S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила новый трейлер

Форум Gamescom 2023 продолжает пестрить яркими презентациями и трейлерами крупных проектов. Так, студияпоказала новые кадры

В последнем видео зрителям представили кадры кровавых перестрелок в Зоне отчуждения и элементы исследования заброшенных объектов с аномальными явлениями и мутантами внутри.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Очередные изменения коснулись и даты релиза. Теперь ее перенесли на первый квартал 2024 года.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на ПК и Xbox Series. С первого дня шутер появится в Xbox Game Pass.