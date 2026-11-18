В Лиге наций-2026/27 завершился групповой этап — определились все восемь сборных, которые продолжат борьбу за трофей. В четвертьфинал пробились Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Англия, Испания, Португалия и Норвегия.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Первые два места в группах Лиги А распределились следующим образом:

— А1: Франция (13 очков), Бельгия (12)

— А2: Германия (11), Нидерланды (11)

— А3: Англия (15), Испания (15)

— А4: Португалия (15), Норвегия (9)

Норвегия вырвала последнюю путёвку. Датчан устраивала ничья, и к 14-й минуте они вели 2:0

Расмус Хейлунн и Пьер-Эмиль Хейбьерг забили дважды за три минуты в самом начале встречи. Первый гол Эрлинга Холанна на 33-й минуте отменили после видеопросмотра из-за игры рукой, но спустя всего четыре он воспользовался ошибкой вратаря Мадса Хермансена и сократил отставание. На 83-й минуте Мартин Эдегор сравнял счёт, а в добавленное время VAR заметил игру рукой Йоакима Андерсена в штрафной — Холанн реализовал пенальти и принёс норвежцам победу со счётом 3:2.

Норвежцы празднуют третий гол globallookpress.com

Так Норвегия догнала Данию по очкам — у обеих сборных по девять — и стала второй благодаря победам в обеих личных встречах. Теперь Дания сыграет в стыках за место в Лиге А, а Норвегия вместе с защищающей титул Португалией примут участие в плей-офф.

Кто и как ещё пробился в плей-офф

Англия и Испания набрали по 15 очков в группе А3 и выиграли друг у друга в гостях с одинаковым счётом 3:2. В итоге первое место досталось команде Томаса Тухеля благодаря общей разнице мячей — +13 против +8. В Мадриде англичане заодно нанесли Испании первое с марта 2023-го поражение в основное время официального матча.

В группе А2 сразу три сборные набрали по 11 очков, причём в матчах между собой у них тоже оказалось поровну очков, поэтому всё решила разница мячей внутри этой тройки. Германия уничтожила Нидерланды в последнем туре (5:0) и вышла с первого места, а «оранжевым» помогла победа над Грецией со счётом 7:0 в предыдущем матче — даже после разгрома в Берлине они опередили греков.

В группе А1 Франция заняла первое место, обыграв в последнем туре Турцию (2:1), а Бельгия в очном матче забрала вторую путёвку у Италии (4:1).

Когда жеребьёвка и плей-офф

Жеребьёвка пройдёт 20 ноября в швейцарском Ньоне, начало — в 14:00 МСК. Победители групп — Франция, Германия, Англия и Португалия — получат в соперники одну из сборных, занявших второе место. Вновь встретиться с соперником по своей группе в 1/4 финала нельзя.

Четвертьфиналы пройдут 25–30 марта 2027 года и будут состоять из двух матчей. Победители групп проведут ответные встречи дома. Четыре лучшие сборные попадут в «Финал четырёх», запланированный на 9–13 июня.