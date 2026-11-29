прогноз на матч 13-го тура Серии А, ставка за 2.70

29 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Ювентус». Начало встречи — в 22:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.70.

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«Комо»

Турнирное положение: в итальянской Серии А «Комо» занимает 5-е место, набрав 26 очков: 8 побед, 2 ничьи и 2 поражения.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Комо» одержал победу над «Кальяри» (2:0). В составе победителей по голу забили защитник Хакобо Рамон и Лукас Да Кунья.

Не сыграют: предстоящую встречу из-за травм пропустят Максенс Какере, Мойзе Кен, Хесу Родригез.

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Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в последних матчах «Комо» одержал победы над «Венецией» (1:0) в чемпионате Италии, АЕКом из Греции (1:0), «Лансом» (9:1) в Лиге чемпионов.

Команда находится в хорошей игровой форме и уверенно выступает на нескольких фронтах. Подопечные Сеска Фабрегаса регулярно набирают очки, демонстрируя организованный футбол и высокую эффективность в завершающей стадии атак.

В чемпионате Италии «Комо» отличается надёжностью в обороне. За 12 туров команда пропустила всего 10 мячей, а в последних пяти встречах Серии А четырежды сыграла на ноль. Это говорит о хорошей дисциплине и слаженности действий защитников.

При этом «Комо» способен показывать высокую результативность. Разгром «Ланса» со счётом 9:1 подтвердил атакующий потенциал команды, которая умеет использовать ошибки соперников и создавать большое количество опасных моментов.

«Ювентус»

Турнирное положение: в итальянской Серии А «Ювентус» поднялся на одну строчку и теперь занимает 7-е место, набрав 21 пункт. «Старая синьора» одержала шесть побед, сыграла три встречи вничью и потерпела три поражения.

Последние матчи: в последней игре чемпионата Италии «Ювентус» в родных стенах разгромил «Венецию» (4:0). Все мяч туринский клуб забил во втором тайме. Отличились форвард Рандаль Коло-Муани, Ник Вольтемаде, Тён Копмейнерс, Хуан Кабаль.

Не сыграют: Камиль Грабара, Мануэль Локателли, Кепрен Тюрам, Кенан Йылдыз.

Состояние команды: «Ювентус» не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд. Помимо успешной игры против «Венеции» туринцы одержали победу над «Наполи» (2:0) в Серии А и добились успеха в играх против «Омонии» (4:1), АЗ (2:1) в Лиге Европы. «Старая синьора» также сыграла вничью с «Фиорентиной» (2:2).

«Ювентус» заметно прибавил в атаке и стал чаще добиваться уверенных побед. Туринцы забили четыре мяча «Венеции» и столько же «Омонии», а также дважды поразили ворота «Наполи» и АЗ. Команда постепенно обретает уверенность и демонстрирует хороший уровень взаимодействия между линиями.

При этом «Старая синьора» сохраняет баланс между атакой и обороной. В последних пяти матчах подопечные Лучано Спаллетти не потерпели ни одного поражения, а в трёх встречах сумели оставить свои ворота в неприкосновенности. Успешная серия позволяет «Ювентусу» рассчитывать на продолжение подъёма в чемпионате Италии.

На что ставят в матче Комо — Ювентус Букмекерские коэффициенты на матч Комо — Ювентус: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Комо» занимает 5-е место в чемпионате Италии

«Ювентус» занимает 7-е место в чемпионате Италии

«Ювентус» в последних матчах одержал четыре победы и сыграл одну встречу вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Комо» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.00. Ничья оценивается в 3.55. На победу «Ювентуса» — 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 2.00.

Прогноз: «Комо» находится выше «Ювентуса» в турнирной таблице и уверенно проводит последние матчи. Однако туринцы также набрали хороший ход, не проигрывают на протяжении пяти встреч и обладают достаточным опытом, чтобы успешно противостоять хозяевам. С учётом текущей формы обеих команд ожидается упорная борьба, в которой «Ювентус» способен как минимум не уступить.

2.70 Фора «Ювентуса» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Комо» — «Ювентус» принесёт прибыль 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: Фора «Ювентуса» (0) с коэффициентом 2.70.

Прогноз: «Комо» отличается организованной игрой в обороне и нечасто позволяет соперникам создавать большое количество опасных моментов. «Ювентус» в последних матчах стал результативнее, но в гостях туринцам предстоит встретиться с непростым противником. Учитывая сильные стороны обеих команд, встреча может пройти в достаточно осторожном ключе.

2.00 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Комо» — «Ювентус» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.00.