Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов продолжает продвигать в массы идею увеличения команд в российской Премьер‑лиге. Теперь у инициативной группы под его руководством появилась идея расширить число участников чемпионата до 20 клубов.

Шамиль Газизов globallookpress.com

Какие преимущества?

Тема увеличения команд в РПЛ муссируется уже несколько лет, а Газизов является своего рода локомотивом этой идеи. 10 ноября один из руководителей «Динамо» снова поднял этот вопрос. Сначала он двигал идею с 18 командами, но теперь выдвинул предложение гораздо масштабнее. Инициативная группа под руководством Газизова и Артёма Олефира направила в РПЛ исследование, в котором обосновала необходимость увеличения числа участников до 20.

Шамиль Газизов globallookpress.com

Как считают авторы, российские клубы сейчас играют очень мало матчей в сезоне. С учётом Кубка России у них набегает 42 игры, тогда как в топовых европейских чемпионатах — 57–67, а в Бразилии вообще 78. Газизов и Олефир считают, что возросшее число игр позволит тренерам чаще применять ротацию, давать больше игрового времени молодым футболистам и расширить обойму в составе.

Другим фактором в пользу данного решения является география. Сейчас в РПЛ представлено пять команд из Москвы и всего 11 регионов страны. Самым отдалённым из них является Оренбургская область. Увеличение числа участников в Премьер‑лиге позволит охватить большую часть территории России, а не только крупные центры.

Плюсом является и появление современных стадионов в стране. Так, за последние 15 лет в России возвели 12 стадионов вместимостью более 20 тысяч зрителей, а всего таких арен насчитывается 30. При этом многие команды Первой и Второй лиг располагают подходящими стадионами или занимаются их строительством. Дополнительной проблемой сейчас является и слишком высокий риск вылета из РПЛ — сразу четыре клуба, что составляет четверть участников чемпионата.

Более плотный календарь

В планах авторов проекта проводить больше матчей посреди недели, уменьшить летний перерыв, который сейчас длится 1,5 месяца, и часть зимних туров проводить в южных регионах страны или на стадионах с раздвижной крышей. Также планируется реорганизация Кубка России, вплоть до переноса части игр на время зимних сборов в Турции или ОАЭ, хотя на данный момент это запрещено регламентом.

Многие против такой идеи

Некоторые известные журналисты и руководители клубов уже выступили с резкой критикой и непониманием сторонников увеличения числа клубов в РПЛ.

Павел Пивоваров globallookpress.com

Свежая идея убить русский футбол двадцаткой команд в РПЛ кажется мне удивительно полезной. На матчи Кубка России в ОАЭ, Катаре, Тунисе и Индии придет столько же людей, сколько извилин у того, кто придумал этот «гениальный» творческий ход. Как же в Дубае-то народ ждал «Крылья Советов» — «Волга» Ульяновск, а?! И пофиг же на публику в Самаре и Ульяновске, мало ли что они там хотят. Тут у людей тяга к реформам. Потерпите, некогда думать о зрителях. Роман Нагучев известный комментатор

Расширение ради расширения просто потому, что у многих клубов к зиме возникает тревога за сохранение прописки в лиге, — этого фактора недостаточно. Павел Пивоваров генеральный директор «Динамо»

Что касается мнения со стороны РФС, то оно пока выглядит скорее нейтральным.