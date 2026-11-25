Московский ЦСКА близок к договорённости с бразильским «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере 26‑летнего колумбийского нападающего Кевина Вивероса, сообщает издание ESPN Brasil.

Кевин Виверос globallookpress.com

Хочет перейти в АПЛ или Примеру

Как сообщает источник, сумма сделки может варьироваться от 20 до 25 млн евро без учёта бонусов. Ситуацию осложняет то, что только 70 % прав на футболиста принадлежит бразильскому «Атлетико Паранаэнсе», где сейчас играет Виверос, а остальные 30 % — у его прежнего клуба, колумбийского «Атлетико Насьональ».

При этом руководство ЦСКА согласовало трансфер нападающего с клубом бразильской Серии А, но сам игрок не считает российскую Премьер‑лигу приоритетным для себя вариантом и ждёт сначала предложений из английской АПЛ и испанских клубов, которые тоже проявили интерес. Если с ними варианты не получатся, то Виверос готов перейти в ЦСКА, но только в случае очень выгодного предложения.

Кевин Виверос globallookpress.com

Также армейцы готовы включить в сделку своих футболистов Родриго Вильягру и Лусиано Гонду, к которым проявляет интерес «Атлетико Паранаэнсе».

Забил уже 21 гол в чемпионате Бразилии

На данный момент Виверос является лучшим бомбардиром бразильской Серии А с 21 голом в 32 играх. До 2022 года нападающий ничем особенно не выделялся и играл в «Депортиво Кали», где в основном прозябал в запасе и очень редко забивал. Прорыв в его карьере случился после перехода в венесуэльский «Карабобо», где он забил 21 мяч в 34 играх чемпионата и стал лучшим бомбардиром.

Кевин Виверос globallookpress.com

Дальше была неудачная аренда в боснийский «Сараево», а затем выступления за колумбийские «Ла Экидад» и «Атлетико Насьональ». Там его заметили и в 2025 году пригласили в бразильский «Атлетико Паранаэнсе», выступавший тогда в Серии В. Виверос помог клубу вернуться в элитный дивизион, где сейчас блистает. Нападающий дебютировал за сборную Колумбии в 2026 году и провёл три товарищеских матча, выходя на замены.