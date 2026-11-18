Сборную России не включили в список участников отбора на чемпионат Европы 2028 года. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на письмо генсека УЕФА Теодора Теодоридиса, разосланное национальным ассоциациям.

Сборная России globallookpress.com

В приложении к письму 54 сборные распределены по пяти корзинам. Беларусь включена в список, при жеребьёвке её разведут с Украиной.

Россия не играла официальных матчей с ноября 2021-го

Свой последний официальный матч команда Валерия Карпина провела в отборе на ЧМ-2022 — Россия уступила на выезде Хорватии (0:1) и должна была сыграть с Польшей в стыках. Однако в феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы, и Польша прошла в финал своей сетки без матча. После этого Россия также пропустила Евро-2024 и ЧМ-2026.

В октябре генсек РФС Максим Митрофанов допускал, что решение о возвращении сборной теоретически ещё может быть принято к старту квалификации в марте. «Многое должно случиться, чтобы это решение было принято в декабре или марте», — говорил он.

Напомним, в июле 2022 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решения ФИФА и УЕФА об отстранении российских команд.

Мы активно ведем переговоры о полноценном допуске с ФИФА, УЕФА и национальными федерациями, которые активно выступают против нашего возвращения. Ведем их при поддержке Минспорта России и Олимпийского комитета России. Это непростая работа. В хоккее тоже была эйфория, а дальше началась работа по практической реализации. У нас она тоже продолжается. Максим Митрофанов генеральный секретарь РФС

Максим Митрофанов globallookpress.com

Хозяева Евро тоже сыграют в отборе

Участников разделят на 12 групп по четыре или пять команд. Напрямую на Евро выйдут победители групп и восемь лучших сборных со вторых мест. Четыре хозяина турнира — Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия — сыграют в разных группах. Для хозяев, которые не отберутся напрямую, УЕФА зарезервировал до двух мест. Остальные путёвки разыграют в стыках в марте 2028-го.

Жеребьёвка состоится 6 декабря в Белфасте, начало — в 20:00 МСК. Команды распределят по корзинам на основе рейтинга Лиги наций. Отбор стартует в марте 2027 года.

Финальная часть Евро-2028 пройдёт с 9 июня по 9 июля. Матч открытия примет Кардифф, финал — лондонский «Уэмбли».