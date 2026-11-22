Мадридский «Реал» дома обыграл «Сельту» со счётом 2:1 в 13-м туре чемпионата Испании.

Перед матчем

«Реал» выиграл восемь матчей подряд во всех турнирах, а в последнем туре перед паузой на сборные разгромил «Валенсию» на «Месталье» (3:0). Дома мадридцы выиграли все пять матчей нынешнего чемпионата, и ещё одна победа позволяла команде Жозе Моуринью как минимум до вечера воскресенья догнать «Барселону».

«Сельта» за три последних тура не забила ни разу — сыграла по 0:0 с «Бетисом» и «Леванте» и уступила «Райо Вальекано» (0:3). Зато в прошлый приезд на «Бернабеу», в декабре 2025-го, галисийцы выиграли 2:0 благодаря дублю Уиллиота Сведберга. На этот раз швед тоже вышел в старте.

Ход матча

«Сельта» открыла счёт уже на шестой минуте. Хави Галан продвинулся по левому флангу и покатил мяч на ход Сведбергу — тот прострелил вдоль ворот, где Дуран замкнул с близкого расстояния.

«Реал» — «Сельта» globallookpress.com

После такого обескураживающего старта мадридцы предсказуемо забрали мяч, но до перерыва «Сельта» ещё несколько раз выбегала в атаку и вполне могла увеличивать преимущество. На 35-й минуте Бернарду Силва потерял мяч в центре поля, Илайш Мориба вывел Сведберга на удар — Куртуа выручил «Реал». А уже через несколько минут хозяева получили шанс сравнять счёт: Хави Родригес схватил Мбаппе за футболку в штрафной. Сам француз подошёл к точке, но запустил мяч в небеса.

Сразу после перерыва «Реал» едва не отыгрался с игры — Арда Гюлер прострелил справа на Альваро Каррераса, после чего защитник «Сельты» выбил мяч с линии ворот. На 58-й минуте Моуринью выпустил Кукурелью и Вальверде, а также Винисиуса, который вернулся после четырёхматчевой дисквалификации в Ла Лиге. И уже через 10 минут бразилец поучаствовал в голевой атаке: со входа в штрафную отдал пас на Мбаппе, который скинул мяч Беллингему — Джуд в касание мощно положил мяч в нижний угол ворот.

А на 79-й минуте Жозе выпустил джокера — Карлоса Эспи, который в этом сезоне уже трижды забивал важные голы в концовках. И в этот раз Эспи снова зарешал: всего через шесть минут после выхода на поле он головой в упор расстреливал Раду — голкипер гостей справился с первым ударом, но сам же Эспи добил мяч в сетку. А подавал на него, кстати, всё тот же Винисиус.

«Реал» — «Сельта» globallookpress.com

На последних минутах «Реал» мог забивать ещё: сначала Эндрик не переиграл Раду один на один — вратарь «Сельты» совершил ещё один умопомрачительный сейв, а через минуту Мбаппе не попал в створ обводящим ударом.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

В первом тайме игровое преимущество «Реала» после пропущенного мяча было отнюдь не убийственным, но во втором команда Моуринью поступательно взвинчивала темп и в конце концов дважды вскрыла оборону «Сельты», которая в первый час держалась очень даже неплохо.

«Реал» — «Сельта» globallookpress.com

«Реал» одержал непростую победу и догнал по очкам «Барселону» — у тех и других по 33, но каталонцы свой матч 13-го тура проведут в воскресенье дома с «Вильярреалом». «Сельта» после поражения на «Бернабеу» осталась 13-й с 13 очками.

Что дальше?

Во вторник, 24 ноября, «Реал» примет ПСВ в Лиге чемпионов, а в четверг, 26 ноября, «Сельта» сыграет дома с «Борнмутом» в Лиге Европы.