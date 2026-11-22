«ПСЖ» подтвердил разрыв передней крестообразной связки правого колена у Дезире Дуэ: клуб сообщил, что французу предстоит операция до конца ноября. По оценке Le Parisien, восстановление займёт от шести до восьми месяцев — в этом случае Дуэ больше не сыграет до конца текущего сезона.

Дезире Дуэ globallookpress.com

Забил «Ницце» и через несколько минут получил травму

На 32-й минуте субботнего матча с «Ниццей» (3:2) Дуэ замкнул прострел Ашрафа Хакими и вывел «ПСЖ» вперёд. От гола до повреждения прошло всего около пяти минут: в конце первого тайма француз попытался укрыть мяч от Софьяна Диопа, неудачно поставил правую ногу и упал без контакта с соперником. Продолжить игру Дуэ не смог — вместо него на поле вышел Ферран Торрес, впоследствии забивший победный гол.

В послематчевом интервью Луис Энрике сообщил, что травма Дезире выглядит серьёзной, а французские издания (в частности, RMC Sport) уже писали о вероятном разрыве «крестов» и пропуске остатка сезона. После дополнительного обследования диагноз подтвердился.

Дуэ в этом сезоне забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 15 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Травма Дуэ в матче с «Ниццей» globallookpress.com

«ПСЖ» потерял двух ведущих вингеров за месяц

20 октября ту же связку правого колена порвал Хвича Кварацхелия в матче ЛЧ против «Барселоны» (4:2): ожидается, что восстановление грузина займёт около девяти месяцев, и он также больше не выйдет на поле в сезоне-26/27. В той же встрече травму получил ещё и Усман Дембеле, но он пропустил всего месяц и вернулся на поле как раз против «Ниццы», а в концовке отдал голевую на Торреса.

Возможностей в атаке у Луиса Энрике теперь существенно меньше: из номинальных вингеров в основном составе остались только Аклиуш, Годтс и молодой Нджанту, хотя при необходимости на фланге могут сыграть и Дембеле, и Торрес. В любом случае французские СМИ уже пишут о готовности «ПСЖ» выйти на трансферный рынок в зимнее окно: по данным TEAMTalk, двукратные победители ЛЧ нацеливаются на Жуниора Крупи из «Борнмута» — английский клуб рассчитывает получить за нападающего порядка 95 млн евро.