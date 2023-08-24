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    S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила новый трейлер

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    Форум Gamescom 2023 продолжает пестрить яркими презентациями и трейлерами крупных проектов. Так, студия GSC Game World показала новые кадры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

    S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
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    S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

    В последнем видео зрителям представили кадры кровавых перестрелок в Зоне отчуждения и элементы исследования заброшенных объектов с аномальными явлениями и мутантами внутри.

    Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

    Очередные изменения коснулись и даты релиза. Теперь ее перенесли на первый квартал 2024 года.

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    • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на ПК и Xbox Series. С первого дня шутер появится в Xbox Game Pass.

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