Полузащитник дортмундской «Боруссии» Феликс Нмеча вызывает трансферный интерес у ряда европейских-топ-клубов, сообщает инсайдер Экрем Конур.

Феликс Нмеча globallookpress.com

По данным источника, за игроком пристально следит мадридский «Реал». «Манчестер Сити» также заинтересован в возвращении своего воспитанника.

В числе других клубов, проявляющих большой интерес к Нмече, называются английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Скандал с празднованием гола

Нмеча попадает в заголовки немецких СМИ не только благодаря успешной игре за «шмелей», но и из-за скандала с празднованием гола в матче с «Эльферсбергом» в 9-м туре Бундеслиги (2:1).

Празднуя одно из взятий ворот, хавбек снял воображаемую корону с головы и поставил ее на газон — это жест, характерный для евангелической сети Ballers in God, основанной экс-футболистом Джоном Бостоком в 2015 году.

Феликс Нмеча globallookpress.com

Она подвергается критике из-за приверженности христианскому фундаментализму и крайне консервативным ценностям. За это Нмечу раскритиковали фанаты «Боруссии».

Глава «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоаким Ватцке также заявил, что клуб попросит футболиста не праздновать голы подобным образом.

Фанаты имеют полное право поднимать на обсуждение этот вопрос. В понедельник я присутствовал на их ежегодном общем собрании. Стало очевидно, что подавляющее большинство участников обеспокоены отдельными элементами празднования Нмечи. Поэтому к этому нужно отнестись серьезно. Если футболист забивает гол и поднимает указательный палец вверх, всем понятно, что он хочет поблагодарить Бога. Он также может перекреститься. Но класть корону на газон — это, конечно, в определенной степени связано с Ballers in God. Я даже не хочу давать этому оценку. Но если посмотреть на их взгляды, то основные ценности дортмундской «Боруссии» и мировоззрение Ballers in God не вполне совместимы. Ханс-Йоахим Ватцке Президент дортмундской «Боруссии»

Сам футболист не стал отрицать, что жест имел религиозный подтекст, но заявил, что никогда не призывал к нетерпимости, дискриминации или ненависти в какой бы то ни было форме.

Отметим, что Нмеча заявил об этом только после беседы со спортивным директором Немецкого футбольного союза Руди Феллером и главным тренером сборной Германии Юргеном Клоппом.

Феликс Нмеча

В составе национальной команды Нмеча уже праздновал точно так же гол в ворота Кюрасао на чемпионате мира.

Воспитанник «Ман Сити»

Нмеча перебрался в Германию летом 2021-го, перейдя из молодёжной команды «Манчестер Сити» в «Вольфсбург», а два года спустя подписал контракт с «Боруссией».

Феликс провёл 42 матча за дортмундский клуб в прошедшем сезоне, отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В текущем сезоне у 26-летнего игрока сборной Германии четыре гола в девяти матчах Бундеслиги.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.