В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов французский «ПСЖ» на своём поле не смог переиграть итальянскую «Рому» — 2:2. Голы в составе хозяев забивали Забарный и Дембеле, а у гостей отличились Эрмосо и Мален с пенальти.

Дониэлл Мален globallookpress.com

Перед матчем

После четырёх матчей «ПСЖ» имеет 100 % результат и по потерянным очкам лидирует в Лиге чемпионов вместе с мадридским «Реалом». Парижане победили «Барселону» (4:2), «Манчестер Сити» (4:2), «Слован» (6:1) и «Вильярреал» (6:0). В последнем туре чемпионата Франции в гостях была обыграна «Ницца» (4:2). В этой встрече команде не помогут тяжело травмированные Кварацхелия и Дуэ.

Сейчас у «Ромы» четыре очка и 24‑е место в таблице общего этапа — это даёт возможность пробиться в плей‑офф. Команда Джан Пьеро Гасперини выиграла у «Слована» (4:0), сыграла вничью с «Фенербахче» (1:1), но уступила «Манчестер Юнайтед» (2:3) и «Реалу» (3:4). Перед этим матчем «джаллоросси» размялись в игре с «Пармой» (5:1), а Мален оформил покер.

Ход игры

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

На 3‑й минуте слева в штрафную ворвался Маюлу и выполнил сильный прострел в центр, где Феррану из борьбы с Уэсли не удалось замкнуть передачу! Через две минуты «Рома» неожиданно вышла вперёд. На фланге римляне накрыли прессингом Аклиуша, после чего Соуле по левому краю влетел в штрафную, ушёл вдоль лицевой от всё того же Аклиуша и в падении успел отдать пас в центр штрафной, куда набежал Эрмосо и в касание расстрелял Сафонова! «Рома» повела — 1:0.

Почти сразу Пизилли разогнал контратаку и отдал передачу правее Кастро. Сантьяго забрасывал налево в штрафную свободному Соуле, но Витинья отработал в обороне и сделал важный перехват! Через минуту Соуле навесил на дальнюю штангу, куда открывался Кастро, но его в воздухе опередил Хакими! «Рома» в первые 15 минут смотрелась гораздо лучше «ПСЖ».

Лишь с 25‑й минуты хозяева начали постепенно прибавлять. На фланге между двух соперников красиво проскочил Мендеш — это сулило опасную быструю атаку парижан, но вместо этого хозяева организовали длинное позиционное наступление, которое в итоге ни к чему не привело. Гол «ПСЖ» на 31‑й минуте пришёл с углового. На ближний край вратарской от правого флажка подал Маюлу, где здорово между Соуле и Н’Дика открылся Забарный и головой переправил мяч в сетку! Счёт стал 1:1.

Фрагмент матча globallookpress.com

На 40‑й минуте слева с позиции инсайда в центр штрафной исполнил подачу Пизилли. Туда набежал Н’Дика и из убойной позиции головой пробил рядом с правой стойкой! Это был последний опасный момент в тайме.

Почти сразу после перерыва «Рома» имела отличный шанс снова повести в матче. Пизилли сделал передачу направо Кастро, Сантьяго через мгновение вернул мяч на линию штрафной в центр Никколо, который из‑под Забарного нанёс хлёсткий удар в левый нижний угол — Сафонов шикарно сгруппировался и спас команду! Почти сразу «ПСЖ» ответил своим моментом: Мендеш с левого полуфланга выполнил классный заброс на правую половину штрафной, куда за спины защитникам открылся Невеш и головой в падении пробил рядом с дальней стойкой!

На 60‑й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. По правому краю в штрафную ворвался Хакими, его преследовал Уэсли и со спины завалил Ашрафа на газон! Назначен 11‑метровый, Уэсли получил жёлтую карточку. К мячу подошёл Дембеле и уверенно реализовал пенальти. «ПСЖ», выглядевший хуже соперника, повёл в счёте — 2:1.

Гасперини делает серию замен и выпускает на поле Малена и Дибалу. Голландец сразу обострил игру. Влетев в штрафную по левому краю и прострелив на дальнюю штангу, откуда Дибала скинул в центр Соуле, а удар Матиаса с лёта, как показалось, рукой заблокировал Витинья! Но свисток Нюберга промолчал! В ответной атаке Дембеле в полуфланге проскочил мимо Франсы, ворвался в штрафную и из-под защитника вкручивал мяч под дальнюю стойку — в отчаянном прыжке спас команду Свилар! Судьи остановили игру и после просмотра ВАР поставили все-таки пенальти в ворота «ПСЖ». Его реализовал Мален и счёт стал 2:2.

Фрагмент матча globallookpress.com

На 87-й минуте «ПСЖ» снова мог выйти вперёд. Нджанту покатил в лицевую Дембеле на правом фланге, после подачи Усмана мяч защитником был вынесен точно на ногу Руису, два мощных удара подряд Фабиана оказались заблокированы, а дальше Витинья с радиуса зарядил над перекладиной! В компенсированное время у хозяев был ещё один шанс: показалось, что в штрафной замешкался с мячом Годтс, но сумел Мика проткнуть на радиус Хакими, низом Ашраф опасно пробил рядом с дальней стойкой! Затем добивал Мбаппе, но на месте был Свилар.

Итог

Хозяевам пришлось сложно без травмированного Кварацхелии и примкнувшего к нему Дуэ. Отсутствие сильных флангов сказалось на игре «ПСЖ», и «Рома» чувствовала себя на них очень комфортно. Игра проходила с преимуществом римлян, и очко они точно заслужили. Гасперини играл в свой футбол — с активным прессингом, и судьба в итоге его вознаградила. Главные свои силы (Мален и Дибала) он оставил на концовку встречи, и ставка его сыграла. Голландец сравнял счёт с 11‑метрового в конце игры, а аргентинец здорово вышел на поле и постоянно обострял ситуацию своими нестандартными действиями.

Результат матча ПСЖ Париж 2:2 Рома Рим 0:1 Марио Эрмосо 5' 1:1 Илья Забарный 31' 2:1 Усман Дембеле 62' пен. 2:2 Дониелл Мален 78' пен. ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Илья Забарный, Вильян Пачо, Нуну Мендеш ( Уоррен Заир-Эмери 59' ), Жоау Невеш ( Лукас Эрнандес 79' ), Витор Феррейра, Фабиан Руис, Магнес Аклиуш ( Quentin Ndjantou 79' ), Сенни Меюлю ( Мика Годтс 67' ), Ферран Торрес ( Усман Дембеле 59' ) Рома: Миле Свилар, Науэль Молина ( Даниэле Гиларди 67' ), Марио Эрмосо, Эван Н'Дика, Джанлука Манчини ( Дониелл Мален 67' ), Матиас Соуле, Никколо Писилли, Уэсли Франса, Ману Коне ( Бриан Кристанте 62' ), Мартен де Рон, Сантьяго Кастро ( Пауло Дибала 63' ) Жёлтые карточки: Джанлука Манчини 41' (Рома), Уэсли Франса 60' (Рома)

Статистика матча 4 Удары в створ 4 6 Удары мимо 7 66 Владение мячом 34 3 Угловые удары 4 1 Офсайды 0 5 Фолы 18

Что дальше?

Следующим соперником «ПСЖ» в национальном чемпионате станут «Лорьян» (28 ноября) и «Тулуза» (4 декабря), а в шестом туре ЛЧ парижане отправятся в гости к «Астон Вилле» (8 декабря). «Рома» сыграет в Серии А с «Монцей» (29 ноября) и «Болонье» (4 декабря), а затем примет «Спортинг» (8 декабря).