Французский «Лилль» дома выиграл у немецкой «Баварии» со счётом 2:1 в рамках 5‑го тура общего этапа Лиги чемпионов. Решающий мяч был забит в результате автогола Александара Павловича.

Фрагмент матча globallookpress.com

Перед матчем

После четырёх туров «Лилль» является одним из главных аутсайдеров Лиги чемпионов с одним очком. Его подопечные под руководством Давиде Анчелотти сыграли вничью в 4‑м туре в гостях с «Будё‑Глимт» (0:0), а до этого уступили «Галатасараю» (2:4), «Арсеналу» (0:3) и «Бетису» (2:3). В последнем матче французской Лиги 1 «доги» дома уступили «Лиону» (0:1) и сейчас идут третьими в чемпионате.

Немецкая «Бавария» пока имеет в активе 8 очков. Мюнхенцы обыграли дома «Будё‑Глимт» (5:0) и в гостях «Атлетико» (2:0), а также сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2) и «Викингом» (3:3). В последней игре Бундеслиги мюнхенский клуб на своём поле не смог переиграть «Кёльн» (1:1). В этой игре гости потеряли лидеров: Кейна, Нойера, Олисе, Гнабри и Дэвиса, что осложнит их шансы на успех.

Ход игры

Первые минуты остались за «Лиллем», который попытался воспользоваться кадровыми потерями «Баварии» и быстро открыть счет, но у хозяев ничего не получилось. На 15-й минуте хавбек гостей Павлович отважился на дальний удар, его перевел на угловой голкипер «догов» Озер и оттуда пришел первый гол в матче. с левого фланга подал Бишоф в штрафную, где Упамекано выпрыгнул выше всех и вонзил мяч в пустой створ ворот! Повела «Бавария» 1:0.

Дайо Упамекано globallookpress.com

«Лилль» ответил несколькими атаками в которых самым опасным был Этан Мбаппе, а «Бавария» опасным корнером. Снова отлично подал Бишов, мяч пошёл в штрафную, откуда после серии рикошетов он был выбит, «Бавария» в позиционной атаке. Концовка тайма прошла в равной борьбе.

Анчелотти видимо взбодрил своих игроков в перерыве и уже на 47-й минуте «Лилль» отыгрался. Бенталеб делал передачу в штрафную, там рикошет, Упамекано зачем-то начал скидывать мяч назад на Урбига, которого обокрал Уэда! Японец забил, но гол был отменен после просмотра ВАР.

Но «Лилль» не сдавался и на 63-й минуте добился наконец своего. Нгой от центра поля дотащил мяч к штрафной соперника, затем увидел Уэда в левом фланге и сделал ему передачу, Уэда принял и прошил голкипера соперника Урбига! Гол японца со второй попытки засчитали — 1:1.

Венсан Компани globallookpress.com

А через три минуты французский клуб уже был впереди после автогола Павловича! Не удался у «Баварии» стандарт, полетел Мбаппе в контратаку от центра поля, добежал он на рандеву с Урбигой, послал мяч в штангу, и далее Павлович в надежде выбить мяч занёс его в свои ворота. 2:1 в пользу «Лилля»

Компани пробует перевернуть игру с помощью замен, но скамейка у него сегодня скудная и в основном на ней молодежь. На 86-й минуте хозяева имели отличный шанс увеличить свое преимущество. С левого фланга простреливал Андре вдоль штрафной, там набежал на мяч Дьяуне, который фактически расстреливал голкипера вплотную, но умудрился не попасть в створ ворот! Последний шанс у «Баварии» был отыграться на 90-й минуте. Мусиала завладел мячом в штрафной соперника, после чего выполнил передачу в свободную зону справа на Биндера. Биндер выполнил прострел, но мяч прошёл слишком высоко.

Фрагмент матча globallookpress.com

Итог

Это была первая победа французского «Лилля» в этой Лиге чемпионов. Команда проявила характер и настойчивость, взяв такие важные три очка, которые позволят команде бороться за выход в плей-офф. «Бавария» первой открыла счет после углового, но затем наделала серию ошибок и в итоге проиграла без половины основного состава. Компани пытался изменить игру серией замен, но у него это не получилось, так как резерв был очень скуден. Отличный матч провел японец Уэда, ставший лидером «Лилля» в этой игре. Неплохо выглядел и Мбаппе-младший.

Результат матча Лилль Лилль 2:1 Бавария Мюнхен 0:1 Дайо Упамекано 15' 1:1 Аясэ Уэда 62' Лилль: Берке Озер, Максима Адеаган Гоффи, Натан Нгой, Алешандро Рибейро, Калвин Вердонк ( Ромен Перро 90' ), Набиль Бенталеб, Бенжамен Андре ( Isaac Cossier 87' ), Этан Мбаппе ( Башар Онал 77' ), Хакон-Арнар Харальдссон ( Оливье Жиру 87' ), Аясэ Уэда ( Сориба Диауне 77' ), Ngal'ayel Mukau Бавария: Йонас Урбиг, Натаниэль Браун, Йозуа Киммих, Хироки Ито ( Луис Диас 76' ), Ким Мин Джэ ( Жонатан Та 90' ), Дайо Упамекано, Йосип Штанишич, Конрад Лаймер, Том Бишоф ( Джамал Мусиала 76' ), Леннарт Карл, Александар Павлович Жёлтая карточка: Конрад Лаймер 53' (Бавария)

Статистика матча 3 Удары в створ 7 6 Удары мимо 2 35 Владение мячом 65 3 Угловые удары 4 0 Офсайды 4 2 Фолы 11

Что дальше?

Дальше «Лилль» отправится в гости к «Ле‑Ману» (28 ноября) и примет «Осер» (5 декабря). В Лиге чемпионов команде предстоит выезд к «Штутгарту» (9 декабря). «Бавария» через три дня сыграет на выезде с «Гамбургом», а потом 1 декабря в Кубке Германии дома сразится с «Гертой», в чемпионате — с «Падерборном» (4 декабря) и со «Славией» (8 декабря) в ЛЧ.