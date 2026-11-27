«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал» готовят отдельные иски к «Манчестер Сити» из-за нарушений финансовых правил АПЛ, сообщает The Guardian. Первые три клуба наняли одну юридическую фирму, Wiggin, и привлекли одних и тех же специалистов для оценки потерь. «Арсенал» готовит свои требования с юристами HFS Kramer.

Угловой флажок на «Этихаде» globallookpress.com

Все четыре клуба ещё в ноябре 2024-го направили уведомления, чтобы не потерять право на иск из-за срока давности. К тому моменту прошло шесть лет с публикации документов Der Spiegel, после которой АПЛ начала расследование. Клубы активизировали подготовку исков в сентябре, когда лига опубликовала решение независимой комиссии.

«МЮ» уступил титул по разнице мячей, «Ливерпуль» отстал на два очка

В сезоне-2011/12 «Юнайтед» и «Сити» набрали по 89 очков — титул команде Роберто Манчини принёс легендарный гол Серхио Агуэро в добавленное время матча с «КПР» (3:2). Два года спустя чемпионом снова стал «Сити», опередивший «Ливерпуль» на два очка. Оба клуба ещё оценивают, сколько потеряли на призовых, бонусах и коммерческих доходах в тех сезонах.

«Тоттенхэм» может предъявить самый крупный иск

По оценке The Guardian, за девять сезонов, которые рассматривала комиссия, «Тоттенхэм» четыре раза остался без места в Лиге чемпионов, финишировав позади «Сити». Разницу в доходах от участия в ЛЧ и ЛЕ издание оценивает более чем в 120 млн фунтов.

«Арсенал» в 2017-м занял пятое место и впервые за 20 лет остался без путёвки в Лигу чемпионов — «Сити» тогда финишировал третьим. По данным The Guardian, лондонцы могут потребовать компенсацию и за уход игроков в «Сити», если обоснуют, что эти покупки финансировались за счёт средств, которые манчестерский клуб отражал как спонсорские доходы. За рассматриваемый период туда ушли, в частности, Эммануэль Адебайор, Гаэль Клиши и Самир Насри.

Гвардиола с трофеями «Манчестер Сити» globallookpress.com

Апелляцию «Сити» ожидают в декабре

Комиссия признала «Сити» виновным по 114 из 115 пунктов обвинения: по её выводам, с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 клуб с помощью фиктивных договоров завышал доходы и занижал расходы. В сумме эти схемы улучшили его финансовые показатели более чем на 900 млн фунтов.

«Сити» отвергает обвинения и 1 октября подал апелляцию. Клуб считает, что комиссия допустила существенные ошибки в оценке фактов и применении правил. Слушания ожидаются в середине декабря, решение — уже в 2027 году: если апелляцию отклонят, санкции рассмотрят отдельно.

Чтобы получить компенсацию, соперникам придётся обосновать связь между нарушениями «Сити» и своими потерями. В июне комиссия АПЛ уже присудила «Бёрнли» около 35 млн фунтов с учётом процентов, связав его вылет в 2022-м с тем, что «Эвертон» превысил лимит расходов. «Эвертон» это решение обжаловал.