Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк попал в сферу интересов французских «Лиона» и «Монако», сообщает портал Transfermarkt.

Матвей Кисляк globallookpress.com

По данным источника, монегаски готовы сделать предложение ЦСКА по хавбеку в случае продажи Ламина Камара в январе. Армейцы оценивают воспитанника в € 30 млн, но могут пойти на уступки, если «Монако» переведет € 20 млн гарантированным первым платежом.

Универсальность — главное

Перед международным перерывом Кисляк ответил на вопросы французской редакции Transfermarkt, подтвердив готовность подстраиваться под требования разных чемпионатов.

Хороший футболист должен уметь адаптироваться к любым требованиям — лиги, команды или тренера. Мне бы хотелось быть универсальным игроком, который не привязан к определённому стилю или конкретной игровой схеме, а способен адаптироваться к разным чемпионатам, командам и позициям. Матвей Кисляк полузащитник ЦСКА

Интерес в Турции

3 ноября турецкий журналист Бурак Эрен сообщил, что Кисляк хочет продолжить карьеру в Турции, а «Галатасарай» считает его одной из приоритетных трансферных целей. По его информации, стамбульцы уже обращались к ЦСКА, но их не устроила запрошенная сумма.

До этого инсайдер Андрей Панков писал, что представители игрока якобы уведомили армейцев о желании Кисляка сменить команду зимой и попросили рассматривать официальные предложения.

Матвей Кисляк globallookpress.com

Интерес «Галатасарая» обсуждается не впервые. 2 ноября турецкий журналист Якуп Чинар подтвердил, что клуб следит за россиянином и планирует зимнее усиление. Но уже 19 ноября Чинар сообщил, что высокая стоимость игрока отпугивает клубы Суперлиги.

Думаю, Кисляк действительно открыт для переезда в Турцию, это легко почувствовать в разговоре с ним. «Фенербахче» предлагал € 25 млн, представители летали в Москву, пытаясь оформить переход, но клуб игрока отказался его отпускать. «Галатасарай» также внимательно следит за ним. Впрочем, вероятность того, что «Галатасарай» сможет подписать его в текущее зимнее трансферное окно, крайне мала. Ведь речь идёт о сделке стоимостью € 40 млн. Его клуб, московский ЦСКА, установил сумму в € 40 млн и не готов идти на уступки. Якуп Чинар журналист

Что будет дальше?

Действующий контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года. По словам агента игрока Александра Маньякова, фиксированной суммы выкупа он не предусматривает, поэтому возможный трансфер требует договорённости с армейским клубом.