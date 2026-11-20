Лондонский «Челси» определился со своей трансферной целью номер один на январь, сообщает издание Caught Offside.

Алекс Скотт globallookpress.com

По данным источника, приоритетом главного тренера лондонцев Хаби Алонсо стал 23-летний полузащитник «Борнмута» Алекс Скотт.

Укрепление средней линии

Лондонцы намерены усилить полузащиту, которая всё ещё страдает после от ухода аргентинца Энцо Фернандеса в «Манчестер Сити» летом.

«Челси» приложил большое количество усилий, чтобы подписать Скотта в летнее трансферное окно, но предложение в размере € 76 млн было отклонено.

Алекс Скотт globallookpress.com

«Синие» настроены оптимистично после переговоров с «Борнмутом», которые состоялись на этой неделе. Ранее сообщалось, что «Вишни» готовы продать игрока сборной Англии в январе, если не будут находиться в таблице АПЛ близко к зоне вылета.

Клубы обсуждали сумму около € 107 млн, хотя раньше «Борнмут» оценивал Скотта в € 119 млн. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Скотт готов идти на повышение

Действующее трудовое соглашение игрока с «Вишнями» рассчитано до лета 2028 года. Скотт намерен сменить клуб и уже дважды отказался продлить контракт с «Борнмутом».

Алекс Скотт globallookpress.com

«Челси» уже в значительной степени согласовал личные условия контракта с сами игроком. Отметим, что футболист также интересен «Ливерпулю» и «Арсеналу».

Мне всегда нравился Алекс Скотт. Считаю его прекрасным, техничным и хорошо обученным футболистом. Не сомневаюсь, что за последние полтора года он вышел на совершенно новый уровень. Сообщается, что наиболее сильный интерес к нему проявляет «Челси». Ничего не имею против этого клуба, но, на мой взгляд, Скотт может претендовать на большее. Он способен играть за сильнейшие команды Европы: «Реал», «Барселону», «Баварию», «ПСЖ», «Арсенал». Крис Уоддл Экс-вингер сборной Англии

В нынешнем сезоне Скотт принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.