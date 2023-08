Black Myth: Wukong, Modern Warfare 3, Alan Wake 2. Анонсы и трейлеры, показанные на Gamescom Opening Night Live 2023

Ставшая уже традиционной для календаря релизов летняя программа Gamescom Opening Night Live в очередной раз рассказала нам об играх, которые выйдут в публичный доступ в ближайшем будущем. В рамках ивента были представлены новинки и первые взгляды на анонсированные ранее проекты.

Starfield

Начало презентации Starfield

Трейлер Starfield

Со сцены Gamescom Opening Night Live 2023 начал звучать главный саундтрек игры в исполнении композитора Инона Цура, после чего гостям показали трейлер с живыми актерами. Выход Starfield состоится 6 сентября. Владельцы премиум-издания смогут начать исследовать открытый космос 1-го числа.

Little Nightmares III

Little Nightmares III

В третьей части до жути милого платформера появилась возможность кооперативного прохождения игры в локальном или сетевом режиме. Также вышел подкаст ​​The Sounds of Nightmares, в котором рассказывали о процессе разработки. Игру стоит ожидать в следующем году.

Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong

Нашумевшая экшен-RPG от разработчика Game Science берет за основу формулу Soulsbourne и переносит ее в мир китайских мифов, вдохновленный Journey to the West. Новый трейлер сочетает в себе удивительно мрачные образы с витиеватой фантазией и выглядит как отличный способ получить удовольствие от игры после выхода Elden Ring.

Killing Floor 3

Killing Floor 3

Помните игры серии Killing Floor? Это третья часть. Ничего особенного о ней не рассказывали, но был презентован жутковатый трейлер.

Age of Empires 4: Anniversary Edition

Age of Empires 4: Anniversary Edition

Ремастер классической стратегии в реальном времени отныне доступен на Xbox, присоединяясь к Age of Empires 2 и вежливо игнорируя третью часть. Первое ночное падение тени с обновленной графикой и набором инструментов теперь на консолях Xbox и в Game Pass.

«Мятежная Луна»

«Мятежная Луна»

Зак Снайдер представил первый трейлер к предстоящей на Netflix эпопее «Мятежная Луна» и рассказал о дальнейших планах по расширению мира двухсерийного фильма. В частности, геймсообщество ждет видеоигра, в которой можно будет «выбрать своего повстанца» и присоединиться к общему веселью. Однако никаких кадров игры в данный момент нет.

Crimson Desert

Crimson Desert

Долгожданный экшен с открытым миром от Pearl Abyss получил длинный геймплейный трейлер, демонстрирующий игру, которая выглядит так, будто хочет превзойти Assassin’s Creed Mirage, со странными высокотехнологичными головоломками, рыбалкой и взрывающимися в воздухе шарами. В этой игре пугающе много всего, и все это выглядит довольно детализировано.

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage

К слову об Assassin’s Creed Mirage. Новая игра делает еще один шаг к культурному погружению: сюжетный трейлер, представляющий «Мираж», полностью написан на арабском языке. Мягкая перезагрузка франшизы выходит 5 октября. Напомним, что релиз был перенесен на более ранний срок.

Tekken 8

Tekken 8

Год крутых файтингов продолжается: новый обзор Tekken 8 демонстрирует сюжетный режим, в котором основное внимание уделяется создаваемому персонажу, напоминая World Tour в Street Fighter 6. Дополнительно на презентации рассказали о сюжетном режиме. Он посвящен родословной Мисимы.

Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3

А вот и первый взгляд на геймплей кампании Modern Warfare 3. На выставке также были представлены некоторые подробности о том, что будет входить в комплект, а именно: режим Zombies с открытым миром и полный набор мультиплееров с обычным паком функций. Все они появятся в игре 10 ноября.

Nightingale

Nightingale

Ретро-фэнтезийная игра на выживание получила дату выхода в раннем доступе — 22 февраля 2024-го — и подробный геймплейный трейлер, демонстрирующий исследование, стрельбу, строительство, магию и… карты?

Zenless Zone Zero

Zenless Zone Zero

Очередной шоу-стоппер от HoYoverse, полный научно-фантастической милоты и аркад с набором мини-игр. Приготовьтесь к новому free-to-ply таймскипу. Zenless Zone Zero положила начало мини-блоку обновлений HoYoverse: появился свежий трейлер PS5-версии Honkai Star Rail и апдейт для Genshin Impact.

