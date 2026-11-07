Полузащитник «Комо» Нико Пас минувшим летом отказался возвращаться в «Реал», хотя его хотел видеть в команде Жозе Моуринью. Подробности разговора футболиста с тренером раскрыл Фабрицио Романо на своём YouTube-канале.

Нико Пас globallookpress.com

Позвонил Моуринью лично

Во время разговора по видеосвязи по ходу летнего трансферного окна Пас объяснил Моуринью, что хочет регулярно выходить на поле и развиваться и сомневается, что получит достаточно игровой практики в «Реале». По информации Романо, возвращения воспитанника добивался не только Жозе, но и президент мадридцев Флорентино Перес.

«Тренер, я люблю „Реал“ и уважаю вас, но предпочитаю остаться в „Комо“ хотя бы ещё на сезон, чтобы играть в каждом матче и полноценно развиваться, вместо того чтобы быть запасным в "Реале"», — передал слова аргентинца Романо.

Итальянский клуб официально подтверждал, что соглашение о сохранении Паса на сезон-2026/27 заключили именно по просьбе футболиста.

Один из лучших игроков сезона

Пока выбор 22-летнего аргентинца себя оправдывает. Пас стал главным открытием нынешнего евросезона: он забил шесть голов и отдал восемь передач в 13 матчах во всех турнирах. В Лиге чемпионов у Паса 3+5 за четыре встречи — больше результативных действий нет ни у кого, а его «Комо» идёт в группе лидеров с 9 очками и разницей голов +13.

В матче с «Манчестер Юнайтед» (4:1) полузащитник оформил дубль и сделал голевую передачу. В рекордном разгроме «Ланса» (9:1) забил и отдал два ассиста. А ещё Пас забил в каждом из трёх матчей за сборную Аргентины по ходу октябрьского сбора — его уже называют наследником Месси и главным претендентом на 10-й номер в национальной команде после ухода Лео.

Пас и Месси в прощальном матче Лионеля за сборную globallookpress.com

Выкуп за €80 млн — только следующим летом

Пас перешёл из «Реала» в «Комо» в 2024 году. По данным RTVE, минувшим летом итальянцы договорились выкупить оставшиеся 50% экономических прав на игрока за €60 млн, сохранив мадридцам новую опцию обратного выкупа.

Как уточнил Романо, «Реал» сможет вернуть Паса за €80 млн только летом 2027 года. Зимний переход инсайдер исключает: полузащитник намерен закончить сезон в «Комо». Ранее об интересе к нему сообщалось и со стороны «Арсенала». Контракт аргентинца действует до июня 2028 года.

Ближайший матч «Комо» проведёт 8 ноября против «Интера» в Серии А. В Лиге чемпионов команда Фабрегаса 24 ноября примет АЕК.