обеспечивает самый естественный и чистый опыт Формулы-1, который когда-либо создавала британская студия.

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    • И хотя многим может показаться, что игра F1 этого года в некотором смысле избыточна, учитывая, что в сезоне 2024-го ни один гонщик не сменил команду, а новые названия и дизайн презентовали всего лишь две из них (даже звезды обложки остались прежними), сбрасывать F1 24 со счетов явно не стоит.

    Переработанная физика и подвеска в вышедшей несколько месяцев назад игре доводят модель вождения практически до совершенства, если сравнивать ее с тем, что нам предлагали в предыдущих тайтлах Формулы-1. Вероятно, такого рода риторику кто-то назовет банальной, но меня еще никогда так сильно не тянуло в гонку обратно. Еще раз: управление в F1 24 бесподобно.

    F1 24
    Steam

    Если раньше вам казалось, что преодоление всех двадцати четырех гонок в рамках полного сезона — это шаблонная рутина, то в последнем автосиме серии вы вряд ли почувствуете что-нибудь в этом духе. Плавное прохождение поворотов на трассах Монцы, Сильверстоуна, Майами или Монако — это чистый восторг, и возможностей испытать нечто подобное здесь более чем достаточно, будь то в режиме карьеры или в F1 World.

    Режим карьеры включает в себя однопользовательские разделы «Карьера гонщика» и «Моя команда», а также категорию «Карьера гонщика», рассчитанную на двоих, в то время как F1 World в этом году расширили за счет Fanzone. Последнее предусматривает выбор любимой команды и гонщика с дальнейшим участием в соревнованиях под их знаменем, благодаря чему игрок зарабатывает очки болельщика для достижения общих целей сообщества. Небольшой штрих, расширяющий целый режим, стал довольно привлекательной новинкой.

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    • Даже если отойти от цельного режима карьеры, Fanzone — это занимательный опыт, в который хочется возвращаться. В нем всегда найдутся цели и варианты улучшения прогресса с использованием быстрых сетевых или офлайновых гонок. В погоне за острыми ощущениями от быстрой езды можно заглянуть в раздел Challenge Career, в котором игрокам предстоит пройти через серию соревновательных испытаний с общей таблицей лидеров.

    Конечно, базовый режим карьеры остается фундаментальным. Традиционно он состоит из полноценного сезона, в котором игроку достается роль выбранного им гонщика (с заметно улучшенной графикой), среди которых можно встретить культовых персон Формулы-1, включая Айртона Сенну, Найджела Мэнселла, Михаэля Шумахера, Джеймса Ханта и Хуана Пабло Монтойю. В формате более сложного вызова автогонка предлагает начать путь с Формулы-2, чтобы поэтапно продвигаться к высшей лиге.

    В последнем автосиме вновь отказались от режима Braking Point, который присутствовал в F1 21 и F1 23 (скорее всего, он вернется в F1 25), в то время как режим карьеры украсили несколькими сюжетными вставками под видом организованных агентом секретных встреч с другими командами.

    F1 24
    Steam

    Надо признаться, подобные интеграции на практике оказались бесполезными. Например, в прохождении карьеры за Ландо Норриса игра предлагает посетить тайную встречу с «Уильямс Рейсинг», что попросту бессмысленно. Почему молодого восходящего гонщика должен заинтересовать переход из McLaren? Более того, зачем агент вообще все это затевает? Это глупость. Проще говоря, все эти кат-сцены не делают режим карьеры каким-то особенным.

    Тем не менее основные возможности режима выглядят неплохо, хотя отсутствие классических автомобилей, на которых можно было бы погонять по выбранной трассе, остается трагическим недостатком и личным недовольством.

    Бесспорно, в игру этого года впихнули много контента, но я никогда не перестану тосковать по McLaren MP4/4 или легендарному Williams FW14 Мэнселла. Может быть, в те годы, когда у нас не будет сюжетного режима, мы сможем рассчитывать на классический контент?

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    • Однако благодаря тому, что каждая трасса сезона 2024 выполнена с первоклассной детализацией (Спа-Франкоршам, Лусаил и Джидда претерпели значительные улучшения) и борьбе на суперплавной скорости (она ощущается просто идеально), Codemasters снова задрали планку.

    Как и водится в этой серии, F1 24 изобилует настраиваемыми инструментами, опциями доступности (флешбэки по-прежнему на месте, к счастью) и другими настройками, которые позволяют полностью адаптировать игру под свои предпочтения: сделать каждую гонку легкой прогулкой или превратить заезд в ожесточенный замес от старта до клетчатого флага.

    Функциональный спектр симулятора позволяет задать длину каждого Гран-при — будь то пять кругов или полноценная гонка с тактикой по шинам, управлением системой рекуперации энергии (ERS) и пит-стопами — а также поэкспериментировать с уровнем ИИ соперников, чтобы тот соответствовал желаемой шкале сложности. При любом выбранном варианте модель вождения остается исключительной — я начал проходить тренировки и квалификацию (хотя до этого чаще пропускал большинство шагов перед гонкой) и стремиться к совершенству во время каждого этапа Гран-при.

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    • Анализ и разработка раскрывают новые грани улучшения болида, одновременно усиливая соперничество как с напарником, так и с другими командами, а выполнение инженерных задач обеспечивает бонусы к развитию. В F1 24 реализован самый глубокий и детализированный режим карьеры за всю историю франшизы.

    В разгар сезона Формулы-1 EA Sports представила достойный симулятор автогонки. И хотя F1 24 может показаться очередным косметическим расширением серии, управление и физика в игре отточены до такой степени, что на это невозможно не обратить внимание.

    Теперь остается только гадать, как Codemasters сможет превзойти столь высокие стандарты в F1 25? Перед нами, без сомнения, самый отзывчивый и приятный опыт Формулы-1, существующий на сегодня, что уже является подвигом, учитывая критерии, заданные в последние годы. F1 24 — это триумфальный гоночный симулятор, который находится в одном ряду с лучшими представителями жанра. И от этого никуда не деться.

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