Black Myth: Wukong: притягательное погружение в китайскую мифологию

В начале недели состоялся выход основанного на «Путешествии на Запад» приключения Black Myth: Wukong. Игра предлагает уникальный опыт с потрясающей визуальной составляющей и битвами, отличающимися по своей природе.

Эти животные могут и не иметь больших пальцев, но уж руки у них точно есть. Тигр, который на вид мог бы сойти за героя детских мультфильмов, оказался мастером боевых искусств и вырезал на мне узоры, как на фонаре из тыквы. И я даже не в обиде, напротив, я восхищен, пишет автор PCGamer Тайлер Колп.

Вся коллекция зоопарка жаждет крови в игре Black Myth: Wukong — потрясающем экшене, явно вдохновленном серией Dark Souls, но столь оригинальном, что называть его просто soulslike было бы несправедливо.

Dark Souls никогда не давала мне возможность высунуть язык, как огромная жаба, и шлепать им врагов по лицу. Она также не позволяла мне создать отряд клонов, чтобы отправить злое каменное чудовище обратно в землю.

Если Dark Souls — это испытание, то Wukong — это приключение. А если точнее, то это «Путешествие на Запад», только с животными, у которых есть полоски здоровья. Wukong предлагает свою версию классического китайского сюжета, в которой лиса улучшает ваше целебное зелье. Если здесь что-то и напоминает проекты FromSoftware, так это то, насколько игра позволяет богатому миру говорить за себя.

Wukong не наскучивает объяснениями, почему в лесу обитают волкоподобные существа или почему вас встречает человек без головы. Игра начинается с того, что герой Сунь Укун смеется в лицо совету богов, за что те немедленно наказывают его так сурово, что на его перерождение в обезьяну первого уровня уходят сотни лет.

Читать «Путешествие на Запад» перед погружением в кампанию Wukong вовсе не нужно, но если вы это сделаете, мир игры станет гораздо понятнее. Тем не менее мне не составило труда оценить этот причудливый ансамбль говорящих животных, которые либо настолько комичны, что их становится даже жаль, либо настолько серьезны, что кажется, будто вы ворвались в кульминацию их третьего акта.

Такие неожиданные моменты, как гигантская жаба, выпрыгивающая из высокой травы, или змееобразный дракон, который хватает вас зубами высоко над замерзшим озером, влекли меня вперед — каждый уровень представляет собой серию странных набросков, внезапно возникающих в рамках прямолинейного на первый взгляд квеста.

Wukong насыщают боссы, что в действительности не так уж и страшно, как могло бы показаться. Уровень сложности сражений в игре до такой степени непредсказуем, что никогда не угадаешь, как сложатся события. Вы можете встретить огромную крысу и справиться с ней без малейших усилий, а потом столкнуться с бешеным медведем и осознать, что нужно сосредоточиться по полной. Многие из боссов существуют в большей степени для демонстрации зрелища, чем для проверки ваших рефлексов на прочность.

Сражение в Black Myth: Wukong Steam

Подобный подход применим и к секциям между крупными сражениями. Дизайн уровней в Wukong изначально кажется чрезвычайно линейным, почти настолько, что бой превращается в некое подобие длинного шоссе, по которому маршируют враги. Но после первых нескольких часов игра постепенно раскрывается.

От схватки с волками в лесу вы переходите к осторожному продвижению мимо скелетообразных людей-змей. Во второй главе одной из ваших преград станут крысы, желающие пальнуть по вам с крыши или поджечь с помощью пороха. Wukong ненавязчиво подталкивает вас к исследованию побочных тропинок, которые могут привести к сокровищам или дополнительным квестам, позволяющим подготовиться к предстоящим испытаниям.

В одной пустынной зоне, разобравшись с ежеобразными врагами, несущими щиты, я сошел с моста и встретил превращенного в камень человека, который молил о помощи. Когда я вернулся, выполнив его поручение, он засмеялся мне в лицо, из-за того, что я позволил себя одурачить (ну просто типичный юмор 16-го века)! Вместе с тем я смог на него нацелиться, а затем — после пары ударов — получил заклинание, позволяющее отражать атаки в каменном облике.

Вместо того чтобы забросить вас в мясорубку сложных расстановок врагов между каждым боссом, как это делают многие игры в жанре soulslike, Wukong позволяет вам передохнуть и насладиться окружающим миром, прежде чем перейти к следующей большой битве.

