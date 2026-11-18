«Реал» объявил о продлении контракта с Ардой Гюлером до 30 июня 2032 года. Прежнее соглашение 21-летнего полузащитника действовало до лета 2029-го. В сентябре AS писал о планах клуба повысить ему зарплату, а Фабрицио Романо ещё в октябре сообщил, что стороны уже подписали новый контракт.

Арда Гюлер globallookpress.com

Солидный старт сезона

Гюлер сыграл во всех 12 турах Ла Лиги, в 10 из них вышел в старте. Во всех турнирах у него четыре гола и шесть голевых передач в 14 матчах — он лидирует в команде по ассистам, а по забитым мячам уступает только Килиану Мбаппе (17) и Джуду Беллингему (5).

В двух последних турах Гюлер собрал 1+2, а в ходе международной паузы отметился результативными действиями в обоих матчах за сборную Турции — положил прямым ударом со штрафного в ворота Бельгии и отдал ассист на выезде против Франции.

Гюлер забил «Лейпцигу» в 3-м туре ЛЧ globallookpress.com

Непродаваемый актив

В сентябре итальянский журналист Николо Скира сообщил, что один из топ-клубов АПЛ выходил на Гюлера и был готов предложить за него 100 млн евро. По информации Скиры, президент «Реала» Флорентино Перес исключил продажу полузащитника, так как считал турка «неотчуждаемым активом», а переговоры о новом контракте до 2032-го уже тогда вышли на финальную стадию. В ноябре 2026-го Transfermarkt оценивает Арду в те же 100 миллионов.

Гюлер перешёл из «Фенербахче» летом 2023-го. За «Реал» он провёл 126 матчей и выиграл пять трофеев, включая ЛЧ и чемпионат Испании. В прошлом сезоне УЕФА признал его открытием Лиги чемпионов.

Что дальше?

Первый матч за «Реал» после официального продления Гюлер проведёт 21 ноября в Ла Лиге — против «Сельты» на «Сантьяго Бернабеу».