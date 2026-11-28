«Лацио» обыграл «Торино» на выезде (2:1) и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 13 матчей. Команда Дженнаро Гаттузо одержала 11-ю победу и на пять очков оторвалась от «Ромы», которой в воскресенье предстоит играть с «Монцей».

Дженнаро Гаттузо globallookpress.com

Лучший старт с сезона-22/23

В последний раз 35 очков после 13 туров набирал «Наполи» Лучано Спаллетти в сезоне-2022/23: у неаполитанцев тогда тоже было 11 побед и две ничьи, а весной они выиграли первое скудетто за 33 года. В трёх следующих сезонах никто в Серии А на этом отрезке не набирал больше 32 очков.

И такого фантастического рывка от «Лацио» вообще ничто не предвещало. Римский клуб закончил прошлый сезон лишь девятым, а Гаттузо пришёл в июне точно не как спаситель и герой — за три месяца до этого он со сборной Италии проиграл Боснии и Герцеговине по пенальти в стыках ЧМ. При нём римляне забивали в каждом туре и пропустили всего 10 мячей — меньше всех в лиге.

6 из 11 побед «Лацио» — в один мяч

В Турине после гола Че Адамса римляне и сами могли забить третий, и позволили хозяевам создать моменты для 2:2. «Мы не умеем садиться глубоко и не отрабатываем это на тренировках. Даже в двусторонках все идут в атаку», — объяснил после матча Давиде Фраттези.

Пока «Лацио» выручает реализация: до матча с «Торино» команда забила 28 мячей — почти на десять больше, чем удалось наиграть по xG. 6 из 30 голов на счету Тиджани Нослина, который уже побил свой рекорд за сезон в Серии А; ещё пять забил сам Фраттези, арендованный у «Интера», столько же у Исаксена. Команда Гаттузо не зависит от одного футболиста, но страшным образом перебирает и по голам, и по очкам — согласно данным Opta, по xPts «Лацио» занимал перед туром аж восьмое место в чемпионате.

Тиджани Нослин globallookpress.com

Римляне не брали скудетто 26 лет

Последний раз «Лацио» стал чемпионом в 2000-м, когда команда Свена-Йорана Эрикссона в последнем туре обыграла «Реджину» и обошла «Ювентус», проигравший «Перудже». А в сезоне-2002/03, когда римляне в предыдущий раз возглавляли таблицу после 12 туров, они в итоге финишировали четвёртыми.

У команды Гаттузо есть весомое преимущество перед конкурентами: без еврокубков и после вылета из Кубка Италии у неё больше времени на подготовку к матчам чемпионата. В декабре оно пригодится: 6 декабря «Лацио» примет «Аталанту» Маурицио Сарри, которого Гаттузо сменил летом, а уже 13 декабря сыграет с «Ромой» — и сможет увеличить отрыв от одного из ближайших преследователей в очной встрече.