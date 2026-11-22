В 13-м туре испанской Примеры «Барселона» проигрывала «Вильярреалу» после первого тайма со счётом 0:2, но перевернула ход игры после перерыва и в итоге вырвала победу 3:2.

Перед матчем

«Барселона» после 12 матчей с 33 очками возглавляла таблицу Примеры, но после победы над «Сельтой» в 13‑м туре мадридский «Реал» смог приблизиться к каталонскому клубу и уступал только по дополнительным показателям. В последней игре перед паузой на матчи сборных «Барселона» в гостях переиграла своего прямого конкурента — «Атлетико» — со счётом 2:1.

«Вильярреал» шёл на восьмой строчке с 15 очками после 12 матчей. В прошлом туре подопечные Иньиго Переса на своём поле переиграли «Хетафе» (2:0), а пятью днями ранее потерпели сокрушительное поражение в Лиге чемпионов от «ПСЖ» (0:6).

Ход матча

«Вильярреал» сокрушил хозяев мощным натиском в начале встречи и уже к 7‑й минуте сенсационно выигрывал со счётом 2:0.

На 5‑й минуте первый гол забил канадский полузащитник Тэйджон Бьюкенен. После активного прессинга гости вынудили Фермина совершить обрез. Бьюкенен перехватил мяч и мощным ударом с дальней дистанции без шансов пробил мимо Жоана Гарсии!

Тэйджон Бьюкенен globallookpress.com

Через две минуты отличился другой канадец — Тани Олувасейи, сделав счёт 2:0 в пользу «Вильярреала». Микаутадзе со своей половины поля отдал пас по левому флангу. Его партнёр по атаке на скорости влетел в штрафную и вколотил мяч под перекладину!

Каталонцы минут пять просто приходили в себя и не понимали, что происходит. Только примерно с 15‑й минуты у них начали появляться подходы к штрафной и моменты.

На 19‑й минуте Ямаль получил мяч в штрафной и стал уходить к лицевой линии, но оказался на газоне после контакта с автором второго гола — Олувасейи. После просмотра ВАР арбитр указал на «точку». Ламин развёл мяч и Гулачи по углам, но угодил в штангу— к досаде собственных болельщиков.

На 38‑й минуте Ямаль опасно прострелил с правого фланга к линии вратарской, но Наварро в подкате не дал Рафинье нанести удар с отличной позиции! Через три минуты Адейеми обработал пас у края штрафной и плотно пробил под перекладину — Гулачи среагировал и спас ворота.

Ханси Флик globallookpress.com

В перерыве Ханси Флик не стал делать замены. С первых минут второго тайма «Барселона» обложила штрафную соперника — видимо, получив серьёзную установку в раздевалке. На 53‑й минуте возник первый голевой момент хозяев во втором тайме. Педри перехватил пас Наварро при выходе из обороны и отдал налево в штрафную Фермину — его выстрел в дальний угол потащил Гулачи!

А спустя 4 минуты счёт стал 1:2. Педри выполнил мягкий наброс на ближнюю штангу, где классно на опережение сыграл Мартин и головой технично подрезал мяч в дальний угол. Через две минуты мощно пробил Канселу, но угодил в штангу.

«Барселона» сравняла счёт на 61‑й минуте: Рафинья запустил по правому краю Ямаля. Ламин мог сам врываться в штрафную, но вместо этого выдал отличный поперечный пас на Фермина, который с ходу точно пробил под самую штангу!

Фрагмент матча globallookpress.com

Через 6 минут хозяева уже были впереди. Ямаль элегантно пяткой покатил в лицевую Гарсии, который выполнил сильный прострел во вратарскую. Защитник Наварро в попытке прервать этот пас срезал мяч в свои ворота — 3:2 в пользу «Барселоны».

На 70‑й и 72‑й минутах хозяева могли увеличить преимущество, но сначала не смог забить Ямаль, а потом — Гордон. Последний опасный момент возник на 83-й минуте после удара Дани Ольмо, но снова спас Гулачи. После этого «Барселона» держала мяч и спокойно довела игру до победы.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

«Барселона» в очередной раз показала, что умеет держать удар: после 0:2 команда довольно быстро пришла в себя и одержала очень важную победу, полностью перевернув ход игры. Статус лидеров подтвердили Ламин Ямаль и Фермин Лопес, а Ханси Флик продемонстрировал, что команда остаётся управляемой даже в кризисной ситуации. Даже после проигранного первого тайма немецкий специалист не стал торопиться с изменениями и провёл первые замены лишь при счёте 3:2. У каталонского клуба снова три очка отрыва от своего извечного соперника «Реала».

Что касается «Вильярреала», то команда пока выглядит сыроватой. Это неудивительно: Иньиго Перес возглавил гостей перед началом сезона и ещё не успел до конца внедрить свои идеи.

Я очень рад победе, особенно после того, как соперник вышел вперёд — первый гол стал следствием нашей явной ошибки. Уже в первом тайме у нас были моменты для взятия ворот, а во второй половине мы играли намного лучше и действовали гораздо организованнее. Считаю, что мы заслужили эту победу. Ханси Флик Тренер «Барсы»

Результат матча Барселона Барселона 3:2 Вильярреал Вильярреал 0:1 Тажон Бушанан 5' 0:2 Тани Олувасейи 7' 1:2 Жерар Мартин 57' 2:2 Фермин Лопес 61' Барселона: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия ( Жюль Кунде 84' ), Жерар Мартин, Жоау Канселу, Френки де Йонг, Фермин Лопес ( Даниэль Ольмо 68' ), Марк Берналь ( Гави 90' ), Карим Адейеми ( Энтони Гордон 68' ), Педри, Ламин Ямаль, Рафаэл Диас Вильярреал: Петер Гулачи, Карлос Ромеро ( Carlos Macia 65' ), Пау Наварро, Алекс Фримен, Альберто Молейро ( Серхи Кардона 65' ), Пап Гуй, Сантьяго Комесанья ( Николя Пепе 76' ), Тажон Бушанан ( Айосе Перес 76' ), Ренато Вейга, Жорж Микаутадзе ( Сантьяго Моуриньо 86' ), Тани Олувасейи Жёлтые карточки: Рафаэл Диас 76', Марк Берналь 80' — Пап Гуй 11', Альберто Молейро 32', Пау Наварро 47', Алекс Фримен 49', Карлос Ромеро 63' Красная карточка: Пау Наварро 90+3' (Вильярреал)

Статистика матча 9 Удары в створ 2 11 Удары мимо 2 70 Владение мячом 30 10 Угловые удары 0 2 Офсайды 2 11 Фолы 19

Что дальше?

Через несколько дней, 25 ноября, «Вильярреал» отправится играть на поле чешской «Славии» в Лиге чемпионов, а 29 ноября также на выезде сразится с «Сельтой» в Примере.

«Барселона» 25 ноября отправится в Азербайджан на встречу Лиги чемпионов против местного «Сабаха», а через четыре дня на своём поле сыграет с «Депортиво» в чемпионате Испании.