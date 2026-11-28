ЦСКА проиграл «Зениту» на «ВЭБ-Арене» в 16-м туре РПЛ — 1:4.

Максим Глушенков globallookpress.com

Перед матчем

«Зенит» закончил первый круг на втором месте, в одном очке от московского «Динамо». Петербуржцы выиграли шесть матчей РПЛ подряд, после чего вдруг забуксовали — в последних двух турах потеряли очки дома с «Ростовом» (2:2) и уступили в гостях «Рубину» (1:3). Победа над ЦСКА позволяла им вернуться на первое место как минимум до воскресной игры «Динамо» с «Крыльями Советов».

ЦСКА подошёл к матчу пятым с 26 очками. Команда Дмитрия Игдисамова набрала лишь одно очко за три последних тура, а неделю назад впервые в этом чемпионате проиграла дома — «Ахмату» (1:2). Грозненцы открыли счёт с пенальти, который ЭСК РФС накануне признала ошибочным.

В первом круге армейцы выиграли в Петербурге (2:1) благодаря дублю Ивана Облякова, который забил победный мяч на 90+8-й минуте. Дважды за один чемпионат ЦСКА в последний раз обыгрывал «Зенит» в далёком 2002 году.

Ход матча

«Зенит» с первых минут забрал мяч под свой контроль, хотя до ворот Бориско добирался редко и без особой остроты. Фактически первый же опасный момент гостей превратился в гол: Луис Энрике протащил мяч по правому флангу в штрафную и прострелил в центр, где Александр Соболев продавил Мохаммеда Аззи — мяч влетел в сетку именно от ноги защитника ЦСКА, хотя изначально гол записали на Соболева. Так на 20-й минуте «Зенит» открыл счёт.

После гола игра продолжалась в том же невысоком темпе — армейцы чуть чаще контролировали мяч, но в основном делали это в центральной зоне и практически не беспокоили Москвичёва. А на 40-й минуте получили вторую голевую атаку на свои ворота: Карпукас забросил вперёд в огромную свободную зону под ускорение Максима Глушенкова, который догнал мяч у линии штрафной и первым касанием элегантно перебросил вышедшего слишком далеко Бориско. ЦСКА ушёл на перерыв при 0:2 и за весь первый тайм ни разу не пробил в створ.

ЦСКА — «Зенит» Телеграм-канал ПФК ЦСКА

А на старте второго тайма гости довели счёт до разгромного, реализовав быструю контратаку: на 51-й минуте Луис Энрике открылся на грани офсайда, получил пас вразрез от Соболева, вошёл в штрафную и отправил мяч в сетку мимо Бориско — никто из защитников ЦСКА помешать бразильцу не сумел.

Лишь при 0:3 ЦСКА наконец начал создавать интересные моменты. Активен был вышедший в перерыве Олейников — на 61-й минуте он плотно пробил по воротам, но с ударом легко справился Москвичёв. Затем в течение ещё нескольких минут голкипер гостей пару раз спас ворота — поймал мяч после несильного удара Глебова головой и по-волейбольному отбил его с ленточки после неприятной срезки от головы Луиса Энрике.

На 73-й минуте давление хозяев всё-таки привело к голу. Красивейший обводящий удар из-за пределов штрафной удался Данилу Круговому — мяч полетел в самый угол ворот, Москвичёв его коснулся, но отбить не смог. Впрочем, на большее армейцев не хватило, а спустя всего 8 минут «Зенит» вернул себе преимущество в три мяча после ещё одной контратаки — Луис Энрике длинной передачей нашёл Глушенкова, Максим зацепился за него, обыгрался в стенку с Соболевым и вышел один на один с Бориско, пробив точно в нижний угол. Больше счёт не менялся — 1:4.

Соболев и Глушенков Телеграм-канал «Зенита»

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Команда Семака провела качественный матч и умело сыграла по счёту — быстро поведя, «Зенит» уверенно сдерживал попытки ЦСКА выйти в атаку, а в конце первого тайма и начале второго нашёл два момента в контратаках и решил все вопросы о победителе. Армейцы включились в середине второй половины и отыграли один мяч, но шансов спасти игру к тому моменту уже не было.

«Зенит» с 34 очками вышел на первое место в таблице и на два очка опережает «Динамо», которое свой матч проведёт в воскресенье. ЦСКА с 26 баллами остался на пятой строчке.

Результат матча ЦСКА Москва 1:4 Зенит Санкт-Петербург 0:1 Луис Энрике 51' ЦСКА: Максим Бориско, Кирилл Данилов, Матеус Рейс ( Энрике Кармо 54' ), Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Жоао Виктор, Кирилл Глебов, Лусиано Гонду, Azzi, Lukin Зенит: Игорь Дивеев, Нино ( Нуралы Алип 84' ), Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Артём Карпукас, Вильмар Барриос, Луис Энрике, Педриньо ( Vega R. 79' ), Максим Глушенков, Александр Соболев, Moskvichev

Статистика матча 5 Удары в створ 6 5 Удары мимо 9 57% Владение мячом 43% 5 Угловые удары 3 0 Офсайды 1

Что дальше?

Обе команды проведут следующие матчи в 17-м туре РПЛ 5 декабря. ЦСКА сыграет с «Родиной» на «Арене Химки» в 15:15 МСК, а «Зенит» примет «Балтику» в 17:30 МСК.