Lords of the Fallen

Lords of the Fallen

Новый сюжетный трейлер продолжения одного из первых подражателей Souls, выпущенного западной студией. В преддверии выхода 13 октября Lords of the Fallen демонстрирует свои мрачные особенности и чудовищных врагов.

Sonic Superstars (и Sonic Frontiers)

Sonic Superstars

Sonic Frontiers

Никто же не забыл о том, что Sega выпускает кооперативную игру Sonic? На Gamescom был представлен новый трейлер. А пока вы будете искать приятелей для предстоящей серии квестов, зацените дополнение для Sonic Frontiers. Его можно пройти и в одиночку.

Under the Waves

Under the Waves

Показанная на выставке Under the Waves является одиночной миссией в жанре «повествование/выживание». И в ней явно слышны отголоски Firewatch. Игра заметно отличается от многих крупнобюджетных проектов, представленных на шоу. Она разрабатывается французской компанией Parallel Studio, а издателем является Quantic Dream. Окунуться в дивный подводный мир Under the Waves можно будет уже на следующей неделе, 29 августа.

Expedition: A Mudrunner Game

Expedition: A Mudrunner Game

Издатель Focus Entertainment представил игру о вождении по бездорожью в открытом мире с целью выполнения задач, которые можно решить только с помощью мощного полного привода и нескольких серийных буксировочных тросов. Разработчиками Expedition: A Mudrunner Game являются ребята из Saber Interactive. Выход игры намечен на 2024 год.

The Crew Motorfest

The Crew Motorfest

Гоночная франшиза The Crew от Ubisoft получила в свое распоряжение аналог Forza Horizon, в которой гаражи битком набиты настраиваемыми суперкарами.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 достигнет своей финальной формы в грядущем расширении Phantom Liberty, которое добавляет новую кампанию, но при этом пересматривает систему игры от начала до конца. Перерабатывается ветка перков и киберпространство, появляются новые умения, что позволит освежить базовую игру для новичков и вернуть ушедших. Эти дополнения выгрузят 26 сентября.

Stormgate

Stormgate

Стратегия в реальном времени Stormgate продемонстрировала одну из своих фракций — Internals, карикатурную орду демонов, которая, похоже, придаст StarCrast 2/Warcraft 3-игре персональный характер.

Last Epoch

Last Epoch

В этой экшен-RPG был представлен новый класс — Runemaster, что стало последней заявкой разработчиков на создание идеальной игры в своем жанре. Удастся ли им это сделать? Узнаем 7 сентября, когда проект появится в публичном доступе.

Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1

Самый «дикий» трейлер Mortal Kombat 1 демонстрирует брутальный геймплей в сочетании с экспансивным сюжетом от NetherRealm Studios. В перезагрузке «с нуля» появился совсем юный Райдэн и Шао Кан, который только начинает становиться угрозой. В видео показали несколько фаталити, ломающих кости.

Ara: History Untold

Ara: History Untold

Пошаговая стратегия, действие которой происходит в альтернативной истории. Кажется, Ara станет следующим претендентом на корону Civilization.

Diablo IV: Season of Blood

Diablo IV: Season of Blood

В на землях Санктуария по-прежнему царит хаос. Все, включая детей, превращаются в монстров. И игроку придется что-то с этим сделать. Новый сезон Diablo IV получил название Season of Blood. Он выйдет этой осенью, да еще и познакомит с новым персонажем — охотницей на вампиров Эрис, роль которой исполнит Джемма Чан — актриса, известная по фильму «Вечные» 2021 года.

Dustborn

Dustborn

Удивительно, но игра Dustborn в данный момент кажется слегка запутанной — она наполнена историей о странных людях, отправляющихся в путешествие, но в то же время в ней много экшена от третьего лица в мультяшном научно-фантастическом мире.

Thank Goodness You’re Here

Thank Goodness You’re Here

Посмотрите на этого милаху. Какой чудной, не так ли? Похоже, он звезда платформера? Игра в стиле Cartoon Network была анонсирована для ПК, PlayStation 5 и Switch. Релиз состоится в следующем году.

Alan Wake 2

Alan Wake 2

Новый ролик был посвящен главному герою — собственно Алану, который пытается выбраться из Темной обители, в то время как агент ФБР Сага Андерсон занимается расследованием серии убийств в Брайт-Фоллс. Сиквел Alan Wake выйдет 27 октября.