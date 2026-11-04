Матвей Кисляк ведёт переговоры о новом контракте с ЦСКА, сообщил его представитель Александр Маньяков. По словам агента, официальных предложений из Европы сейчас нет, а футболист не требовал отпустить его в зимнее трансферное окно.

Матвей Кисляк globallookpress.com

Заявление появилось на фоне сообщений о том, что Кисляк просил руководство клуба отпустить его в европейский клуб зимой, а также возможном переходе 21-летнего полузащитника в «Галатасарай».

Что писали о переезде в Турцию

3 ноября турецкий журналист Бурак Эрен сообщил, что Кисляк хочет продолжить карьеру в Турции, а «Галатасарай» считает его одной из приоритетных трансферных целей. По его информации, стамбульцы уже обращались к ЦСКА, но их не устроила запрошенная сумма. До этого инсайдер Андрей Панков писал, что представители игрока якобы уведомили армейцев о желании Кисляка сменить команду зимой и попросили рассматривать официальные предложения.

Интерес «Галатасарая» обсуждается не впервые. 2 ноября турецкий журналист Якуп Чинар подтвердил, что клуб следит за россиянином и планирует зимнее усиление.

Агент опроверг требование об уходе

Маньяков подчеркнул, что Кисляк хотел бы попробовать свои силы в Европе, однако никаких официальных предложений сейчас нет, а игрок ведёт переговоры с ЦСКА о новом соглашении.

«Футболист не уведомлял клуб о том, что хочет обязательно уйти этой зимой. Провокации и ультиматумы — не в нашем стиле. Более того, сейчас мы находимся в переговорах по новому контракту Матвея с ЦСКА», — написал агент в своём телеграм-канале.

При этом контакты с турецкими клубами представитель игрока признавал и раньше. В конце октября он рассказал об общении с «Галатасараем», «Бешикташем», «Фенербахче» и «Трабзонспором».

Что будет дальше?

Действующий контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года. По словам Маньякова, фиксированной суммы выкупа он не предусматривает, поэтому возможный трансфер требует договорённости с армейским клубом.