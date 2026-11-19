«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании в зимнее трансферное окно левого защитника «Барселоны» Алекса Бальде, сообщает издание TEAMtalk.

Алекс Бальде globallookpress.com

Оба клуба активно ищут левого защитника на январь и рассматривают игрока «Барселоны» как привлекательный вариант.

По данным источника, футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий игрока, провёл переговоры с обоими клубами и проинформировал их об условиях потенциальной сделки — стоимость трансфера Бальде составит € 40 млн.

«Барселона» предпочла бы оформить полноценный трансфер Бальде уже в январе или как минимум аренду с обязательным выкупом — чтобы получить средства, необходимые для новых приобретений.

Нехватка игрового времени

23-летний Бальде все серьезнее рассматривает возможность смены команды из-за недостатка игровой практики, рассказал инсайдер Маттео Моретто в эфире Radio MARCA.

Бальде может покинуть «Барселону» в январе. Он все больше открыт к такому варианту. Футболист понимает, что место в составе ему не гарантировано. Он не получает ни достаточного игрового времени, ни значимой роли в команде. Теперь он всерьез рассматривает возможность ухода. Маттео Моретто

В текущем сезоне футболист провел лишь 4 матча, ни разу не выйдя в стартовом составе — Бальде проигрывает конкуренцию Жоау Канселу и Хави Эспарту.

Алекс Бальде globallookpress.com

Прошедшим летом защитником интересовались оба манчестерских клуба, и руководство сине-гранатовых было готово отпустить игрока, но сам Алекс решил остаться, надеясь изменить ситуацию в свою пользу.

Однако начало сезона показало, что путь в основной состав для него фактически закрыт — даже в условиях кадровых проблем из-за травм Бальде так и не получил шанса. Теперь он готов попробовать свои силы в АПЛ.

В клубе отрицают возможный трансфер

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о ситуации с Алексом Бальде, назвав ее «нормальной» и не дав никаких гарантий, что она улучшится.

Это нормально, что когда ты не играешь, ты теряешь уверенность. Но Бальде хорошо показывает себя на каждой тренировке. В конце концов, мы должны решить, кто будет играть. Жоау [Канселу] играет на очень высоком уровне, и мы должны решить, что лучше для команды. Это происходит со всеми игроками, мы должны сосредоточиться на команде, и именно так мы принимаем все решения. Я уже поговорил с ним и сказал ему, что его ситуация нормальна. Я очень уважаю Бальде, он из Ла Масии, и это его клуб, и я пытаюсь помочь ему восстановить уверенность — это то, что должен делать тренерский штаб. Он пытается вернуться [в состав], и я рад за него. Он отличный парень и фантастический игрок. Ханси Флик главный тренер «Барселоны»

Футбольный координатор «Барсы» Боян Кркич заявил, что каталонский клуб не собирается продавать игрока зимой.