Полузащитник «Комо» Нико Пас пока не хочет возвращаться в «Реал», сообщает Дэвид Орнштейн из The Athletic. Мадридцы могут выкупить своего воспитанника за 80 млн евро летом 2027-го. По данным издания, 22-летний аргентинец мог бы передумать, если бы ему пообещали важную роль в команде, но таких гарантий он пока не получил.

Нико Пас globallookpress.com

Летом Пас сам попросил оставить его в «Комо»

Пас перешёл в «Комо» в 2024 году, сыграв восемь матчей за первую команду «Реала». За два сезона у Сеска Фабрегаса он стал одним из лидеров команды и помог ей занять четвёртое место в Серии А, благодаря чему клуб впервые вышел в Лигу чемпионов.

В июне, по данным Фабрицио Романо, «Реал» сообщил «Комо», что воспользуется прежней опцией выкупа за 9 млн евро. В итоге, как писал AS, итальянцы заплатили около 60 млн евро за оставшуюся половину прав на игрока, а «Реал» сохранил возможность вернуть его следующим летом. В Мадриде официально подтвердили, что Пас остался в Италии по собственной просьбе, а игрок лично сообщил Жозе Моуринью о желании продолжить играть за «Комо».

Нико Пас в матче за «Кастилью» в 2024-м globallookpress.com

«Я решил, что здесь смогу лучше всего развиваться. Думаю, я сделал правильный выбор», — объяснял Пас в сентябре. В Мадриде ему пришлось бы конкурировать за игровое время с Джудом Беллингемом и Ардой Гюлером, который на прошлой неделе продлил контракт до 2032 года.

«МЮ» рассматривает Паса на случай ухода Фернандеша

По данным Орнштейна, «Манчестер Юнайтед» уже включил Паса в список возможных преемников Бруну Фернандеша, и самому аргентинцу вариант с «МЮ» интересен. Паса и главного тренера манкунианцев Маурисио Почеттино представляет одно агентство.

Фернандеш на днях рассказал, что поставил переговоры о новом контракте на паузу до улучшения результатов команды. Ранее сообщалось, что португалец отклонил два предложения «Юнайтед» о продлении. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2027-го, и у клуба есть опция продления ещё на год.

Один из лучших игроков сезона

Пока выбор 22-летнего аргентинца остаться в «Комо» полностью себя оправдывает. Пас стал главным открытием нынешнего евросезона: он забил шесть голов и отдал восемь передач в 16 матчах за клуб во всех турнирах. В Лиге чемпионов у аргентинца 3+5 за пять встреч — больше результативных действий нет ни у кого, а «Комо» в этих пяти играх одержал четыре победы и идёт на третьем месте в таблице общего этапа.

В сборной Аргентины Пас тоже блистает — этой осенью он забил пять мячей в пяти матчах за национальную команду, причём один из них — с передачи Месси в его прощальной игре против Бенина (3:0). Именно полузащитника «Комо» сейчас называют главным претендентом на 10-й номер после ухода Лео из сборной.