Когда сражения действительно становятся сложными — а некоторые из них точно являются таковыми — гибкая система навыков и улучшений позволяет избежать ощущения, будто вы столкнулись с непробиваемым барьером. В любом святилище, аналоге костров из Dark Souls, где возрождаются ближайшие враги, вы можете перераспределить очки навыков, вкладывая их в мощные магические способности.

Black Myth: Wukong PS Store

Вложение очков в способность обездвиживания дала мне инструмент, позволяющий замораживать врагов перед тем, как они нанесут удар, чтобы я мог исцелиться или контратаковать. Максимизация времени действия заклинания, превращающего меня в волка с огненным копьем, была словно второй жизнью при сражениях с многофазными боссами.

Хотя это и не совсем полноценные билды, в Wukong достаточно возможностей для того, чтобы почти полностью нивелировать самые сложные моменты сражений. Заклинания в игре настолько эффективны, что, как мне кажется, некоторые юзеры предпочтут справляться без них, как это делают подвижники Reddit, гордо отказываясь использовать ложную слезу в Elden Ring.

Однако из-за подобного подхода вы лишитесь наиболее увлекательных элементов боевой системы Wukong. Помимо точечных улучшений урона вашего посоха, у вас нет огромного арсенала оружия. Зато у вас есть целый инвентарь существ, которые можно выбирать.

Особые враги, встречающиеся на уровнях, теряют духи, которые можно экипировать, получая пассивный бонус и разрушительную фирменную атаку, например, превращение вашей головы в гигантский молот или превращение вас в мечника для одного мощного удара.

Боевая механика Black Myth: Wukong Steam

Сражение в экшене в основном сосредоточено на создании бреши в атакующих механиках противников с помощью заклинаний и паузах для их восстановления путем всевозможных уклонений. Большинство столкновений в игре — это танец из сальто, кувырков и облаков дыма, когда ваш человек-обезьяна принимает форму различных существ, которых вы собираете как покемонов. Как только вы находите ритм, игра из режима воина переключается на режим мага.

Несмотря на то что мир в Wukong довольно линейный, он наполнен потрясающими деталями, такими как раскаленная солнцем пустыня с искривленными деревьями или лес, утопающий в гамме светящихся листьев.

Имеющиеся в тайтле от Game Science признаки soulslike не мешают ему более умело и вразумительно поддерживать баланс сложности. Игра избегает многих трудных моментов, которые стали синонимом жанра, и поэтому она является одной из лучших для тех, кто игнорировал soulslike или просто не был в восторге от характерной мрачности.

Боссы, завершающие каждую главу, наиболее близки к тем, что можно встретить в Elden Ring, но здесь вы можете обойтись без обычного заучивания движений, а также метода проб и ошибок, терпеливо уклоняясь до тех пор, пока вы не почувствуете уверенность для атаки.

Награды в конце каждой главы — это впечатляющие короткие анимации, одна из которых представляет собой кукольную притчу о человеке, спасшем раненого волка. Подобные мелочи наделяют потраченные вами усилия особенной ценностью. Эти сцены еще раз подчеркивают ту энергию, с которой разработчики черпали вдохновение из культового фольклорного произведения. GameScience наделила Wukong поразительным уровнем креативности.

Wukong можно назвать одной из самых занимательных ролевых экшен-игр хотя бы за то, с какой любовью она относится к своему миру и персонажам, и, следовательно, как искренне хочет, чтобы я тоже их полюбил. И это сработало: помимо захватывающей боевой системы, мне хотелось продолжать исследовать каждую зону, чтобы встретить еще одно причудливое существо с загадочным квестом или столкнуться с очередным животным, освоившим смешанные боевые искусства.

В море проектов о падших королях и печальных драконах приятно играть в экшен, который не одержим мрачностью, а лучшим решением для самых изнурительных сражений является использование как можно большего количества забавных способностей.

В год, когда вышло потрясающее дополнение Elden Ring: Shadow of the Erdtree, я не думал, что смогу найти игру, которая настолько сильно сменит курс, но сумеет достичь подобных высот, даже если она и не обладает таким масштабом и сложностью билдов, как шедевр от FromSoftware. Wukong — это отдельный феномен, и если его нужно причислить к жанру soulslike, то, пожалуй, лучше придумать новое определение.